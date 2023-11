Elsőként indított önálló 5G technológiát a Yettel Magyarországon

Míg a jelenleg elterjedt 5G-hálózatok a kapcsolat felépítésében még a 4G-re is támaszkodnak, addig a most bevezetett önálló 5G esetében már a mobil kapcsolat minden eleme 5G-n zajlik és kizárólag az 5G számára kijelölt frekvenciákat használja – közölte a vállalat az MTI-vel.

Ezzel a fejlesztéssel válik valóra az 5G-szabvány számos előnye:

az új megoldás lényegesen lerövidítheti a hálózati válaszidőt

növelheti az elérhető le- és feltöltési sebességet

további új digitális szolgáltatások bevezetését is lehetővé teszi

A Yettel Magyarország 2021-ben kezdte átfogó hálózatmodernizációs munkáját, amelyben nem csak a hálózatot kiszolgáló antennákat, de az ezeket összekötő, úgynevezett maghálózatot is teljes mértékben megújítja. A több tízmilliárd forintos beruházás eredményeként az országos lefedettségű 4G-hálózat kapacitása a korábbi 2-3 szorosára nőtt, illetve utat adott a valódi, nagy sebességű 5G-hálózat kiépítésének is.

Az újítás lényege, hogy a magyarországi publikus 5G-hálózatok mindeddig a 4G technológia segítségével működtek, azaz az 5G-kapcsolat felépüléséhez a korábbi technológiára is szükség volt, ami befolyásolhatta az 5G-hálózat elérhetőségét is. Az új technológiának köszönhetően az eszközök és a hálózat között kizárólag az 5G-re kijelölt frekvencián és az erre optimalizált maghálózaton zajlik az adatforgalom, ami így képes teljeskörűen kihasználni az 5G-szabványban rejlő lehetőségeket.

A Yettel önálló 5G szolgáltatása országosan már csaknem 700 bázisállomáson érhető el, elsőként a Yettel 5G-t használó otthoni és irodai internet-előfizetőinek. Az előfizetők egy részének már most elérhetővé vált, a továbbiakban pedig az otthoni és irodai internet-előfizetők számára a teljes hozzáférés biztosítása egy ütemezett menetrend szerint történik 2024. első negyedévének végéig, aminek része a megfelelő ügyfélélmény érdekében a hálózati teljesítmény optimalizálása is. Az önálló 5G okostelefonokon való megjelenése a jövő év hátralévő részében várható.

Kitértek arra is, hogy az Óbudai Egyetem és a Yettel 2022 novemberében írt alá stratégiai partnerségi megállapodást, melynek keretében az Óbudai Egyetem Bécsi úti campusának területén 5G-technológiát alkalmazó hálózatot létesített a mobilszolgáltató, a fejlesztésekhez és tesztelési célra pedig SIM-kártyákat és végberendezéseket is biztosított az egyetem számára. Emellett képzési és munkaerő-toborzási területen is együttműködésre léptek a partnerek. Az önálló 5G elindításával a legújabb technológia az egyetem számára biztosított hálózaton is elérhetővé vált, amelyhez kizárólag az egyetem oktatói, kutatói és hallgató férhetnek hozzá.

A PPF Telecom Group a kelet-közép-európai régió egyik vezető távközlési szolgáltatója, amely magában foglalja a Yettel távközlési vállalatot és a CETIN távközlési infrastruktúra vállalatot. A csoport öt országban (Csehország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária és Szerbia) van jelen, és mobil, vezetékes, adat- és internetes televíziós szolgáltatásokat nyújt. A régióban 18 millió mobil ügyfele van, továbbá 1,1 millió szélessávú vezetékes előfizetővel és több mint 700 ezer PayTV ügyféllel rendelkezik. A csoport munkavállalóinak teljes létszáma 12 700.