Szemet csípő gyógyszerárak: ez áll a háttérben

Múlt héten számolt be az egyik szakmai szervezet arról, milyen évet zártak tavaly a gyógyszertárak, illetve milyen feladatok várnak sürgős megoldásra. A patikák száma tovább csökkent, több mint 700 ezren élnek olyan településen, ahol nem érhető el közvetlenül gyógyszer. A pénztárcákat sújtó, rekordokat döntögető inflációból pedig a gyógyszerek sem maradtak ki, így arra is választ kerestünk, mitől szálltak el a gyógyszerek árai (is).