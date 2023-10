Átrajzolja a főtereket ez a változás

Négy éve nem látott mértékben tűntek el a bankfiókok Magyarországon az elmúlt időszakban.

Az idén június végén 1487 helyen tudták pénzügyeiket személyesen intézni az ügyfelek, egy év alatt 299 egységgel csökkent a működő fiókhálózat.

Ilyen mértékű csökkenésre az elmúlt 10 évben csak 2018-ban és 2019-ben volt példa.

Eltűnt a bankfiókok fele

A banki fiókhálózat az elmúlt 10 évben több mint 54 százalékkal csökkent: 2013 június végén még 3244 egységben várták az ügyfeleket a pénzintézetek. Az indokok egyértelműek: a banki kiszolgálás egyre komolyabb mértékben a digitális területre kerül. Az ügyfelek a banki tranzakcióik zömét az interneten, sőt a lakossági ügyfelek egyre inkább a mobilbanki applikációk segítségével intézik.

A mostani jelentős fiókszámcsökkenés ugyanakkor az újonnan létrejövő MBH Bank fiókracionalizálási programjával is összefüggésbe hozható: az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank összeolvadásával létrejövő hitelintézet számos helyen vonta össze az addig külön működtetett fiókokat. A fúzió előtt néhány évvel a koncentráció már megindult, s folyamatosan szűntek meg fiókok az egy évtizede még közel 1000 kirendeltséggel bíró takarékszövetkezeti hálózatban. Az MBH az új időket 500 fiókos hálózattal tervezi, a cél az, hogy az átalakításokat követően is az ügyfeleik 95 százalékához egy MBH-bankfiók essen a legközelebb. A társaság a városi kirendeltségek arculati megújulása után immár a kistelepülési fiókok „fazonírozását” végzi: év végéig 30 egységet teljes mértékben az ügyféligényekhez és az új márkához igazítva újítanak meg.

Okoskapszulák

Ugyanakkor az új kor kihívásaira is választ kell adni: az ügyfelek egyre inkább saját kezükbe akarják venni az ügyeik intézését, ezért a cél az, hogy ezt lehetővé tevő ügyfélkiszolgálási terek nyíljanak. Az MBH ebben a tekintetben is lépett: a héten az Állatorvostudományi Egyetemen adták át az újabb okoskapszulát, ahol a hallgatók

helyi ügyintéző személyes közreműködése nélkül, biztonságosan és kényelmesen tudnak számlát nyitni.

A bank első körben tíz, a magyar FaceKom által fejlesztett digitális banki kioszkot telepít hazai egyetemeken – jelentette be Barna Zsolt elnök-vezérigazgató.

Az okoskapszula olyan professzionális, a biztonságos online ügyfélazonosításhoz szükséges eszközökkel, megvilágítással felszerelt mobilszoba, amelyben lehetőség van privát és kényelmes távoli ügyintézésre, s videós távsegítséggel lehet számlát nyitni. A bank a budapesti debütálás előtt a Miskolci Egyetemen és a Győri Széchenyi István Egyetemen is kialakított MBH Digitális Zóna elnevezésű tereket, amelyben ATM is található a digitális banki kioszk mellett.

Tanácsadó fiókok jó helyen

A fiókok modern kor kihívásaihoz igazítása érhető utol abban is, hogy a pénzintézetek a fiókjaik telepítésénél egyre komolyabb mértékben veszik figyelembe, hogy a bankolni akaró ügyfelek jó eséllyel egyéb ügyeiket is intézni akarják. Épp ezért a bankfiókok mind nagyobb része található bevásárlóközpontokban. Az Erste Bank legújabb fiókja hétfőtől várja ügyfeleit a még hivatalosan át nem adott Corvin Áruház épületében, a Blaha Lujza téren.

Kiss Tamás, az Erste fiókhálózat és prémiumszegmens-vezetője szerint a bankfiókok jelentősége az elektronikus csatornák terjedésével sem lesz kisebb, csupán más a szerepük. Növekszik a személyes kiszolgálás, a pénzügyi tanácsadás jelentősége, és ehhez kell igazítani a fiókok elrendezését és az ott dolgozók munkáját. Az Erste öt éve indította el fiókátalakítási programját, ahol az egyszerűbb eseteket gyorsan, az erre a célra kialakított pultoknál tudják elintézni az ügyfelek, ám akiknek tanácsadóra van szüksége, azoknak az eddigi hivatali „ablakos” megoldás helyett konfortosabb tárgyalókban nyílik lehetőségük bizalmas és barátságos légkörben átbeszélni pénzügyeiket.

Már nem kell ügyintéző a csevegéshez

A fejlődés ugyanakkor a fiókbeli tanácsadás jövőjét is megkérdőjelezi: a mesterséges intelligencia térnyerésével párhuzamosan a gépek akár már a személyes beszélgetés szerepét is át tudják venni a banki munkatársaktól. A K&H Bank digitális pénzügyi asszisztensével, Kate-el mostantól egy átutalási megbízás részleteit is megbeszélhetjük a K&H Mobilbankjában.

Király Andrea, a K&H lakossági banki üzletágának vezetője szerint a digitális pénzügyi asszisztens révén a mobiltelefonba költöző „bankfiókkal” mobilbanki ügyfeleik 65 százaléka már tett egy próbát, s 6,5 százalékuk havi rendszereséggel kér tanácsot, segítséget Kate-től. Az asszisztens tudása minden hívással bővül, illetve a fejlesztők is folyamatosan bővítik a Kate segítségével végezhető tranzakciók körét – év végéig még egy újabb fejlesztési körben gondolkodnak. Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője szerint

a magyar ügyfelek nagyobb arányban – 20-30 százalékos mértékben – igénylék, hogy Kate szóban is társalogjon velük, a digitális asszisztenst más országokban is bevezető KBC tapasztalata szerint máshol inkább a mobiltelefon képernyőjén megjelenő menü és üzenetek segítségével intézik inkább banki ügyeiket az ügyfelek,

és a magyarnál kisebb arányban csevegnek a robottal.

(Borítókép: Balaton József / MTI)