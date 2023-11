Feltárultak a magyar gyárak kulisszatitkai

Minden eddiginél sikeresebb volt az immár 7. alkalommal megrendezett Modern Gyárak Éjszakája programsorozat – foglalta össze a múlt heti esemény eredményeit az Indexnek Szabados Richárd, a programot szervező IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) ügyvezetője. A szakember szerint a 2022-es 73 után idén már 92 gyár csatlakozott a programhoz, ebből 73 helyen valóban megnyíltak az üzemek kapui és meg lehetett tekinteni a termelési folyamatokat. Több gyárban hamar elfogytak a meghirdetett látogatói helyek, összesen 3400 látogató volt a gyárakban, ami 80 százalékot meghaladó telítettséget jelent – volt, ahol 3 turnusban közel 120 érdeklődnek mutatták be a gyártási folyamatokat.

Több termelőüzem pedig online előadásokon mutatkozott be a közönségnek, aminek köszönhetően az est folyamán akár több üzem technológiájával is meg lehetett ismerkedni egyszerre. Idén 27 társaságnál mutatták be online a gyárak működését – az előadásokat pedig több ezren követték az online térben.

Felülreprezentált vidék

Bár a statisztikák szerint

a bruttó hazai termék (GDP) közel 40 százaléka a fővárosban termelődik, a Modern Gyárak Éjszakája arra is rámutatott, hogy az ipari termelésre ez nem feltétlenül igaz.

A megnyitott gyárkapuk 85 százalékban vidéki termelőhelyekre invitálták a jelentkezőket. Szabados Richárd emlékeztetett arra, hogy a KSH legutóbbi Tér-Kép felmérése is azt jelezte vissza, hogy a vidéki Magyarországon az ipari gyárak felülreprezentáltak a gyorsan növekvő vállalkozások között. (A Statisztikai Hivatal azokat a cégeket tekinti gyorsan növekvő vállalkozásnak, ahol az alkalmazotti létszám 3 éven keresztül évi átlagban 10 százalékot meghaladó mértékben bővült.)

Összesen 23 iparág képviselői várták a látogatókat. A vendégeket fogadó üzemek között volt csokoládé- és üdítőital-gyártó vállalattól kezdve, autógyárig, vagy épp repülőgép-javító üzemig, háztartási vegyianyag gyártótól gyógyszergyárig, gumigyártó üzemtől számítástechnikai alkatrészeket gyártó vállalkozásig, vagy épp gabonafeldolgozó társaságig.

Új szakembereket keresnek

A Modern Gyárak Éjszakája túlmutat azon, hogy az emberek rácsodálkozhassanak arra, hogy manapság már milyen high-tech megoldásokkal, emberi erő igénybevétele nélkül van mód egyes üzemekben a termékek, berendezések gyártására – mondta Szabados Richárd. Azon túl ugyanis, hogy a laikusoknak is módjuk van betekinteni a gyártási folyamatokba, a programsorozat azokat a fiatalokat célozza, akik a szakiskola vagy épp az egyetemi/főiskolai tanulmányaik utáni időszakra keresik a karrierjük elindításához legmegfelelőbb munkahelyeket.

A gazdaságfejlesztési ügynökség ügyvezetője szerint a Modern Gyárak Éjszakáján szerzett tapasztalatok alapján évről-évre egyre több fiatal keresi a duális képzésekben rejlő lehetőségeket, amelyeket egyébként idén júliustól a vállalatok számára is kedvezőbbé tett a kormány azzal, hogy szocho- és adókedvezményeket biztosít azon vállalkozások számára, akik lehetőséget adnak arra, hogy a pályakezdők már tanulmányaik mellett szakmai tapasztalatokra tegyenek szert. A duális képzés persze nem pusztán jótékonykodás, a képzésbe bekapcsolódó vállalatok a saját folyamataikat jól ismerő pályakezdő szakemberekkel, mérnökökkel gazdagodhatnak, akik esetében sokkal rövidebb időre van szükség ahhoz, hogy betanulhassanak a folyamatokba.

Tudásmegosztás a közös fejlesztésekért

A Modern Gyárak Éjszakájának fő célja ugyanakkor az ismeretterjesztésen és a kíváncsiság felkeltésén túl a követendő megoldások, a más üzemekben is alkalmazható gyakorlatok bemutatása, a tudásmegosztás. A gazdaságfejlesztési ügynökség vezetője szerint természetesen az ipari titkok most is rejtettek maradtak, ám a rendezvény így is számos ötletet adhatott akár a konkurens gyártóknak, akár más iparágakban működő vállalkozások képviselőinek arra, milyen módon lehet saját termelékenységüket növelni.

A gyárakban szerzett tapasztalat segíthet abban, hogy a vállalkozások újragondolják folyamataikat, új eszközökbe, gépekbe ruházzanak be, illetve megismerjék azokat az igénybevehető szolgáltatásokat, amelyek még hatékonyabbá tehetik saját termelésüket.

A cégek fejlődését segítik

Szabados Richárd emlékeztetett: a Modern Gyárak Éjszakája az IFKA Modern Mintaüzem Programjának részeként indult, amely már az új, kiemelt GINOP Plusz projekt keretében folytatódik tovább. A Modern Mintaüzem Programban a gazdaságfejlesztési ügynökség a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújt szakmai és anyagi támogatást azok szervezeti megújulásának és technológiaváltásának elősegítésére, ezen keresztül a versenyképességük javítására. A programelem keretében a vállalkozások konzultációs és tanácsadási lehetőséget kapnak, tréningeket szerveznek számukra, továbbá támogatást kapnak arra, hogy képviselőik szakmai rendezvényeken és akár külföldi mintagyárlátogatásokon ismerkedjenek meg az iparág legújabb fejlesztéseivel.

Az IFKA vállalkozásokat segítő feladatait a Vállalkozói Információs portál ( www.vali.hu) működtetése teszi teljessé. Az fejlődési pályájuk eltérő pontjain álló vállalkozások számára a portál gyors, hiteles és közérthető tájékoztatást nyújt az elérhető pályázatokról, állami támogatásokról, bemutatja az elérhető képzési lehetőségek és szakértői szolgáltatások közel teljes körét és a finanszírozás kapcsán is kézzelfogható tanácsokat ad.

Szabados Richárd szerint a már zajló fejlesztéseknek köszönhetően a portál a jövő évtől immár minden vállalkozás számára testreszabottan, csak az adott cég számára releváns információkat fogja bemutatni, ezzel még jobban megkönnyítve a cégek eligazodását.

(Borítókép: ABRAZIV KFT. / IFKA)