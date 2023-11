A kormány teljesítette legfontosabb gazdasági vállalását, októberre 10 százalék alá esett az infláció. Mindezt korábban is sikerült megtenni, mint azt ígérték. Egy elemző szerint ennek az az oka, hogy az emberek már nem tudnak annyit költeni, mint korábban, és a háztartási energiával is spórolni kezdtek. Orbán Viktor a kormány sikerének (is) látja az infláció „letörését”, Kálmán Olga pedig úgy véli, ez az adat Európa minden más országában szégyellnivaló lenne.