Négy pontban reagált az OTP az ukrán feketelistára

Levette az OTP Bankot a nemzetközi háborút finanszírozó vállalatok listájáról az Ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAZK) – jelentette be hétfőn a szervezet, lapunk pedig kedd reggel arra kérte a pénzintézetet, kommentálja a legfrissebb fejleményeket.

Az NAZK az OTP Bankot megbélyegző korábbi listázási döntésének alátámasztására több téves, valótlan indokot hozott fel. Ezek közül az alábbiak a legjelentősebbek, amelyek cáfolatával az OTP Bank sikeresen tisztázta a helyzetet

– reagált szerkesztőségünknek a bank, bővebben is kifejtve ezeket az állításokat, illetve az ezekre adott válaszokat.

1. „Az OTP Bank fontos szerepet tölt be Oroszország nemzetgazdasága szempontjából.”

– Ezzel szemben a bank tájékoztatása szerint a valóság az, hogy az OTP Oroszországban 0,17 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, azaz a súlya az orosz bankpiacon nem éri el a két ezreléket. Az NAZK listájára az OTP-nél lényegesen nagyobb helyi jelenléttel rendelkező nemzetközi bankok és egyéb vállalatok nem kerültek fel, ami önmagában megkérdőjelezte a listára kerülésről szóló döntés hitelességét.

2. „Az OTP Bank Ukrajna megszállt területein (Donbassz, Krím) folytat tevékenységet."

– Ezzel szemben az igazság az OTP közlése alapján, hogy a csoport egyik tagja sem folytat semmilyen tevékenységet Ukrajna azon területein, amelyeket az Orosz Föderáció megszállás alatt tart. Az OTP Csoport minden piacán a helyi és nemzetközi jogszabályok teljes betartásával működik, beleértve a szankciós előírásokat is. Ennek megfelelően 2014-ben is szabályszerűen és haladéktalanul megszüntette valamennyi tevékenységét a megszállt területeken. Az NAZK döntésének téves indoklása abból a félreértésre okot adó tényből származhatott, hogy teljesen másik földrajzi lokációban, több száz kilométerre az azonos nevű ukrajnai régiótól Oroszországban is van egy Donyeck nevű település, ahol valóban a közelmúltig volt (a nemzetközi szankcióknak megfelelően) működő OTP Bank-fiók – az OTP-t feljelentő Olekszandr Dubinszki feltehetően ezt az orosz várost keverte össze az ukrajnai Donyeckkel.

3. „Az OTP Bank »kedvezményes hitelt« biztosít az orosz hadsereg tagjainak.”

– Ezzel szemben a tények azt mutatják a bank válasza szerint, hogy az Orosz Föderáció törvényben írja elő valamennyi pénzügyi szolgáltatónak, hogy azok számára, akik részt vesznek a „különleges katonai műveletben", 2023. december 31-ig mentesülni kell a hiteltörlesztés és kamatfizetés alól. A határidő után a törlesztés folytatódik. Az OTP Bank sem kedvezményesen, sem máshogy nem nyújt új hitelt az Orosz Föderáció fegyveres állományának tagjai számára.

4. „Az OTP Bank elismerte a Luhanszki és a Donyecki »Népköztársaság« létezését.”

– Ezzel szemben a valóság az OTP Bank állítása szerint az, hogy – összhangban az EU és azon belül Magyarország hozzáállásával – soha, semmilyen formában nem ismerték el ezeknek a területeknek az önállóságát.

Megnyugtató meggyőződés

Az OTP Bank számára megnyugtató, hogy az illetékes ukrán hatóságok meggyőződtek arról, hogy indokolatlan a szerepeltetése a listán. Az Index megkeresésére kiemelték:

Az NAZK felé a tárgyalások során az OTP Bank azt vállalta, hogy fenntartja az együttműködést a Rotchild Martin Maurel nemzetközi befektetési tanácsadóval, amelynek segítségével folyamatosan vizsgálja valamennyi stratégiai opcióját az orosz leánybank jövőjével kapcsolatban, különös figyelemmel arra, hogy bármilyen jövőbeni megoldás csak a hatályos helyi és nemzetközi szabályozás keretein belül, azokkal összhangban képzelhető el.

Lapunk érdeklődésére hozzátették: az OTP Bank bármilyen stratégiai fejleményről haladéktalanul tájékoztatja majd a közvéleményt.

