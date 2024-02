Rendesen rázta a pofonfát 2023-ban a magyar ipar

Az ipari termelés volumene 13,7, munkanaphatástól megtisztítva 8,7 százalékkal maradt el 2023 decemberében az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint 2022 decemberében.

2023-ban az ipari termelés volumene 5,5 százalékkal kisebb volt, mint 2022-ben.

2023. decemberben a feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesett a termelés volumene. Mindössze három alágban nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 0,3 százalékkal csökkent.

Még várat magára a visszapattanás

Az ipari termelési adatok tekintetében a termelés volumene éves szinten 8,7 százalékkal csökkent a munkanaphatással igazított adatok szerint. Ez az érték elmaradt a –7,8 százalékos elemzői konszenzustól – értékelt Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője. Havi szinten az általános európai trendekkel párhuzamosan 0,3 százalékkal mérséklődött az ipari kibocsátás a szezonálisan és munkanaptényezővel igazított adat szerint. Az év vége jellemzően nem a termelés felfutásának időszaka, így a novemberi zuhanás utáni visszapattanás még várat magára. A termelés 2023-ban 5,5 százalékkal kisebb volt, mint az azt megelőző évben.

Kedvezőtlenül hat a hazai kibocsátásra az általánosan továbbra is gyengélkedő európai konjunktúra is. A tavaly számottevő részében jól teljesítő autó- és akkumulátorgyártás is mélyen a kapacitásai alatt termelhetett – mutatott rá.

A termelési kilátások rövid távon továbbra is meglehetősen ködösek: a konjunktúraindexek egyelőre Európa-szerte csak minimális életjeleket mutatnak. Ahogy itthon is, kontinensszerte is a pozitív reálbérek jelenthetik majd a növekedés húzóerejét az idei évben, ezzel együtt más mozgatórugó egyelőre nem körvonalazódik, ami behatárolja a feldolgozóipar perspektíváit is. Középtávon a termelésbe lépő jelentős kapacitásbővítések – főként a járműiparban, valamint szintén az akkumulátorgyártás terén – a kibocsátás érdemi fellendülését eredményezhetik. A kedvező hatások kiaknázása azonban változatlanul leginkább a globális konjunktúra helyreállásának függvénye lesz

– fogalmazott a szakértő.

A decemberi ipari termelési adat részleteit jövő héten ismerteti a KSH.