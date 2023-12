Gyűlnek a panaszok a Revoluttal szemben

Arányaiban ugyan továbbra sem jelentős, ám a növekedési dinamikát tekintve egyre több, a határon átnyúló pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos, kérelem érkezik a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) – tájékoztatta az Indexet Kovács Erika, a testület elnöke. Míg 2021-ben a testület elé kerülő új ügyek 1 százalékát tették ki a határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviták, addig 2022-ben ez az arány már két százalék.

Ráadásul az elnök tájékoztatása szerint az idei év első tíz hónapjában a határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek száma már közel ötven százalékkal meghaladta a 2022-es értéket, a PBT-hez összesen 82 ügy érkezett.

A kibercsalások viszik a prímet

Az idén érkezett, határon átnyúló ügyekben azért nem lesz komoly kiugrás, mert év közben jelentősen megnőtt a kibercsalásokkal kapcsolatos ügyek száma, ami már most meghaladta az ezret. Ez azt vetíti előre, hogy

a PBT-hez érkező panaszok száma idén legalább 30 százalékkal emelkedik majd a 2022-es 3125 ügydarabszámhoz képest.

Ami a határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákat illeti, azokon belül egyedileg a legnagyobb arányt a Revoluttal kapcsolatos ügyek teszik ki. Idén már az összes ilyen ügy közel ötödét adja a Revolutra panaszkodó ügyfelek kérelmeinek aránya, a növekedés itt is szembetűnő.

Az ezzel kapcsolatos panaszok leginkább a Revolut-számlákra utalt összegek, illetve az ottani számlákról magyar bankszámlákra indított utalások jóváírásának elmaradásával kapcsolatosak, azaz nem tudható, hogy hova tűntek a küldő számlákról indított összegek, mert azok nem érkeztek meg a fogadó számlára. Tipikus, hogy az ügyfél számláját a Revolut valamiért befagyasztotta, a kérelmező az azon lévő összeghez nem tud hozzáférni, és ehhez nem kap megfelelő segítséget a társaságtól. Itt visszaköszön az, hogy a Revolut továbbra sem hajlandó (a jogszabályok szerint nem is köteles) magyar nyelvű ügyfélszolgálatot működtetni, miközben ezt más iparágban hasonló szolgáltató, például a Booking.com biztosítja magyar ügyfeleinek.

A határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek viszonylag alacsony számát a szakember szerint az magyarázhatja, hogy a pórul jártak nem gondolják, hogy egy külföldi szolgáltatóval szemben Magyarországon is felléphetnek – és mint látjuk majd, ebben van is némi igazság.

A PBT elnöke elmondta, hogy az európai uniós jogszabályok értelmében egy tagállam békéltető testülete vagy más alternatív vitarendezési fóruma csak abban az esetben vizsgálhat érdemben egy másik országban honos szolgáltatóval szembeni fogyasztói igényt, ha az adott szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy az érintett tagállamban folytassák le a vitarendezési eljárást, vagyis elfogadja a szóban forgó testületet eljáró fórumként. Erről írásban kell nyilatkoznia. Ha ezt nem teszi, érdemi eljárás nem folytatható le, az érintett fórum pedig csak arról tudja tájékoztatni a jogorvoslat nélkül maradt fogyasztót, hogy a szolgáltató székhelyországában melyik fórumhoz fordulhat.

A határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek eljárásai egységesek, ugyanis azokat az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamok között hatályos páneurópai megállapodás, az úgynevezett Financial Network (FIN-NET) eljárásrendje szabályozza, amelynek a Pénzügyi Békéltető Testület 2012 óta tagja.

A Revolut nem enged

Kovács Erika szerint a Revoluttal kapcsolatos sajnálatos tapasztalat, hogy a pénzügyi szolgáltató eddig egyetlen egy alkalommal sem járult hozzá ahhoz, hogy a panaszos magyar fogyasztó a magyar Pénzügyi Békéltető Testület előtt próbálja rendezni jogvitáját.

Miután a Revolut mindkét cégét Litvániában jegyezték be, ezért a magyar fogyasztónak csak abban az esetben van módja biztosan érvényesíteni jogosnak vélt követelését, annak tárgyalásos módon történő rendezését, ha az erre vonatkozó igényét a hatáskörrel rendelkező, és Litvániában működő alternatív vitarendező fórumhoz nyújtja be. Ez a szervezet – hasonlóan a magyar megoldáshoz – a Litván Nemzeti Bank mellett működő pénzügyi békéltető testület. Elérhetőségük már magyar nyelven is fellelhető a FIN-NET által működtetett honlapon.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)