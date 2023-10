Három vármegyében kezdhetnek örülni, a hónuk alá nyúl a kormány

„Ismertetem az új területfejlesztési politika három pillérét, amely egyúttal a most készülő területfejlesztési törvény alapját is jelenti” – jelentette be Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Századvég által szervezett keddi konferencián a Várkert Bazárban.

Új területfejlesztési koncepciót hoznak létre, amely a térhasználat-alapú megközelítésen a funkcionális térségeken nyugszik a megyeszékhelyek és megyei jogú városok esetében, ugyanakkor külön fejezetet nyitnak a kis- és középvárosok támogatására, valamint a falvak népességmegtartó erejének növelésére. Területfejlesztési alapot állítanak fel, ezáltal kiszámíthatóvá téve a közép- és hosszú távú, regionálisan koncentrált fejlesztési programok végrehajtását. Ebben kemény tárgyalásban állnak a Pénzügyminisztériummal, de abban bíznak, hogy továbbra is élvezhetik a Megyei Jogú Városok Szövetségének támogatását. Területfejlesztési szolgálatot indítanak az intézményrendszeren belül, logisztikai értelemben a kormányhivatalokhoz rendelve, de a területfejlesztési miniszter hatáskörében tartva. Ez várhatóan egy ügynökség típusú szolgálat lesz, amely kiemelten foglalkozna a települési önkormányzatok fejlesztéspolitikai céljaival. Hármas jelszavuk: szolgálat, partnerség és segítség.

Komplex fejlesztési program

Navracsics Tibor beszélt arról is, hogy új elemként a hagyományos vármegyei területfejlesztési programok mellett nyitnának a nagytérségi összekapcsolódás erősítése felé is. Térségi szereplőkkel már megkezdték az ilyen típusú munkát a Dél-Dunántúlon. Az a cél, hogy még az idén ősszel letegyenek a kormány elé egy komplex fejlesztési programot.

A miniszter azzal indokolta a Baranya, Somogy és Tolna vármegyéket tömörítő régiót mint választást, hogy a Dél-Dunántúl az 1990 utáni politikai, gazdasági folyamatoknak az egyik nagy vesztese.

Navracsics elmondta: a megvalósításban számítanak a magyar–horvát határ túloldalán lévő partnerekre is, itt elsősorban Kapronca, Eszék és Varasd térségére gondolt. A szakpolitikus szerint ez a program megmutathatja, hogy a központi közigazgatási hatalom és annak területi szervei képesek-e egy koncentrált fejlesztési program megvalósítására.

Szolgáltatási minimum

Folyik egy olyan felmérés is, amely az állami szolgáltatási minimumot próbálja azonosítani a miniszter közlése szerint. Vagyis megpróbálják meghatározni, területi alapon melyek azok a közszolgáltatások, amelyeknek az elérhetőségére az államnak garanciát kell vállalnia.

Ami viszont nem kerül bele ebbe a kalapba, az önkormányzati pluszvállalásként kerülhet fel a szolgáltatási palettára az adott lokációban. Az eddigiek alapján azt látni, hogy hatalmas különbségek mutatkoznak a járásközpontok között is.