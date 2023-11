Újra emelkedhetnek az üzemanyagárak

Az elmúlt hetekben Magyarországon csökkent a benzin és a gázolaj árfolyama, melyben többek közt segített a forint erősödése is. Azonban Szaúd-Arábiától és az OPEC-től is várhatunk olyan lépéseket a közeljövőben, ami megemeli az üzemanyagárakat.

Magyarországon nagyot ugrottak az üzemanyagárak, mikor legutóbb a szaúdiak csökkentették a termelésüket. Szeptember közepére egyéves csúcson volt az olaj árfolyama itthon Szaúd-Arábia júliusi termeléscsökkentése után – írja a Tőzsdefórum.

A lap szerint valószínűleg az OPEC csoportnak nem tetszik, hogy az olaj árfolyama 80 dollár alá esett, ezért a nagy dobásra készülhetnek a novemberi ülésükön.

Az elmúlt hetekben Magyarországon csökkent a benzin és a gázolaj árfolyama, azonban az elkövetkező időszakban több esemény is fenyegetheti az olcsó tankolást. A jövedékiadó-emelés miatt januárban 41 forinttal emelkednek majd az üzemanyagárak, de az OPEC-vágások is befolyásolhatják az árakat.

A hazai üzemanyagárak csökkenésén a forint erősödése is sokat segített, valamint az olaj árfolyama is 4 hónapja nem látott mélypontra süllyedt, azonban a szakértők ennek ellenére aggódnak az árak miatt.

Christyan Malek, a JPMorgan energiastratégiai vezetője elmondta, hogy a piac alábecsüli annak az esélyét, hogy az OPEC új termeléscsökkentést jelent majd be a novemberi ülésén. Sokak szerint a szaúdiak nem tudnak több termelést visszafogni, Malek viszont azt mondja, láthatunk még jelentős vágásokat tőlük.

A Financial Times szerint az OPEC+ is további vágásokat tervezhet, válaszul a csökkenő árakra, és az Izrael–Hamász háború okozta elégedetlenségekre, és akár egy újabb napi 1 millió hordós csökkentés is valószínű lehet.