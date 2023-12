Körbejártuk, számolhatunk-e áremelkedéssel 2024-ben

A vergődő építőipar közepette is keresni kell a lehetőséget, amik akadnak is – mondta az Indexnek az egyik legnagyobb építőanyag-gyártó vállalat vezetője. Az építőanyagok árai 2022 végén futottak csúcsra, az akkori magas bázishoz képest stagnáltak, sőt adott esetben estek is az árak. Az építőipar azonban továbbra is küzd a kóklerek ellen, ebből kifolyólag pedig a szakemberek iránti bizalom helyreállítása érdekében.