Nem a mesterséges intelligencia, inkább az alacsony fizetések miatt kell aggódni

A középszerűvel megelégedő, a fejlődés érdekében tenni nem hajlandó munkavállalókat válthatja le a mesterséges intelligencia (MI – angolul artificial intelligence = AI), ami az Indexnek nyilatkozó cégvezető szerint nem a legfontosabb kihívás a vállalatok életében. Az AI a közelgő BrandFestival egyik témája is lesz, ám a Republic Group reklámügynökség alapítója szerint egy vállalatvezetőnek a mesterséges intelligencia megemésztésénél ma jóval fontosabb kérdésekre is választ kell találnia.

Egy koronavírus-járvány után lábadozó, háború és válság közepette élő, ettől poszttraumás stressz-zavarral (post-traumatic stress disorder, PTSD) küzdő társadalom ajtaján kopogott be, és foglalt helyet a nappaliban a mesterséges intelligencia (AI). Ezért, bár mindenki érti a körütte kialakuló hype-ot, a vállalatvezetők előtt nem az AI tornyosul mint a legnagyobb megoldandó kihívás, hanem hogy az emberek, a cégek, valamint a márkák miként tudnak jól működni a jelenlegi polikrízisben – mondta az Indexnek Barna Tamás.

A Republic Group reklámügynökség vezetője szerint a vállalat-, illetve márkaépítés asztalához az AI is odafér, de sokkal fontosabb széket kap az a kérdéskör, hogy a vállalatok miként reagálnak a jelenlegi válságra. Ma sokkal komplexebb feladat céget vezetni, mint korábban. Példaként említette a munkaerőpiac jelentős mértékű átalakulását (például a home office).

„Divatos szóval élve válságrezilienssé kell tenni egy vállalatot, vagyis a felépítését olyan módon megvalósítani, hogy megfelelő villámhárítóval rendelkezzen a folyamatosan és más-más irányokból érkező külső sokkok kivédésére” – fogalmazott a cégvezető.

Lassan eltűnik a középszerűség

„Meg kell tanulnod megvalósítani önmagadat, a legjobbat kihozni a tehetségedből, különben a mesterséges intelligencia egyszerűen le fog váltani. Ebben a világban már nincs helye a középszerűségnek. Folyamatosan fejlődnöd kell, ha versenyben akarsz maradni” – így szól az idei BrandFestival egyik mottója.

Mindig újabb és újabb eszközök tűnnek fel, amelyek megkönnyíthetik az emberek életét. A mesterséges intelligenciának is meg kell találni a helyét, meg kell tanulni használatát, ez most a vezetők egyik legfontosabb feladata – mutatott rá Barna Tamás, akivel a novemberben esedékes rendezvény kapcsán beszélgettünk.

A mesterséges intelligencia kiválthat bizonyos mechanikus munkafolyamatokat, ám egy reklámügynökség fő feladata üzleti sikerhez segíteni az ügyfelet, illetve megérteni azt a folyamatot, ami idevezethet. „Az AI itt még nem tart, éppen ezért nem látom annak veszélyét, hogy a reklámiparban rövid távon felválthatja az emberi tevékenységet. Ettől függetlenül mi is kísérletezgetünk vele, feszegetjük a határait, hiszen a jövőben óriási szerepe lesz az életünkben” – tette hozzá.

„Ha létezne tökéletes reklám, már megcsinálták volna. A mi szakmánkban annyi változó van, hogy azt gépekkel nem lehet kiváltani.

Az AI inkább versenytárs formájában jelenik meg, ami megakadályozza, hogy elkényelmesedjünk. Bízom benne, hogy arra inspirálja majd az embereket, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból, hiszen a középszerű munkát lecserélheti, sőt le is cseréli az AI. A versenyben maradáshoz folyamatos fejlődésre van szükség: kreatívabbnak kell lenni, jobban, gyorsabban kell tudni kezelni a kihívásokat

– fogalmazott a cégvezető.

Közepes szerepel az AI bizonyítványában

Barna Tamás könnyen átlátható példával szemléltette az AI vs. ember meccset.

A mesterséges intelligencia hármasra érettségizett, de egyúttal magasabbra tette a standard lécet. Vagyis az az ember, aki megelégszik a hármassal – a középszerűvel –, pótolható az AI által. Négyesre, ötösre van szükség ahhoz, hogy többet tudjunk nyújtani, mivel a közepest a mesterséges intelligencia is hozza

– fogalmazott, hozzátéve: a versenyhelyzet jól is jön, főleg a nyugati ember számára, hiszen „jött egy gép, amely azt mondja, hogy amíg az emberek alapbérről, illetve négynapos munkahétről folytatnak diskurzust, addig én elvégzem a munkájukat, így rájuk már lehet, nem is lesz szükség”.

