Hazai cég diktálja az irodai trendet: itt még ön is szívesen dolgozna

Egyedülálló feltételek mellett kínál irodahelyiségeket kis- és középvállalatok számára a piacvezető hazai ingatlanüzemeltető. Az úgynevezett myhive-irodák közösségi tereiben és kulcsrakész privát irodatereiben komfortos munkakörülmények és már-már szállodai szintű szolgáltatások várják a bérlőket. Az extra kényelmi szolgáltatásokkal ellátott prémium-irodaterületeket akár egy hónapra is bérbe lehet venni, és alkalmasak a home office-ban ragadt munkavállalók irodákba történő visszacsábítására.

Rendesen megropogtatta a globális irodapiacot a 2020-ban kitört Covid-járvány. Hosszú távú szerződések váltak bizonytalanná a távmunka kényszerű elterjedése miatt, az üzemeltetők egy része fejvesztve kereste a kiutat. Egy ilyen bizonytalan időszakban kulcskérdés az előregondolkodás: az üzleti élet bármely területén mindig a trendeket, a sikert garantáló újításokat meghonosító cégek a legsikeresebbek, amelyek ezáltal egész üzletágak fejlődését segítik elő.

A myhive irodamárka 2015-ben erre az útra lépett. Az egyszemélyes, kis- illetve közepes vállalatok számára is rugalmas megoldást kínáló koncepció a vállalat által kezelt irodaházakban érhető el – 6 országban összesen 21 helyszínen. A myhive egyedi típusú szolgáltatást nyújt a piacon. A versenytársakkal ellentétben nincs közbeiktatott cég a bérlő és bérbeadó között. A CPI Hungary ingatlanüzemeltető egy személyben tulajdonos és üzemeltető, ennek révén teljesen egyedi részszolgáltatásokat kínál. A házakban például 1 hónapra, de akár egy évre is ki lehet bérelni kiépített és akár extra igények szerint felszerelt helyiségeket. Mindez – kiegészülve a számos különleges szolgáltatással – alkalmas arra, hogy a távmunkában ragadt munkavállalók visszatérjenek az irodába.

A prémiumkörnyezethez extra, már-már szállodai szintű kényelmi szolgáltatások párosulnak, amelyek komoly megtartó erővel bírnak a munkáltatók számára.

A 2021 tavaszán bevezetett myhive-irodatermékek Budapest központi lokációin más-más csomagkínálattal érhetőek el, és a nap 24 órájában nyitva tartanak.

Prémiumszolgáltatások tárháza

A myhive-koncepció kínálatában különböző csomagokat vehetnek igénybe a cégek. A mycowork egy olyan közösségi iroda, amelyben magánszemélyek, illetve néhány fős cégek változatos igényű munkatársai is megtalálhatják a számításukat. A körülbelül 100 munkaállomással, 4 és 8 fős meeting roomokkal, prémiumkategóriás irodabútorokkal felszerelt irodatérben nem a négyzetméterért, hanem a munkaállomásért kell fizetni. A myflex csomagot választó bérlők inspiráló közösségi térben dolgozhatnak, a mydesk csomaghoz már saját munkaállomás, a myroomhoz pedig privát irodahelyiség jár. Az alapszolgáltatások (napi takarítás, karbantartás, internethozzáférés, levél- és csomagszolgáltatás, italkínálat, értékmegőrző, nyomtatóhasználat) természetesen minden csomaghoz járnak.

A szolgáltatottiroda-koncepció alapja a változatos környezet és hatékony munkavégzés, melyet jól támogatnak a csúcstechnológiával kialakított tárgyalók, kooperációs terek, és a koncentrációt segítő fókuszszobák. Költözés idejére, projektmunkára ideális választás lehet a 20-30 fős cégek számára kialakított myoffice, amely a mycoworktől eltérően teljesen privát irodaterület. Az egyedi termék varázsát az adja, hogy bebútorozva, beköltözésre, használatra kész állapotban is kivehető. A megváltozott bérlői igényekhez igazított munkakörnyezetben a munkavállalók is jobban megtalálják a helyüket, komfortosabban érezhetik magukat. A myoffice-t szintén 1–12 hónapra lehet kivenni.

A myhive-házakban konferenciatermek és rendezvényhelyszínek is rendelkezésre állnak. Az épületek földszintjén az irodák stílusában berendezett, akár munkaállomásként is használható tágas kávézót, illetve éttermet alakítottak ki.

Kecsegtető bérlőmegtartó képesség

A Covidban meghonosodott távmunka alaposan megcibálta a társas kapcsolatokat, amelyeket a munkáltatók próbálnak újraszervezni. A myhive-házak egyebek mellett a termelői piacok, a szakmai workshopok, illetve a tematikus 90 perces bulik (halloween, latin parti) esetében is találkozási helyként szolgálhatnak. De a helyben szervezett, napközben is elérhető well-being (jóléti) és kényelmi szolgáltatások is segítik a hétköznapokat. Az irodaépületek közül van, ahol edzőtermet, máshol – szintén a dolgozói igényekhez igazodva – gyermekmegőrzőt alakítottak ki.

A myhive-irodák bérlőmegtartó képessége kecsegtető: 90 százalék felett van azon cégek aránya, akik a szerződéskötés után hosszabbítottak. Szakmaterülettől függően a vállalatok jelentős része azt tapasztalta az első Covid-hullám óta, hogy a társadalmi és a személyes interakció nem csak azért fontos a munkahelyen, hogy rendben legyenek a termelékenységi mutatók, hanem hogy a munkavállalók biztonságban érezzék magukat, és ez ösztönözze őket az élet minden területén.