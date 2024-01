Befektetne? – Ez lehet idén a nyerő stratégia

A recessziós félelmek 2024-ben is meghatározóak lehetnek majd a globális tőkepiaci mozgások szempontjából, ezért idén érdemes konzervatívabb befektetési stratégiát kialakítani, és a portfóliókban célszerű 70-30, vagy akár 80-20 százalékos arányban is felülsúlyozni a kötvényeket a részvényekkel szemben. Ráadásul az év első felében nagy mennyiségű állampapír-kibocsátás várható Európában (például Németországban, Ausztriában és Romániában), amiből a befektetőknek sem érdemes majd kimaradniuk. Az idei évben sem ajánlott csak forintos denominációban gondolkodniuk a befektetőknek, sőt, 2024-ben nyerő stratégia lehet a portfóliók többségét dolláros vagy eurós eszközökben tartani.

2024-ben a meghatározó központi bankok kamatcsökkentési fázisba kerülnek – várhatóan a Fed részéről is a kamatok csökkentése lehet a meghatározó irány –, ezért idén kiemelkedően teljesíthetnek a kötvénytúlsúlyos portfóliók.

Mivel a Magyarország és az Egyesült Államok között kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény megszűnt, ezért 2024-től javasolt olyan kötvényeket beépíteni a portfóliókba, amelyek kamatkifizetésére nem vonatkozik 2024-től a 30 százalékos adó, ilyenek a nem amerikai kibocsátású értékpapírok.

A hazai állampapírok között volt 30 százalék feletti hozamú is tavaly

Az SPB Befektetési Zrt. szakértői szerint a kötvénybefektetők 2023-ban biztonsággal tudtak jó hozamot elérni. A tavalyi év egyik érdekes momentuma volt, amikor az MNB az egynapos betéti kamatot 13 százalékra csökkentette. Emiatt érdemes lett végre hosszabb futamidejű állampapírokat is választani a portfóliókba, így például a hazai állampapírpiacon a 2038/A, 2041/A, illetve a 2051/G sorozatú papírokat lehetett ajánlani, amelyek esetében nem volt ritka a 30 százalék feletti hozam elérése sem 2023-ban.

2024-ben ajánlott lehet a portfóliók többségét dolláros vagy eurós eszközökben tartani, ehhez azonban nem feltétlenül kell külföldön keresgélni, mivel a magyar állam kibocsátásai között is találhatunk euróban vagy amerikai dollárban denominált kötvényeket.

Példaként említhető a 2033-as eurós állampapír, mely 5 százalék feletti hozamú, vagy a 7 százalék feletti hozamot kínáló, 2041-ben lejáró dolláros hazai állampapír. Utóbbi nemcsak a kamatfizetése okán érdekes, hanem azért is, mert az árfolyama közel 40 százalékot esett tavaly, ezért ez a papír kiemelt célpontja az árfolyam-emelkedésre spekuláló kötvénybefektetőknek 2024-ben.

A magyar zöldkötvények is jó választásnak bizonyulhatnak

Az energiaválsággal együtt megnőtt a zöldkötvények kibocsátása, amire Magyarország is időben reagált, például 2022 novemberében egymilliárd euró értékben került sor itthon egy zöldkötvény-kibocsátásra, amely egy 5 százalékos kamatozású és 2027-es lejáratú papír. Akik pedig forintban szeretnének befektetni zöldkötvénybe, azoknak itthon a 2051/G sorozat ajánlható, amely 4 százalékos éves kamatozású. Érdemes kiemelni, hogy a zöldkötvények esetében sem kell a papírokat feltétlenül a lejáratig tartaniuk a befektetőnek, hiszen ezeknek a kötvényeknek likvid másodpiaca van, ahol bármikor értékesíthetők – mutatnak rá az SPB szakértői.

A régiós államkötvények között is vannak gyöngyszemek

2024-ben érdemes a hosszabb futamidejű kötvényekre fókuszálni, és szélesebb földrajzi diverzifikációban gondolkodni. A devizában denominált kötvényeket kereső ügyfelek portfólióiban a hazai állampapírok mellett több régiós, illetve nyugat-európai szuverén kötvény is jó elem lehet idén. Példaként említhető a 2060-ban lejáró francia állampapír, amely már 2023-ban is 8-10 százalékos felértékelődést mutatott. Ez a papír a kamatemelések hatására 220-240 százalékos árfolyamról esett vissza 100 százalékos árfolyam környékére, tehát a jelenlegi árfolyamszint komoly potenciált kínál a nyugat-európai kötvényeket keresők számára.

