Ördögi körben a szaküzletek: számítottak a kereslet visszaesésére, de nem ilyen gyorsan

Immár több mint másfél éve életünk nem szívesen látott vendége az újabb gazdasági válság, ami rekordmagas inflációban – főként Magyarországon –, reálbércsökkenésben, ennek eredőiként pedig elapadó lakossági vagyonban, és a mindezekkel járó fogyasztáscsökkenésben ölt képet. A kereset-visszaesést pedig a kerékpár-értékesítő üzletek is a bőrükön érzik.

Egyértelmű visszaesés tapasztalható a kerékpárok piacán, ami az aktuális gazdasági helyzetnek tudható be – válaszolta a Decathlon az Index kerékpárpiacot érintő kérdésére.

Jelen gazdasági helyzetben általános megközelítés, hogy sokan akcióznak, annak érdekében, hogy több vásárlót csalogassanak be. A vásárlói kedv csökkenését mi is éreztük az év első felében, de a nyár már biztató volt

– tették hozzá.

Bővebb elemzést adott a jelenlegi helyzetről egy általunk megkérdezett, főként kerékpárokat, illetve az ahhoz szükséges kiegészítőket értékesítő sportbolt.

A kerékpáripar az utóbbi pár évben viszontagságos időszakot vészelt át, nagyjából szerencsésen. A koronavírus-járvány okozta keresletbővülést a gyártók nem tudták azonnal lekövetni, ezért a boltok szinte az összes raktáron lévő kerékpárjukat értékesíteni tudták – mutattak rá. Ezen időszakban egyértelműen visszaszorultak az akciók. A szaküzletek azon dolgoztak, hogy pótolják a készleteket, ezért ördögi körbe kerültek: a gyártói oldal nem tudta lekövetni a drasztikus rendelésbővülést, ezért pár év alatt felhalmozódtak a készletek. Az elmúlt évben már kezdték utolérni magukat a gyártók, tavaly télen nagyon sok kerékpárt szállítottak, igaz, még a múlt években felhalmozott rendelésekből.

Az idei szezon nagyon nehezen indult, óriási raktárkészletekkel, illetve a kereslet visszaesése miatt szinte finanszírozhatatlan értékekkel.

– mondta az Indexnek Takács Levente, a K2 Bike Shop vezetője.

Nyugat Európában vannak olyan piacvezető kereskedések, amelyeknél több ezer darabos flotta áll eladatlanul, akár e-bike-okból is.

A kerékpiac – a többi sportág piacához hasonlóan – szezonális jellegű. Március közepétől augusztus végéig tart a főszezon, általában szeptemberben kezdődik az akciózás. Ezt a tendenciát évek óta nem kellett követni, tekintve, hogy az üzletekben nem volt a keresletet kielégíteni képes kerékpármennyiség, ezáltal a kereskedők szinte elszoktak az akciózástól – mutatott rá Takács Levente, hozzátéve: „Nem csoda, hogy jelenleg olcsóbban lehet hozzájutni egy-egy kerékpárhoz, mivel az üzletek jóval magasabb készletekkel rendelkeznek. A boltok általában rendelkeznek egy egészséges volumennel, amit még egészséges piaci mozgás mellett finanszírozni tudnak. Ez a mozgás mostanra lelassult, kevesebb kerékpár talál gazdára, mint egy éve” – mondta az üzletvezető.

A pontos képhez hozzátartozik, hogy a kerékpárok a kereslet növekedésével párhuzamosan nagymértékben drágultak az elmúlt években.

– mutatott rá Takács Levente.

Az áremelkedés mértékét firtató kérdésünkre a Decathlon úgy válaszolt: „az árazást alapvetően befolyásolja a forint–euró árfolyam, illetve a piaci árak alakulása, amit folyamatosan monitoroznak. Júliusban például a kedvezőbb árfolyamnak köszönhetően permanensen tudtuk csökkenteni árainkat” – közölték, konkrét számok említése nélkül.

A márciustól kezdődő szezonban erős csökkenés ment végbe az eladott kerékpárok számában, a csökkenő volumen azonban értékben kevésbé volt érezhető, mivel a kerékpárok áremelkedése az idei szezonra érte el a csúcsot.

Mostanra már több gyártónál érezhető az ármérséklés, bár ez leginkább azokra igaz, akik korábban irreálisan magas árat határoztak meg. Jövőre nem számítunk áremelésre a gyártói oldalról, bár ez az kiszámíthatatlan az árfolyamváltozás miatt, ami korábban is felfelé hajtotta az árakat. A korábbi 400-410-es forint–euró árfolyam 380-390-es szintre történő konszolidációja a vásárlók számára is kedvező, valamint a szállítási nehézségek is megoldódni látszanak, ezáltal az árak is mérséklődnek