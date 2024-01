Megjelent a lista, ezek a legfontosabb változások a nyugdíjakkal 2024-ben

Több változás is történt a nyugdíjak terén 2024-ben, amelyet nemrég az egyik szakportál közölt le egy részletes összesítésben.

A NyugdíjGuru News közölte le azt az összesítést, amelynek középpontjában a nyugdíjakat érintő változások állnak, és amiről az Economx is hírt adott.

A cikkből kiderül, hogy a nyugdíjkorhatár továbbra is 65 év, ami egyúttal azt is jelenti, hogy megnyílik a nyugdíjba vonulás lehetősége az 1959. január 1. és december 31. között született személyek számára. Nem változnak a nők kedvezményes nyugdíjának feltételei sem, vagyis egy nő a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése előtt idén is akkor igényelhet nyugdíjat, ha megszerzett legalább 40 évi jogosító időt, azon belül pedig legalább 32 év, munkával szerzett szolgálati időt.

Utóbbi feltétel viszont 30 évre csökken, ha egy gyermeke súlyosan fogyatékosnak minősül. Az öt- vagy több gyermekes édesanyák pedig az ötödik gyermektől számítva egy-egy évvel, de összesen legfeljebb 7 évvel csökkenthetik a szolgálati időre vonatkozó feltételt.

A nyugdíj 2024. január 1-től 6 százalékkal emelkedett, az egy százalékpontnyi nyugdíjemelés mintegy 60-65 milliárd forint lehet, így a költségvetésnek 360-390 milliárd forintba kerülhet az idei emelés.

A gyűjtés arra is kitér, hogy a 13. havi nyugdíjat a február havi nyugdíjjal együtt utalják, ami költségvetési vonzatát tekintve 449 milliárd forint, a tavalyi 419 milliárd forinthoz képest.

Emellett 2024 novemberében lehetséges lehet kiegészítő nyugdíjemelés vagy egyösszegű kompenzáció, amennyiben az éves infláció mértéke meghaladná a januári emelés mértékét.

Továbbá az sem zárható ki, hogy a későbbiekben a Nők 40-ben 43-ra emelik a határt.