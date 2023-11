Az emberek hiszékenysége állandó, a technológia csak kihasználja ezt

Minden ötödik ember pénzét már veszélyeztette valamilyen digitális csalás, amelyek száma továbbra is dinamikusan nő, de szerencsére a visszaélésekkel kapcsolatos ismeretek és a károk megtérülése is javuló tendenciát mutat. Tenni azonban még nagyon sokat kell – ezért jövőre is folytatódik a Kiberpajzs program.

A megtévesztés módszerei nem, csak az eszközei változnak. Collodi már a Pinokkióban is megírta a megtévesztéses csalás alapsémáját: a róka és a macska – azon túl, hogy részvétet kelt a fabábuban, ráadásul empátiát mutat annak sorsa miatt – az emberi gyengeségre, esetünkben a könnyű pénzszerzés vágyára alapozva szerzi meg a bábu pénzét a „csodák mezején” – emlékeztetett Luspay Miklós, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatója a Kiberpajzs első évének eredményeit összegző konferencián.

Manapság is a gyors pénzszerzés reményében, esetleg az átlagtól messze jobb üzlettel kecsegtetve tévesztik meg az emberek jelentős részét, vagy épp a félelmeikre apellálva teszik saját cinkosukká a gyanútlan embereket a csalók.

A változás az, hogy mindezt ma modern eszközökkel, a telefon és a világháló segítségével immár a digitális térben teszik – mondta az MNB igazgatója.

Minden ötödik embert már volt csalás áldozata

A kiberbűnözés egyre komolyabb formákat ölt, a magyaroknak több mint húsz százaléka vált már online csalás áldozatává, ráadásul a kiberbűncselekmények elkövetői egyre kreatívabb eszközökkel csalják tőrbe áldozataikat, megtévesztve ezzel még a rutinos internethasználókat is – derült ki Médiaunió Alapítvány felméréséből. A szakemberek szerint az érdemi változás nagyjából a Covid-járvány idején történt: a csalók addig jobbára a fizikai támadásokat favorizálták, a cél a bankkártyák fizikai megszerzése, a plasztikok adatainak klónozása volt. Miután a rendszereket egyre komolyabb biztonsági védelem óvja, a bűnözők új célterületet kerestek, és a leggyengébb láncszemet az emberekben találták meg.

Az ugyanakkor ma már nem igaz, hogy a fenyegetésnek a fiatalok és az idősek vannak a legjobban kitéve. Mint Dr. Kovács Erika, a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) elnöke beszámolt a testülethez

a tavalyi egész évi panaszmennyiség közel háromszorosa érkezett be idén októberéig.

A panaszok esetében a fiatalabbak – a 30 év alattiak alulreprezentáltak – aránya mindössze 11 százalék (ez azzal függhet össze, hogy még kevésbé ismerik vagy vállalják a panaszkezdeményezést), ám a többi korcsoport viszonylag arányosan képviselteti magát a panaszok körében, a legnagyobb arányban, 32 százalékban a 46-60 évesek fordultak a PBT-hez.

Csaló hívások, emailek, sms-ek

A tavalyi 20 százalék alatti aránnyal szemben idén az 50 százalékot közelíti azoknak a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentéseknek a száma, ahol a csalás egy megtévesztő banki oldalon történő adatmegadással történt. A tavalyi 34 százalékról ugyanakkor 20 százalék alá csökkent a hamis banki hívások miatti panaszok aránya. A csalások trendjének változása is jól kimutatható a PBT statisztikáiból: míg tavaly a bejelentések 13 százaléka kötődött adathalász emailek kapcsán kinyert adatokhoz, ezen visszaélések miatti esetszám idén kisebb, s arányuk az összes panasz között mindössze 3,5 százalékos. Ugyanakkor az új megoldásként néhány hónapja terjedő, sms üzenetben megküldött linkekre történő kattintással megadott banki adatok miatti bejelentések száma ugyan még alacsony, de egy év alatt megduplázódott a részarányuk a bejelentések között. Kovács Erika szerint túl sok mindent nem lehet tenni akkor, amikor bebizonyosodik, hogy a megtévesztett ügyfél maga adta ki az adatait a csalóknak, a PBT elé került és eddig elbírált ügyek 77 százalékát meg kellett szüntetni, hiszen az tényállás egyértelműen mutatta, hogy a felelősség az ügyfélé.

Az autóipar példakép lehet?

Azt továbbra sem kerülhetjük meg, hogy a fő védelmi vonal az ember, akinek magának kell figyelnie a (banki) adataira. Itt fontos minden figyelemfelhívás és figyelmeztetés, e tekintetben jól vizsgázik a Kiberpajzs program is, amelynek jövő évi folytatásáról megállapodtak a résztvevők. De nem hagyhatjuk teljesen magára a banki ügyfeleket ebben a feladatban. Luspay Miklós ezzel kapcsolatban analógiát vont a gépkocsik biztonsági rendszereinek fejlődésével: bár az alapelvárás ott is a felelős vezetés, a kocsikba ma már olyan vezető- utas, sőt gyalogosvédő biztonsági rendszerek kerülnek beépítésre, amelyek révén a sérülések kockázata és súlyossága komoly mértékben csökkent. Az emberek után a következő védelmi vonalat a bankszektornak kell biztosítania. A fizetési forgalom azon területén, amely eddig komolyabb mértékben ki volt szolgáltatva a visszaéléseknek,

a bankkártyáknál már nagyon komoly védelmi vonalak épültek ki, komolyan védi a kártyabirtokosokat a bankok által működtetett csalásszűrő monitoring és a fizetések előtti kétfaktoros azonosítás előírása.