A jó vállalatvezető egyben jó pszichológus is

Barna Tamás szerint ugyanakkor a kulcs az emberközpontúság. A megfelelően képzett munkaerő megtalálása és megtartása ugyanis manapság cégvezetőt próbáló feladat – ahogy arról tavaly novemberi, szintén az Indexnek adott interjújában is értekezett.

Ehhez egy vezetőnek egyben jó pszichológusnak kell lennie, a teljesítmény elvárása mellé az emberi oldalról történő támogatást is oda kell tenni. „A Covid-járvány hatására – megspékelve az orosz–ukrán háborúval és az ezek hatására kialakuló gazdasági válsággal – traumatizált a magyar társadalom, ráadásul az emberek anyagi helyzete is megváltozott.”

Meglátása szerint ismét mozgásban van a munkaerőpiac, sokan váltanak jobb lehetőség érdekében, ami főként az említett polikrízis számlájára írható, éppen ezért elérhetővé válnak a magasabb nívót képviselő munkavállalók.

A legnagyobb kérdés

A magyar munkaerőpiac fő rákfenéje azonban továbbra is az, hogy a bérek rendkívül alacsony szinten vannak – mutatott rá a cégvezető. „A fogyasztás visszaesésével a mi ügyfeleink számlájára is kevesebb pénz vándorol, ami a mi bevételeinkre is hatással van – mondta. – Komoly kihívást jelent egy cég számára, hogy a kevesebb beáramló pénz mellett miként gazdálkodja ki a béremelést, ami elengedhetetlen egy 20 százalék körüli általános inflációs környezet – benne a 40 százalék körüli élelmiszer-infláció – mellett. A jelenleginél 30-40 százalékkal magasabb bért kellene adni a munkavállalóknak, szektortól, munkakörtől függetlenül” – szögezte le.

Az ország legnagyobb problémáját eddig is az alacsony bérek jelentették. Olyan szinten keres ma keveset egy magyar munkavállaló, de arányaiban nézve még a cégvezetők is – a legfelső 2-3 ezer ember kivételével –, hogy a jelenlegi inflációhoz hasonló sokkok mélyütésként érik őket. Egy felelős cégvezetőnek ezért ennek kezelését kell a teendőit tartalmazó lista első helyére felskiccelnie

– fogalmazott.

Barna Tamás elmondta: az általa vezetett ügynökség nyolcpontos megoldási tervet dolgozott ki az év elején kitűzött célok elérése érdekében. Az AI csak az egyik pont, ezenfelül többek között meg kell vizsgálni az új – nemzetközi – piacra lépés lehetőségét. Ugyanígy foglalkozni kell azzal, hogy miként tudnak kevesebb bevételből több munkabért biztosítani a munkavállalóik számára, hiszen

„olyan embert nem tudok motiválni, aki nem jön ki a fizetéséből”.

Emellett egy tehetséggondozó programot is indítottak – sorolta.

Nehéz volt, de megküzdöttek vele

A lapunknak még novemberben adott interjúban nehéz időszakot jósolt a reklámipar számára. „A várakozás bejött, de sikerült rá jó válaszokat adni. A tavalyi jó évnek bizonyult, az idei azonban egy bizonytalanságokkal teli esztendő” – mondta Barna Tamás, aki szerint az a cég fog túlélni, amely a bevett sémákhoz való ragaszkodás helyett alkalmazkodik a folyamatosan alakuló környezethez, és innovatív megoldások, továbbá a belső működés optimalizálása útján reagál ezekre a változásokra.

Példaként említette a forint árfolyamát, aminek változása és annak lekövetése jelentős terhet jelent a külpiacokra dolgozó vagy onnan importáló vállalatok számára.

Közép-Európa egyik legjelentősebb márka- és vállalati stratégiai csúcstalálkozója, a BrandFestival 2023. november 9–10-én az ETELE CINEMA-ban a „Digitális transzformáció” alapgondolat mentén elemzi a jövőt, számos nemzetközi szakember és hazai előadó segítségével. Emellett többek között az AI-megatrend, a márkaélmény-fokozás, valamint a fogyasztói bevonás izgalmas kérdéseit is boncolgatják.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Republic Group közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Barna Tamás. Fotó: Republic Group)