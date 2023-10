Nemcsak az emberek a pénz is kiköltözik a fővárosból

Gyorsan terjed az elektronikus fizetés és pozíciókat veszít a készpénz. A bankkártyás fizetést lehetővé tevő POS-terminálok száma

az elmúlt 4 évben 44 százalékkal bővült, és meghaladta a 251 ezret, az online bankkártya elfogadó webshoPok száma pedig közel négyszeresére, 46,6 ezerre emelkedett. Ugyanezen időszak alatt a Magyarországon működő készpénzkiadó automaták (ATM-ek) száma 5,5 százalékkal 4825-re csökkent.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a bankfiókok száma ugyanezen időszak alatt negyedével, közel 500 egységgel 1487-re olvadt és a postai hálózatban is csökkenés volt, érthető, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elérkezettnek látta az időt, hogy szabályozza azt, milyen módon kell a pénzintézeteknek biztosítaniuk a lakosság készpénzhez jutását. Ne feledjük, Magyarországon jogszabály garantálja az ezt a szolgáltatást a bankjuktól igénylő lakossági ügyfeleknek a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel jogát, ehhez ugyanakkor ATM-ek kellenek.

Kártyaszámhoz kötik

A hitelkártya-dilemma Szakmai körökben meglepetést keltett, hogy a betéti kártyák mellett az MNB a hitelkártyák számát is (50 százalékos arányban) számításba veszi a kártyás ügyfélszám meghatározásánál, miután a hitelkártyás készpénzfelvétel elenyésző, mert azt szinte minden kártyabirtokos tudja, hogy az ilyen tranzakciók esetében nincs kamatmentes időszak, azonnal ketyegni kezd a tartozásra a havi 2-3 százalékos kamat. A hitelkártyák bevonása például nem jött túl jól a korábbi Citibankos hitelkártya állományra ráépülve igen komoly hitelkártya portfoliót kiépítő Erstének, miközben a hitelkártya terület egy másik nagy szereplőjének, a hamarosan a Cofidishez kerülő Magyar Cetelemnek egyáltalán nem kell ATM-et üzemeltetnie, mert nem vezet fizetési számlát ügyfeleinek.

A jegybank egyrészt a banknál bankkártyával rendelkező ügyfelek száma alapján írja elő a pénzintézeteknek, hogy hány ATM-et kell működtetniük. Ennek a jegybanki szabályozásnak több pénzintézet már jelenleg is megfelel: a piacvezető OTP Banknak például ügyfélszám alapján 1686 ATM-et kellene üzemeltetnie, ám a hálózatban jelenleg 1865 automata működik. Az Index kérdésére válaszoló hitelintézetek közül az MBH Bank és az UniCredit is arról számolt be, megfelel az MNB kártyaszám alapú elvárásainak.

A hazai pénzintézetek közül – ahogy említettük – az OTP Bank hálózata a legnagyobb, az ő 1865 készüléke után az MBH Bank jelenleg közel 1000 darabos hálózata a legjelentősebb, a K&H-nak 503, az Erstének 397, az UniCredit Banknak 177, a CIB Banknak 117 ATM-ből áll a hálózata. A fentiekhez csatlakozik nagyjából 600 az Euronet által üzemeltetett bankfüggetlen készpénzkiadó automata, ám rájuk nem vonatkozik a jegybanki szabályozás.

A bankok felé ugyanakkor az MNB nem elégszik meg azzal, hogy pusztán előírja, hogy hány ATM-készüléket kell üzemeltetnie az érintett pénzintézetnek, hanem azoknak az elhelyezésére is komoly feltételeket ír elő: meghatározza, hogy az elvárt automatából mennyit kell Budapesten, a vármegye székhelyeken és egyéb településen működtetni. Értelemszerűen a szabályozás célja az, hogy a vidéki banki ügyfelek számára is elérhető közelségben legyen 0-24 órás pénzfelvételre alkalmas automata.

