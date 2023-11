Hatalmas fejlesztésre készül az egyik magyarországi német cég

A tárcavezető a német hátterű Körber Hungária beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a több mint 5,6 milliárd forint értékű fejlesztés keretében az élelmiszer- és dohányipari gépek gyártására szakosodott üzem bővíti a kapacitását, és növeli a hatékonyságát.

A 850 millió forint állami támogatásban részesülő projekt keretében a mintegy 1200 embernek munkát adó vállalat napelemparkot is ki fog építeni – tájékoztatott. Kiemelte: hazánkban van a négy földrészen több mint huszonöt gyártási központtal jelen lévő konszern második legnagyobb telephelye, a most bejelentett beruházásért pedig nagy verseny folyt.

Ez is alátámasztja azt, hogy az üzletemberek alapos emberek, a német üzletemberek meg pláne, és a tapasztalatok, nem sajtóhírek alapján hoznak döntéseket. Mindaddig, amíg a magyar–német gazdasági együttműködés a valóságra alapul, addig az fejlődni is fog, mint ahogyan láthatjuk most itt, Pécsett is