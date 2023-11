Külön bankban szolgálja ki értékpapírügyfeleit az MBH Bank

Rendkívül erős menedzsmenttel tud elindulni az MBH Befektetési Bank Zrt. (MBH BB), ami a jövőben új, önálló formában fogja képviselni az MBH Csoportot a befektetési szolgáltatások piacán – mondta el Szabó Levente, az anyabank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

Gyorsabban lépnek

Technikailag az új pénzintézet a korábbi takarékszövetkezeti ernyőbank, az MTB Bank Zrt. banki licencét viszi tovább – az érintett társaság korábban is ellátott már hasonló befektetési banki feladatokat. A jogelőd társaság révén az MBH BB az MTB korábbi integrációs banki szerepet továbbra is betölti majd.

Az angolszász modell alapján az anyabankon kívül szerveződő befektetési szolgáltató új ügyfélélményt hozhat.

A magyar befektetési piac pedig már elég fejlett ahhoz, hogy ezt az új modellt meg lehessen honosítani – vélekedett Szabó Levente.

A befektetési bank gyorsabban fog tudni reagálni a változó ügyféligényekre és a szabályozási változásokra is – ígérték. A biztonságot szavatoló kontroll ugyanakkor ugyanolyan szigorú lesz, mintha az anyabank végezné a tevékenységet.

Példátlanul komoly elemzői háttér

Jelenleg 240 ezer értékpapírszámlát vezetnek az MBH Bankcsoportnál, őket már ma is elég széles termékpalettával tudják kiszolgálni – például 320 befektetési alapot forgalmaznak. Ugyanakkor a cél a még ennél is szélesebb termékkínálat kidolgozása. A vezérigazgató-helyettes példaként említette, hogy a befektetési bankon keresztül az ügyfelek a nemzetközi tőkepiacokon elérhető instrumentumok jelenleginél szélesebb köréhez is hozzáférhetnek majd. A magasabb ügyfélélményt az önállóan felépülő befektetési elemzési központ révén akár az egyedi ügyfelek számára is igénybe vehető komoly elemzői háttér és folyamatosan fejlődő digitális eszközök fogják majd biztosítani.

Jövőre állnak fel teljesen

Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója szerint az induláskor a csoport 240 ezres ügyfélköréből a korábbi Takarékbank befektetési szolgáltatásait igénybe vevő több mint 124 ezer értékpapírszámla-tulajdonos már most az MBH Befektetési Bank ügyfele lesz, az új szerződést kötők pedig automatikusan ide kerülnek. A többszörös fúzióban érintett, más bankokból érkező ügyfelek értékpapírszámláit pedig 2024 első felében migrálják majd be az új társaságba.

Az, hogy három pénzintézet szakértelme egyesül, a befektetési területen is komoly előnnyel jár: a korábbi specializációknak köszönhetően az MBH Befektetési Bank ügyfelei számos ágazatra és eszközosztályra kiterjedő befektetői szakértelmet, az ország bármely pontján elérhető fiókhálózatot és egységes kiszolgálás mellett igénybe vehető, széles körű értékpapír-kínálatot élvezhetnek a vezérigazgató szerint.

Házon belül is komoly a fejlődési potenciál

Az MBH Csoporton belül évente 200 ezer befektetési tranzakciót végeznek, s közel 72 ezer különböző terméket kínálnak az ügyfeleknek.

Az új felállásban a bank nyújtja az alapokat és a fiókhálózatot, az alapkezelő a termékek kidolgozásában megkerülhetetlen, a befektetési bank pedig a hazai és nemzetközi termékek széles körének elérésével tud segíteni. A korszerű brókeri tanácsadási terület teljesen átkerül az új bankba, ám a privátbanki terület kiszolgálása a jövőben megoszlik majd a befektetési bank és az anyabank között. Brezina Szabolcs szerint Nyugat-Európában a banki ügyfelek legalább fele vesz igénybe brókeri, befektetési szolgáltatásokat, ha ezt nézzük, akkor pusztán az MBH Bank 1,2 millió ügyfele komoly fejlődési potenciált jelez, de természetesen külső ügyfelek bevonásában is gondolkodnak. Az MBH súlya a befektetési jegyek piacán 10 százalék körüli, a lakossági állampapírpiacon a legnagyobbnak számítanak, de egyedi részvényekben komoly a lemaradásuk a versenytársaktól, ezért a termékkörben is van fejlődési potenciál.