Aligha véletlen, hogy a csalók most a bankszámlák irányába fordultak, a megszerzett adatokkal a számlákat csupaszítják le. Az MNB szerint ezen a téren a bankoknak egyrészt a jelenleginél komolyabban kellene monitorozniuk az átutalási számlaforgalmat, másrészt jobban kellene propagálniuk azt, hogy az ügyfelek nem csak a bankkártyákhoz, hanem a számlaforgalomhoz is állíthatnak be napi és összeg limiteket. A bankok szerint a limiteket nehéz akkor propagálni az ügyfeleknek, ha a másik oldalon arról hallani mindenhol, hogy az azonnali fizetési rendszerben maximum 5 (de a valóságban 1-2 másodpercen belül ) akár 20 millió forint is átutalható. Piaci szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a kicsalt adatokkal a számlák felett uralmat átvevő csalók pillanatok alatt annulálni tudják a limitbeállításokat is.

Túri Anikó, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy mérlegelendő, hogy a szabályozást is a bűncselekmények még hatékonyabb és gyorsabb megelőzésének kikényszerítésének irányába kell elmozdítani. Beszédében a brit példára hívta fel a figyelmet, ahol az első csalás esetére és limitált összeghatárok között szinte automatikus visszatérítési kötelezettséget előírása van napirenden. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor a konferencián résztvevők arra figyelmeztettek, hogy a megelőzés hatékonyságát nagyban akadályozza, hogy az érintett szervezetek között a tudásmegosztást nagyban hátráltatja az uniós GDPR-rendelet. További gondot jelent az is, hogy a bűnözői körök ma már a legritkább esetben magyarországiak: nagyvállalati működéssel dolgozó globális call-centerek működnek a világban, ahol anyanyelvi, jól felkészített diszpécserekkel és a mesterséges intelligencia előnyeit kihasználó csalókkal kell felvenni a harcot, akik akár néhány nap alatt is át tudják tenni az üzemeltetést egy másik országba.

Központi rendszer védi majd az átutalásokat

Ettől függetlenül azt a bankok is elismerik, hogy van mit lépni ezen a területen, a jegybankkal közösen dolgoztak a következő hónapokban lépcsőzetesen hatályba lépő felügyeleti ajánláson. Az ügyfelek védelmének következő lépése a vélhetően 2025-től a Giro Zrt-ben elinduló központi csalásszűrő rendszer, amely az összes, rendszerbe kerülő átutalást a mesterséges intelligencia és a folyamatosan bővülő adatbázis és tudásmegosztás alapján a pillanat tört része alatt minősít majd, jelzést adva az átutalást indító banknak az adott pénzmozgás kockázatáról. Ha a rendszer az ügyletet kockázatosnak ítéli, s a bank ennek ellenére végrehajtja, a felelősség és a teljes kár akkor is a bankot terheli majd, ha az utalást az ügyféltől kapott adatok alapján a csalók indították – ma még emiatt a kárt az ügyfélnek kell viselnie.

Javul a megtérülés

Bár Balogh János országos rendőrfőkapitány szerint az online és információs rendszerek használatával elkövetett bűncselekmények száma más bűncselekményekhez képest nagyobb növekedést mutat. Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint ugyanakkor az egyre romló hazai számok ellenére a magyarországi csalások értéke a teljes pénzforgalomhoz viszonyítva európai összehasonlításban továbbra is kedvező. A rendőrfőkapitány is tartogatott kedvező hírt: az egyre komolyabb összefogásnak is köszönhetően javult a károk megterülését mérő mutató: a korábbi évek 1-2 százalékáról 20 százalékra. Ma már kibernyomozói hálózat is segíti itthon: a 2023. októberi megalakulás óta máris több száz millió forint értékben, 15 eredményes felderítést hajtottak végre.

A kiberbűnözés elleni küzdelem nemcsak technikai kérdés, hanem széles körű társadalmi összefogást igénylő misszió: a dinamikus fejlődés és alkalmazkodás mindannyiunk számára alapvető jelentőséggel bír – jelentette ki Koltay András a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke. A hatóságra a hívószám-hamísítással megvalósított csalások visszaszorítása érdekében helyeződik komoly elvárás, de ez nem könnyű feladat, ráadásul a világ minden táján problémát jelent.

Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU-val történő egyeztetést követően elkészült a digitális hálózatra kapcsolt termékek (IoT) kiberbiztonságára vonatkozó szabályozás rendelettervezete, amely 2024 közepén életbe léphet. Ezzel Magyarország lehet az első uniós tagállam, ahol megszületik a kibertanúsításhoz szükséges teljes jogi szabályozási környezet – jelezte.

A kibertámadások számának növekedése nem magyar specifikum: a június végével zárult egy év alatt 2580 incidenst rögzített az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA). Juhan Lepassaar főigazgató szerint továbbra is a zsarolóvírusok teszik ki az incidensek mintegy harmadát, a sorban a második helyen a túlterheléses támadások (DDoS) álltak 28 százalékkal, majd az adatokkal összefüggő visszaélések vannak 20 százalékkal.

