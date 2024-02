Kedvezményt ígérnek a bankok, csak azt nem tudni még, mi lesz a számla végén

Miközben minden, Economx által megkérdezett bank úgy nyilatkozott, hogy csatlakozik a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Bankszövetség között kötött megállapodásban foglalt önkéntes vállalati kamatplafonhoz, valamint 3 hónapon keresztül vállalati saját forint hiteltermékeiket kamatfelár felszámítása nélkül, referenciakamaton (a bankközi kereskedelemben kialakult kamatszinten, az 1,3, 6 hónapos BUBOR-kamaton) nyújtják, addig a banki honlapokon elérhető kondíciós listákon csak igen visszafogottan találtuk meg ennek a vállalásnak a nyomát.

Nem igazán látszik

Ennek egyik oka az, hogy a vállalati és így a kisvállalati hitelek esetében is a bankok jellemzően egyedi árazás mellett nyújtanak finanszírozást a vállalkozóknak, és így a feltételek is egyediek.

A fentiek miatt noha a honlap szerint van meghirdetett saját banki hiteltermékük, a kamatkondíciókat nem találtunk sem a K&H Bank, sem a Raiffeisen Bank honlapján (itt a hirdetmény pusztán a hitelezéshez kapcsolódó díjakat és jutalékokat tartalmazza – utóbbinál a Széchenyi Kártya és az EXIM hitel kondíciói ugyanakkor elérhetőek). A Gránit Bank esetében a honlap csak a Széchenyi Kártya termékeit mutatja hitelként, miközben a bank válaszából kiderült, természetesen vannak saját hiteltermékeik is. Az MBH Bank esetében a többszöri fúzió miatt lényegében követhetetlenek a kondíciós hirdetmények és azok tartalma, ám annak ellenére, hogy az MBH Bank is csatlakozásáról tájékoztatott, ezeken a kondíciós listákon sem találunk február elsejét követő frissítést. Az UniCredit egyetlen nem egyedi árazású hitelénél, az Előremutató folyószámlahitelnél a kondíciós listában még ott szerepel a vállalás előtti versenyben egyébként (az MBH Bank Vízió hitelével holtversenyben) legkedvezőbbnek számító 1 százalékos kamatfelár, de a bank is jelezte, hogy ők is csatlakoztak a felármentes hitelezéshez.

A meghirdetett kondíciós listákon egyedül az OTP Bank honlapján látható egyértelmű tájékoztatás az új kamatstopról, ugyanakkor itt a kondíciós lista nem minden eleménél tüntették fel a kamatfelár nélküli hitelezést. A folyószámla jellegű hitelek esetében a Lendület Plusz és a Ritmus hitel esetében például ott szerepel a kondíciós listában a 0 százalékos kamatfelár, a Lendület Max folyószámlahitelnél ugyanakkor nem találtuk meg ugyanezt.

Az Erste Banknál jó üzleti érzékre vagy szerencsés csillagzatra vall, hogy az Erste Power Business Folyószámlahitel és a 37–120 hónapra felvett Power Business Eseti hitel esetében a bank január 19-től 12 hónapra kamatfelár nélküli akciót hirdetett meg – így nekik ezekkel a termékekkel jobb ajánlatuk is lett, mint a többi csatlakozó banknál, hiszen ott a kamatfelármentes időszak maximum 6 hónapra szól a május elsejéig megkötött hitelek esetében.

Számos jogcímen fizettetnek

Bár a kamatfelármentes hitelezés valóban komoly mértékben csökkenti a hitelkamatokat, a vállalati hitelek esetében még így is rengeteg olyan költségelemet találunk, amelyek miatt a teljes hitelköltség számottevő lesz.

A banki kondíciós listákban a következő jogcímeket találtuk, amelyeknél egyszeri, éves vagy havi díjként komoly tételeket tudnak lehúzni a bankok a vállalati ügyfelekről. Bár a jogcímek egy része átfedi egymást (csak az elnevezés eltérő bankonként), de összességében a hitelek tényleges kamatterhét 1–3 százalékkal dobják meg

Hitelbírálati díj

Szerződéskötési díj

Kezelési költség

Rendelkezésre tartási jutalék

Hitelfolyósítási jutalék

Adminisztrációs díj

Monitoringdíj

Éves felülvizsgálati díj

Különdíj

Keretbeállítási díj

Hitelprolongáció díja

Hitelszerződés módosításának díja

Hitel-előtörlesztési díj

Harmadával csökkenhet a hitelteher

Kevés lesz

A részben még élőnek látszó kondíciós listák szerint az önkéntes kamatplafon-megállapodással a standard termékek esetében az ügyfelek 1–4,5 százalékponttal kisebb kamatszint mellett tudnak piaci feltételek mellett nyújtott vállalati hitelekre szerződni.

Bár a legtöbb pénzintézet szerint a kamatplafon, valamint a kamatfelár-mentesség élénkítheti a keresletet, a beruházási hitelek felfutásához ez még kevés lesz.