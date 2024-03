Bár egyedülálló lehetőséget biztosít a kormány, sok tízezret bukhat, aki nem figyel oda

Ahogy arról az Index is több ízben beszámolt: páratlan lehetőség kínálkozik a magyarok számára, hogy a lakásbiztosítási kampány során márciusban újraköthetik lakásbiztosításaikat. Nemcsak arra nyílik tér, hogy díjmentesen lehessen olcsóbb biztosítást kötni, de a komoly problémát jelentő alulbiztosítottságot is orvosolni lehet.

Miről szól a kampány?

Aki tehát sokallja a lakásbiztosítása díját, az egy új kormányrendelet szerint 2024-től minden év márciusában költségmentesen felmondhatja és újrakötheti a biztosítását – akár hagyományos, akár Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO)-biztosítással rendelkezik –, függetlenül attól, hogy mikor van a szerződése évfordulója. A most pénteken induló és egy hónapig tartó lakásbiztosítási kampány során a lakástulajdonosok akár évi több tízezer forinttal is csökkenthetik lakásbiztosításuk díjait, ezért mindenkinek érdemes utánaszámolnia, talál-e olcsóbb vagy jobb terméket, esetleg szükséges-e változtatnia a biztosítása tartalmán – hívja fel a figyelmet a CoverMe.hu online biztosítási portál.

A lakásbiztosítást kereső ügyfeleknek ajánlott körülnézniük az MFO-termékek között is, mivel ezek átlagosan magasabb szolgáltatási szintet nyújtanak, mint a hagyományos termékek, ráadásul jellemzően a díjaik között is sokkal kisebbek a különbségek.

Ennyit bukhatnak a családok

A biztosítási portál február végén a hazai lakásbiztosítási piac több mint 98 százalékát lefedő 10 szolgáltató alap-, közép-, prémium- és MFO-termékeinek díjszabását hasonlította össze konkrét példák segítségével.

Nézzük meg ezt egy Dunaharasztiban élő, négyfős család 80 négyzetméteres családi házának szempontjából. A szóban forgó ingatlan biztosítási díja egy alapcsomag választása esetén már évi mintegy 29 ezer forintból megúszható, de ha a tulajdonos a legdrágább alapcsomagot választja, akkor ennek több mint háromszorosát, nagyjából évi 96 ezer forintot kell fizetnie. A prémiumcsomagoknál is kis híján háromszoros különbség figyelhető meg a legolcsóbb és a legdrágább termékek között: a Dunaharasztiban lévő családi házra már közel 54 ezer forintért köthetünk prémium-lakásbiztosítást, míg a legdrágább konstrukció díja ennél 93 ezer forinttal magasabb évente, így a 147 ezer forintot is meghaladja.

Egy ötfős család által bérelt, 120 négyzetméteres óbudai sorházi lakásra már közel 47 ezer forintos éves díjért is köthet lakásbiztosítást a tulajdonos. Van olyan biztosító is azonban, amelynél ugyanerre az ingatlanra az alapcsomag évi 160 ezer forintba kerül. Ráadásul, ha a sorház tulajdonosa nem az alapcsomagok között keresgél, hanem például prémium-lakásbiztosítást szeretne, akkor ebben a kategóriában a legolcsóbb termék nagyjából 86 ezer forintba, míg a legdrágább 173 ezer forinttal többe, körülbelül 259 ezer forintba kerül éves szinten.

A biztosító elemzése alapján a legnagyobb mértékű eltérés egy hetedik kerületi, 30 négyzetméteres garzon esetében jött ki. A 25 éves pár által bérelt lakás biztosítása egy alapcsomag választása esetén már kevesebb mint 11 ezer forintból kijön évente, azonban a vizsgált biztosítók között van olyan is, amelyiknél az erzsébetvárosi albérletre kötött alap lakásbiztosítás 48 ezer forint lenne. Ha viszont a tulajdonos a prémiumcsomagokat hasonlítja össze, akkor ezek között a legolcsóbb 17 ezer forintot kicsivel meghaladó összegbe, míg a legdrágább termék 111 ezer forintba kerül évente – ebben az esetben tehát az utóbbi több mint hatszor drágább.

Vidéken is jelentős különbség látható

A hasonló tartalmú lakásbiztosítások díjai között nemcsak a fővárosban vagy az agglomerációban, de vidéken is számottevő különbség látható. Egy négytagú családnak otthont adó bajai Kádár-kocka biztosítása például 30 ezer forintnál kezdődik, de a legdrágább alapcsomag díja ennek több mint a háromszorosát, a 96 ezer forintot is túllépi. Egy nyaralóként funkcionáló, 1960-ban épült tiszakécskei családi ház esetében is hasonlóak az arányok: a legkedvezőbb árú alapcsomag díja évente hozzávetőlegesen 24 ezer forint, azonban találhatunk 63 ezer forint éves díjért elérhető alapcsomagot is.

