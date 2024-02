Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője elmondta, úgy tűnik, lesz elegendő energia Európában, viszont az ár továbbra is kérdéses.

Hortay Olivér az InfoRádiónak adott interjújában arról beszélt, hogy nincs komoly mennyiségi kockázat Európában energia tekintetében.

Elmondta, hogy érdemes külön tárgyalni az egyes energiahordozók piacait. A legfrissebb kockázatok az amerikai cseppfolyós földgáz szállítmányaival kapcsolatban vetődtek fel.

Különböző európai szereplők Amerika különböző gázvállalataival tipikusan hosszú távú szerződést kötöttek, és mivel Amerikában korlátosak a gázkitermelési és exportkapacitások, ezek a hosszú távú szerződések felfutó mennyiségről szólnak

– magyarázta Hortay Olivér. Hozzátette, hogy ahhoz, hogy ezt az Egyesült Államok folyamatosan teljesíteni tudja, bővíteni kell a kapacitásokat, viszont, mint mondja, „Joe Biden amerikai elnökre ez a program egyre inkább kezd ráégni”.

Ennek okaként azt nevezi meg, hogy az amerikai elnök klímavédelmi ígéreteket is tett a választáskor, most pedig „a demokrata oldalról is támadják a kapacitásnöveléssel”, ennek hatására Biden leállította a kapacitásbővítési programot.

Kérdés ezek után, hogy hogyan tudja az ország teljesíteni a vállalásait, leszállítani az energiát Európa számára.

Hozzáteszi, hogy a piac nagyon rugalmasan reagált eddig, de ez nem feltétlenül pozitív. Elmondja, hogy 2022-ben nagyon magasra emelkedett olykor a gáz ára, és ez számos vállalatot a termelése korlátozására kényszerített, sőt sokan csődbe is mentek. A vállalatok mellett pedig a lakosság is igyekezett spórolni.

Hortay Olivér szerint a közeljövőben a gázra magasabb lesz a kereslet, de nem emelkedik a korábbi szint fölé a gázfogyasztás, és lesz elegendő gáz is Európában.