A magyar állam támogatási körébe tartozik a Hiventures állami befektetéskezelő is, ami 35 milliárd forintot osztott szét több mint háromszáz vállalkozás között, aminek egyik legnagyobb nyertese az argentin Empanada Story pékség lett.

A G7.hu beszámolója szerint a pékség az argentin tésztabatyu-különlegességről, az empanadáról kapta a nevét, és a sütöde elnyerte a legnagyobb egyösszegű uniós támogatást, az 500 millió forintot –

így az állam is nyert egy 40 százalékos részesedést a vállalkozásból.

A befektetésben olyan vállalkozások jöhetnek szóba, amelyek Közép-Magyarországon kívül valósulnak meg – az Empanada azért kerülhetett be a forgatagba, mert a Heves vármegyei Kecsendre volt bejegyezve. A felkarolt vállalkozások továbbá kutatás-fejlesztéssel is foglalkoznak, és előnyt élveznek a technológiailag innovatív vállalkozások. A Hiventures ezzel indokolta, hogy a pékségre esett a választása:

„a fast és street food piacon nagy szükség van az új, egyedi termékekre, mivel az elmúlt évtized gasztroforradalma továbbra is ugyanazokra a konyhákra épít”;

„az Empanada Story innovációja viszont nem csak az új ízvilágban rejlik”, mivel a „termék előállítása gyors, egyszerű és flexibilis, így az értékesítési pontok számára üzletileg is előnyös ezekkel a termékekkel bővíteni a kínálatukat”;

„a kifejlesztett innovatív receptúra és gyártási folyamat Argentínában sem ismert, teljes mértékben a csapat know-how-ja”.

Brutális veszteség

A pékséget végül tavaly nyáron adták át a Nyugati aluljáróban, ahol egykor egy Burger King állt. Nagyjából féléves működés után azonban, 2023 elején be is zárták – az arculata a mai napig látható az aluljáróban, az üzlethelyiség pedig továbbra is kiadó.

A cégnek 2022-ben 182 millió forintos árbevétele volt, viszont 170 milliós veszteséget termelt, így aztán bezárni kényszerült.