Ledarálta az inflációt az IKEA: csökkentett árak és újdonságok jönnek

Válságos időkben is jól vitték a magyarok a bútorokat, amit jól mutat az IKEA pénzügyi eredménye. A vállalat 145 milliárd forintos forgalomról számolt be, továbbá – csökkentett árak mellett – számos fejlesztést, valamint saját szabadalmat jelentettek be. Emellett a mesterséges intelligenciát is bevonták, aminek segítségével új, kreatív tervezőprogramot alkottak.