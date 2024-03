Megtudtuk, biztosítanak-e még díjmentességet a magyarországi szolgáltatók az ukrajnai menekülteknek

Több mint két éve, 2022. február 24-én robbant ki az orosz–ukrán háború, aminek hatására ukránok milliói kényszerültek elmenekülni országukból. Sokan Magyarország felé vették az irányt, amely igyekezett segítséget nyújtani a menedékkérőknek.

Így tettek az idehaza működő nagyobb telekommunikációs szolgáltatók is, amelyek a kialakult helyzet miatt ingyenessé tették egyes szolgáltatásaikat Ukrajna és Magyarország között, 2022. február 24-től visszavonásig. Az ingyenessé tétel a telefonhívásokra, SMS-ekre, illetve roamingdíjakra volt érvényes.

Így határozott immár több mint két éve a négy legnagyobb szolgáltató:

A kialakult különleges jogrend miatt a DIGIMobil jóváírja előfizetői számára a Magyarországról ukrán alapdíjas telefonszámokra, mobilszámokra irányuló hívások, valamint SMS-ek költségét.

jóváírja előfizetői számára a Magyarországról ukrán alapdíjas telefonszámokra, mobilszámokra irányuló hívások, valamint SMS-ek költségét. A Telenor Magyarország (azóta Yettel ) visszavonásig jóváírja az Ukrajnában tartózkodó lakossági ügyfelei adat, hang és SMS roamingdíjait, akárcsak a Magyarországról ukrán alapdíjas telefonszámokra irányuló nemzetközi hívások díját.

(azóta ) visszavonásig jóváírja az Ukrajnában tartózkodó lakossági ügyfelei adat, hang és SMS roamingdíjait, akárcsak a Magyarországról ukrán alapdíjas telefonszámokra irányuló nemzetközi hívások díját. A Vodafone díjmentessé tette a roamingot az SMS-, adat- és hívásforgalom esetében a Magyarországra indított hívásokra és SMS-ekre, valamint az Ukrajnán belüli forgalmazásra.

díjmentessé tette a roamingot az SMS-, adat- és hívásforgalom esetében a Magyarországra indított hívásokra és SMS-ekre, valamint az Ukrajnán belüli forgalmazásra. A Magyar Telekom 2022. február 1-től visszavonásig az ukrajnai roaming partnerhálózatokon forgalmazott roamingdíjait, beleértve az alapdíjas hanghívásokat, az alapdíjas SMS-eket és a mobilinternet forgalmat összeghatár nélkül jóváírja ügyfeleinek.

Azóta nem volt hír arról, hogy a kedvezményt fenntartják-e még a szolgáltatók, vagy a visszavonás már megtörtént, ezért mind a négy szolgáltatótól megkérdeztük, él-e még az ingyenessé tétel.

Van, ami ingyenes maradt

A Yettel arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az érintett időszakban (2022 február–március között), ahogy az várható volt, Ukrajnában jelentősen növekedett a roamingoló ügyfelek mobilnet és hanghívás forgalma, ahogy Magyarországról a háborús országba indított nemzetközi hívások és SMS-ek száma is megugrott a szolgáltató hálózatán. „Figyelemmel követve a kialakult helyzetet és ügyfeleink igényeit, az Ukrajnában forgalmazott hang, adat és SMS roamingdíjak, valamint a Magyarországról Ukrajnába indított nemzetközi hívás és SMS díjak jóváírása 2022. július 3-tól megszűnt, amelyről értesítettük ügyfeleinket. Ezt követően az Ukrajna területén kezdeményezett roamingforgalmakra, valamint az Ukrajna irányába indított nemzetközi forgalmakra a normál díjszabás vonatkozik” – erősítette meg a vállalat.

Az időközben a DIGI mellett a Vodafone-t is megvásárló 4iG Csoport megkeresésünkre közölte: a Vodafone Magyarország és a DIGI 2022. februárjában jelentette be, hogy díjmentesen biztosítja az Ukrajnából Magyarországra vagy Magyarországról az ukrán telefonszámokra indított alapdíjas hívásokat és alapdíjas SMS-eket, továbbá a Vodafone Magyarország az Ukrajna területén generált adatforgalmat is díjmentessé tette ügyfelei számára.

A nemzetközi hívásokra vonatkozó díjmentességet a Vodafone Magyarország 2022. júliusában vezette ki Ukrajnában. Az Ukrajnából Magyarországra irányuló roaming forgalom keretein belül az alapdíjas hívások és SMS-ek, valamint az adatforgalom továbbra is díjmentes az ügyfelek számára. A DIGI esetében a díjmentes hívás és SMS-szolgáltatások továbbra is biztosítottak a DIGIMobil ügyfeleknek.

„A vállalatcsoport mindkét szolgáltató esetén folyamatosan nyomonköveti a forgalmazási adatokat, amelyek jelentősen csökkentek, illetve az orosz–ukrán háború kirobbanása előtti szintre értek az elmúlt egy évben. A jelentős visszaesés miatt a Vodafone Magyarországnál kivezetésre kerülnek a díjmentes roaming szolgáltatások, a DIGI-nél pedig felülvizsgálat alatt áll a nemzetközi hívások és SMS-ek díjmentességének kivezetése” – közölte a 4iG.

A Magyar Telekom arról tájékoztatott, hogy 2022. február 1-jétől visszavonásig ügyfelei ukrajnai partnerhálózatokon forgalmazott mobil roamingdíjait – beleértve az alapdíjas SMS-eket hang- és mobilinternet forgalmat – teljes mértékben, összeghatár nélkül jóváírja annak érdekében, hogy ügyfelei hozzátartozóikkal történő kommunikációját támogassa. A későbbi, esetleges változásról időben tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Összefoglalva tehát továbbra is ingyenes szolgáltatás

a Vodafone esetében az Ukrajnából Magyarországra irányuló roamingforgalom keretein belül az alapdíjas hívások és SMS-ek, valamint az adatforgalom,

a DIGI-nél a díjmentes hívás és SMS-szolgáltatások továbbra is biztosítottak a DIGIMobil ügyfeleknek.

míg a Telekomnál az ukrajnai partnerhálózatokon forgalmazott mobil roamingdíjak, beleértve az alapdíjas SMS-eket hang- és mobilinternet-forgalmat.