A fejlesztéseknek így két irányba kell indulniuk. Egyrészt azoknak a bankoknak, akiknél a működő ATM-ek száma elég az MNB elvárás teljesítésére, ám a készülékek területi elhelyezése nem felel meg a rendeletben foglaltaknak, 2024 februárjáig új készülékek üzembehelyezésével, vagy a régiek áttelepítésével teljesíteniük kell a területi kritériumot. Az OTP közlése szerint ezt a kihívást is megugorják, az MBH ugyanakkor arról számolt be az Indexnek, hogy bár a gépek számát tekintve már most is megfelelnek az MNB-rendeletnek, de bizonyos területeken szükség lesz az ATM-hálózatuk fejlesztésére.

Vidékre viszik az ATM-eket

A másik – talán komolyabb kihívást okozó – feltétel szerint azok a bankoknak, ahol a kibocsátott kártyaszám alapján további készülékek üzembe helyezésére van szükség, pótolniuk kell ezeket. Azon bankok, akik maximum 25 új ATM üzembe helyezésével megfelelnek az ügyfélszám-arányos hálózati kritériumnak, 2024 novemberéig kell az érintett számú automatákat üzembe helyezniük, a 25 darabnál komolyabb fejlesztési kényszerbe került bankoknak a feltételek teljesítésére 2025. májusáig adott időt a jegybank.

A közepes méretű – 600 ezer és 1,2 millió kártyát – kibocsátó bankoknak ráadásul az MNB előírta, hogy a vármegyeszékhelyen kívüli 322 magyar város legalább 65 százalékában – 210 helyen – kötelesek készpénz felvételre alkalmas automatát üzemeltetni, a nagybankok ATM-jeinek pedig a „sima” magyar városok 80 százalékában, 258 településen kell jelen lennie.

Hogy ezért mennyire át kell formálni az eddigi, Budapest (és maximum Balaton) centrikus banki ATM-hálózatokat, arra jó példa lehet, hogy a K&H Bank Indexnek küldött válasza szerint a következő időszakban telepítendő új ATM-eknek csak tizede lesz a budapesti kerületekben, a K&H-fiókokkal (s így ATM-mel) ellátott vármegyeszékhelyekre az új készülékeknek pedig mindössze 3 százaléka kerül. A fejlesztések 87 százaléka így a kisebb vidéki településeken működő ATM-hálózatot fogja erősíteni. A bank az idén egyébiránt 30 új ATM-et telepített.

A CIB Banknál több, mint 25 új ATM telepítésére lesz szükség, az új hálózati egységek felszerelésében itt is a kisebb települések lesznek az élenjárók. A bank idén egy ATM-et szerelt le és néhány készpénzkiadó automatát már új helyre telepített. Az Erste Bank számára az MNB-előírás amiatt sem jött túl jókor, hogy épp a szabályozás előtt fogtak hozzá a meglévő ATM-hálózat megújítási programjukhoz, amelynek keretében idén több, mint 100 ATM-et csertélnek a banki hálózatban modern, készpénzbefizetést is lehetővé tevő készülékre, jövőre pedig a fiókokon kívüli ATM-hálózat megújítását tervezték. Emellett kell tehát teljesíteni a jegybanki előírásokat, ez az Erste esetében is a vidéki településeken való bankautomaták létesítését jelenti, mert Budapesten és a vármegye székhelyeken az Erste hálózata már most is megfelel az MNB előírásainak.

Ha jó helyen van az ATM az is baj

Ám a területi elvárások teljesítésével sem lélegezhetnek fel majd a bankok. A jövő évtől – az automaták forgalmi adatai alapján – az MNB előír majd egy referenciaszámot. Amennyiben az adott bank ATM-hálózatában az egy automatára eső éves átlagos készpénzfelvételi vagy –befizetési forgalom meghaladja ezt az értéket, addig kell bővíteni a hálózatot, amíg az átlag a referenciaérték alá nem ér. Ebben a tekintetben rosszul járhatnak azok a bankok, amelyek automatái olyan helyen vannak, ahol kiemelkedő az ügyfélforgalom, hiszen az ottani tranzakciók felhúzzák majd az átlagot.

