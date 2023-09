Nem örülhetnek a nyugdíjasok az MNB előrejelzésének

A Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülését követően egy órával nemcsak a szokásos közleményét tette közzé, hanem a harmadik negyedéves Inflációs Jelentés két legfontosabb adatát is: a GDP-re és az infláció alakulására vonatkozó előrejelzésüket – írja az Mfor.

Az inflációs előrejelzés sávját szűkítették a jegybanki szakemberek, ez a lépés pedig egyre biztosabbá teszi, hogy a kormányzat által várt 15 százalék felett lesz az idei éves infláció. A gazdasági teljesítményre vonatkozó előrejelzésen jelentősen rontottak Matolcsy Györgyék a legutóbbi júniusi prognózishoz képest. Akkor 0-1,5 százalékos gazdasági növekedésről volt szó, amit mostanra mínusz 0,5 és plusz 0,5 százalék közötti sávra módosítottak, ami azt jelenti:

elég nagy esélyt látnak az MNB-ben is arra, hogy idén recesszióban marad a magyar gazdaság.

Ez a két adat azonban nemcsak a gazdaság iránt érdeklődők és az elemzők számára fontos, hanem a nyugdíjasoknak is. Az infláció ugyanis az év eleji nyugdíjemelés mértéke mellett az esetleges novemberi nyugdíjkorrekciót is meghatározza, míg a gazdasági teljesítmény változása a szintén novemberben esedékes nyugdíjprémiumról dönt.

A Magyar Nemzeti Bank szakemberei az idei pénzromlás ütemét 17,6 és 18,1 százalék közé várják, ami azt jelenti, hogy 2,6 és 3,1 százalék közötti nyugdíjkorrekcióra lehet számítani. Ez átlagnyugdíj szintjén havi 4700-5600 forint körüli pluszt jelent az érintetteknek. Mivel a korrekció januárig visszamenőleg jár,

a nyugdíjasok a novemberi plusszal kiegészülve összesen 51 700–61 600 forint körüli összeget kaphatnak kézhez.

A lap arról is ír, ugyan a jelenlegi makrogazdasági környezetben csak nagy bizonytalanságok mellett lehet bármiféle prognózist is felállítani, az MNB friss GDP-re vonatkozó várakozásai árulkodók. A jegybank 2024-re és 2025-re is 3-4 százalék körüli GDP-növekedést prognosztizál, így kevés esély mutatkozik a nyugdíjprémium kifizetésére. A törvény szerint ez csak abban az esetben jár a nyugdíjasoknak, amennyiben az éves gazdasági növekedés mértéke meghaladja a 3,5 százalékot.