A kockázatkedvelő befektetőknek érdemes a kifejezetten hosszú lejáratú papírokat is figyelni. Ilyen például az osztrák állam AA+-os minősítésű, 2120-ban lejáró, 0,85 százalékos kamatozású állampapírja, amely elsősorban az árfolyamnyereség szempontjából lehet igazán jó célpont. Ennek árfolyama a 2020-as kibocsátása után a névérték 100 százalékáról 140 százalékra kapaszkodott fel. Annak köszönhetően, hogy a tavalyi évben időszakosan komoly eladói nyomás alá kerültek a kötvénypiacok, a befektetők jó kibocsátók minőségi papírjait tudták kedvező árfolyamokon megvásárolni, így például az említett osztrák állampapír a kamatemelések után a névértéke 35-40 százalékán volt elérhető. Ez a papír kedvező piaci környezetben a jelenlegi szintekről akár 50-70 százalékkal is felértékelődhet. Az osztrák állampapír az 1000/1000 eurós kereskedési mennyisége miatt a kisbefektetők körében is népszerű, azonban a hosszabb lejárata miatt természetesen a kockázata is számottevőbb.

Szakértők szerint Románia is kifejezetten jó célpont kötvénypiaci tekintetben, ráadásul a szomszédos ország állampapírjai között ugyancsak találhatnak jó lejárati hozammal rendelkező papírokat az euróban vagy dollárban befektetni szándékozók. Kiemelhető például a 2039-ben lejáró, 4 százalék felett kamatozó, euróban denominált állampapír, amelynek árfolyama tavaly 16 százalékos felértékelődést produkált.

Attraktívak a dolláros és eurós vállalati kötvények is

A vállalati kötvények piacán kiemelkedik a DNO norvég olajkitermelő papírja, amely várhatóan jól teljesít majd az idei évben. Ez a 2026-ban lejáró és közel 8 százalékos kamatot fizető kötvény az 1000/1000 dolláros kereskedési mennyiségének köszönhetően ugyancsak keresett papír a kisbefektetők körében.

A kockázatkedvelőbb befektetők körében népszerű vállalati kötvény a Hollandia második legnagyobb bankcsoportjának számító Rabobank 6,5 százalékos kamatozású kötvénye, amellyel tavaly 10 százalék körüli hozamot realizálhattak a kötvénytulajdonosok. A Rabobank a tavalyi európai bankválság közepette is megőrizte stabilitását – a bankpapír az SPB szakértői szerint hosszabb távon is jó lehetőség a befektetők számára.

Az Arcelormittal S.A. egy, az acéliparban tevékenykedő, luxemburgi multinacionális vállalat, melynek 2032-ben lejáró, 6,80 százalékos kamatot fizető kötvénye igen kedvező célpont lehet azok számára, akik a 10 éven belül lejáró kötvénybefektetéseket preferálják. Kiemelendő, hogy ez a papír befektetésre ajánlott hitelminősítéssel rendelkezik, és a 2000/1000 dolláros kereskedési mennyisége miatt a kisbefektetők számára is kedvelt célpont. Az Arcelormittal kötvénye a jelenlegi árfolyamszinteken 5,60 százalékos lejárati hozammal rendelkezik.

Attraktív lehetőség a manapság már a távközlési infrastruktúra és a felhőalapú megoldások terén érdekelt Nokia kötvénye is. A vállalat adósságaránya a saját tőkéjéhez képest 25 százalékos. A Nokia 6,625 százalékos kamatozással elérhető kötvénye hosszú, 2039-es lejárata miatt árfolyamoldalon valamivel magasabb volatilitással rendelkezik, azonban árfolyamoldali hozampotenciálja akár 15-20 százalék is lehet. A névérték alatti kereskedhetősége miatt jelenleg 6,70 százalékos lejárati hozammal is megszerezhető a papír – olvasható az SPB Befektetési Zrt. elemzésében.