Szilveszterkor ezt isszák a pohár fenekére néző magyarok

A pezsgőeladások az éves átlag hatszorosára emelkedtek az ünnepi szezonban – mutatott rá Rutka Zoltán, a Kifli kategóriamenedzsere, aki az esztendő végén az alkoholtartalmú italok fogyasztásának látványos megugrásáról számolt be. Ám a növekedés nem csak a pezsgőre korlátozódik. Az online élelmiszer-kiskereskedőnél tapasztaltak szerint a sörök és a borok esetében is figyelemre méltóak a fogyasztási szokások, amelyek elsősorban az ünnepi asztalokhoz, az év végén a karácsonyhoz, szilveszterhez kapcsolódnak. A szakember ezekben a termékkategóriákban két-háromszoros forgalomról beszélt.

Minden negyedik kosárban ott lapul

A vásárlások célja gyakran nemcsak a fogyasztási igények kielégítése, hanem az ajándékozás is, ezzel összefüggésben az egyedi márkák és a kísérletezés iránti kedv nőtt is a tavalyi évhez képest. Erre alapozva tartalmaz a szortiment 47 országból 350 brandet, több mint 900 különböző alkoholos italt. Rutka Zoltán elmondta:

az év végi időszakban átlagosan majdnem minden negyedik kosár tartalmaz pezsgőt, gyöngyöző- vagy habzóbort.

Ugyanakkor jellemző sajátosság, egyfajta fogyasztói viselkedési minta az is, hogy amint vége a habzsi-dőzsi időszakának, az ünnepek után jelentős elmozdulás tapasztalható az egészségesebb étkezési szokások felé. A legtöbb vásárló valamilyen diétával kezdi az esztendőt, csökkenti a kalóriákat és, egészségesebb lehetőségeket választ.

Reneszánszát éli a magyar pezsgő

Azt az Agrárminisztérium (AM) adatai is alátámasztják, hogy fokozatosan növekszik a pezsgő iránti érdeklődés az utóbbi időszakban Magyarországon. Az ünnepi alkalmakon és különleges eseményeken kívül egyre többen fedezik fel a buborékos ital varázslatos világát a hétköznapokon is. A szaktárca olvasatában a pezsgők sokszínűségének és különleges ízvilágának megismerése remek lehetőséget nyújt a hazai gasztronómia és kultúra számára is. Az AM-nél megállapították, hogy a hazai termelők kiváló minőségű pezsgőket kínálnak az itthoni és nemzetközi piacokon egyaránt.

A fogyasztói igények azt eredményezték, hogy egyre több borászat indult el a buborékok irányába is, az eredményeket pedig egyre több nemzetközi díj is hűen tükrözi.

Mára elmondható, reneszánszát éli a magyar pezsgő, mert csaknem 200 borászat állít elő ilyen italt. Ezek nagy részét a Felső-Pannon és a Duna borrégió fedi le. A Magyarországon előállított borok 5 százalékából lesz pezsgő, ez 140-160 ezer hektolitert jelent évente. Az utóbbi időben a magyar pezsgőimport nőtt, ami az ital iránti növekvő hazai keresletet is jelzi. A magyar pezsgőexport legnagyobb piacai Kanada, Románia, Észtország, Svédország és Lettország.

Kilencven százalékban hazai

Az Oeconomus ünnepi összegzéséből kiderült, hogy évente Magyarországon mintegy 20 millió palack, vagyis 150 ezer hektónyi pezsgő fogy, ami rímel az AM által is jelzett volumenre.

A hazai fogyasztás 60-65 százaléka ugyanakkor az év végére koncentrálódik a gazdaságkutató alapítvány tájékoztatása szerint.

Ami pedig az exportot és az importot illeti, az elmúlt években hozzávetőleg 50 ezer hektoliter került kivitelre, miközben a behozatal a 10-20 ezer hektós sávban mozgott. Ez azt jelenti, hogy 90 százalék feletti mértékben esik hazai pezsgőre a választásunk, a fennmaradó csaknem 10 százalékos rész mögött pedig francia, olasz, német, spanyol palackok állnak.