Mielőtt belecsapunk a (müz)lecsóba, érdemes tenni egy kis kitekintést, mit is kóstoltunk valójában. A müzlit a közvélekedés sok esetben az egészséges táplálkozáshoz társítja. A Magyar Élelmiszerkönyv nem szentel külön fejezetet a müzlinek, és az élelmiszeripari szakirodalomban sincs egységes állásfoglalás a termékcsoportról.

A müzli a német kása (Mus) szóból ered, svájci dialektusban Müeslinek, azaz pépecskének nevezik. A kásafélékből, friss vagy aszalt gyümölcsökből, friss tejből és dióból álló keverék a 19. század végéig a svájci parasztok mindennapi étele volt. A táplálkozástudomány és a korszerű táplálkozás számára mintegy száz évvel ezelőtt fedezte fel Maximilian Oskar Bircher-Benner (1867–1939) zürichi körzeti orvos, azóta pedig a müzli meghódította a világot.

Azonban nemcsak tejjel felöntve fogyaszthatjuk, hanem akár a villamoson is előkaphatunk egy extrudált és lapított gabonapelyhekből, aszalt és liofilizált gyümölcsökből, olajos magvakból, valamint mézből és egyéb hozzáadott anyagokból előállított müzliszeletet. A termék létrejötte mögött az a motiváció húzódott meg, hogy a népszerű termékké váló müzli ne csak otthon, de akár munkába igyekezve is rendelkezésre álljon, megközelítőleg ugyanazokkal az összetevőkkel. A csokoládéra emlékeztető szelet amellett, hogy egészséges alapanyagokból készül, kiváló nassolnivaló is.

Ahhoz, hogy valóban egészséges terméket vegyünk magunkhoz, érdemes a csokoládé- és/vagy joghurtbevonat nélküli változatokat előnyben részesíteni.

Jó dolog, de mértékkel

Pontosan így tettünk mi is tesztünk során, nemcsak az egészséget szem előtt tartva, hanem a teszt minél nagyobb objektivitása érdekében, hiszen egy-egy csoki, vagy joghurtbevonatos termék ízvilágot tekintve minden bizonnyal előnyben indul azt nélkülöző társaihoz képest.

Ugyanakkor a bevonat nélküli termékek esetében is kulcstényező a cukortartalom – hívta fel a figyelmet a tesztünket segítő Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, élelmiszerbiztonsági szakértő, a Diatra Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője.

A müzliszeleteket sokan egyfajta »szuperegészséges« élelmiszereknek gondolják, mondván, van benne gabona, zab, gyümölcs. Ezek meg is találhatók benne, azonban nem árt tudni, hogy ezek a termékek sok esetben nagy mennyiségű cukrot tartalmaznak

– mondta, hozzátéve: azon lehet vitatkozni, hogy a cukor mennyire egészséges, vagy mennyire nem, ám egy biztos: túl sokat bevinni belőle a szervezetbe nem egészséges. „Jó dolog a müzliszelet, érdemes fogyasztani, de mértékkel, mint ahogyan igaz ez minden más termékre is” – erősítette meg.

Jó hír, hogy amennyiben gyümölcsös müzliként tüntetik fel a terméket, jó eséllyel tartalmaz is valamilyen – többnyire aszalt vagy fagyasztva szárított (liofilizált) – formában gyümölcsöt, a százalékos mennyiséget fel kell tüntetni az összetevők között. Túl nagy gyümölcsarányra azonban nem érdemes számítani. Előszeretettel tartalmaznak aromákat a gyümölcsíz visszaköszönése érdekében, míg azt, hogy a zab, illetve a gyümölcs egy kvázi csokiszeletként áll össze, különböző, az egészségre nem káros adalékanyagokkal érik el.

Ízlésvilág kérdése, hogy ki melyik müzliszeletet részesíti előnyben, ám praktikus, ha nem cukorral pakolják tele őket

– mondta Traszkovics Zsolt.

Kóstolásra fel!

Terméktesztünk során a tömegtermelésben előállított, a kiskereskedelmi forgalomban mindenki által könnyen elérhető müzliszeleteket vettük górcső alá – amiknek egyébként az ára sem eget rengető, viszonylag kis összegből elérhetők. Összesen 16 terméket teszteltünk látvány, illat, állag valamint íz alapján. Mind a négy kategóriában 1-től 10-es skálán értékeltünk, a maximális pontszám így 40 lehetett. Bár tesztünk és annak végeredménye is szubjektív alapokon nyugszik, a minél objektívebb kép megalkotása érdekében vakteszt során pontoztunk.

Az első próbálkozó az Aldiban kapható Enjoy Free erdei gyümölcsös müzliszelet volt, amely hozzáadott cukrot nem tartalmaz, ám édesítőszert igen. Egyből megcsapott minket a gyümölcsös illat, azonban túl édesnek találtuk, az állaga pedig kicsit pozdorjás volt. A kezdés nem volt túl erős, bár volt 8-as osztályzat az ízre, többnyire 5-6-os értékelésekkel kellett beérnie a terméknek. (Átlagösszpontszám: 25,6)

Húsvéthoz közeledve kaptunk egy kis karácsonyi hangulatot, amiről a Flapjack kakaós–narancsos müzliszelete gondoskodott. „Ha ennék müzlit, akkor ilyet” – hangzott el. Tartalmas termékkel volt dolgunk, amiben nem voltak nagy gabonaszemek. Volt, aki tízessel jutalmazta az illatot, más szerint edzés előtt ideális harapnivaló lehet. „Elsőre nem müzli-, inkább zabszeletnek néz ki, de omlós és finom” – a szép szavakat viszonylat jó pontok kísérték, összességében elégedettek voltunk, amit jól mutat, hogy az íz nem kapott 7-esnél rosszabb jegyet. (Átlagösszpontszám: 30)

A Spar erdei gyümölcsös müzliszelete volt vaktesztünk következő állomása. „Látványra így képzelem el a müzliszeletet” – hangzott el. Gyümölcsös illat, tetszetős küllem jellemezte, ropogós és könnyed volt, „nem akartunk megfulladni benne”. Mentek is a jó osztályzatok, az íz kizárólag 8-9-es értékeléseket kapott, amiből jól kiolvasható, hogy mindenkinek ízlett. (Átlagösszpontszám: 32,4)

A Knusperone gyümölcsös müzliszelete visszahozott minket a felhők közeléből. Az „eperlekvár illatú” termék már tapintásra is ragadós volt, a sok cukrot pedig nem csak az ujjainkon, de a szánkban is éreztük. Összességében egy közepes ízt hozott, egy nagyon édes, nagyon cukros szeletet kaptunk. (Átlagösszpontszám: 26,5)

Néhány korty víz után a Cerbona Slim Bar ananászos, gojibogyós müzliszelete következett L-karnitinnel, és hozzáadott cukor nélkül. Az íze megosztotta kóstolókká avanzsálódott kollégáinkat. Valaki szerint olyan volt, mintha fűrészport enne, abban azonban nagyrészt egyetértés volt, hogy egy száraz szelettel találkoztunk. „Még az illata is száraz” – hangzott el. A gyümölcsdarabok chilipaprikára hajaztak, és bár az íze jobb volt, mint az illata, összességében egy kissé fullasztó müzliszeletet kaptunk műanyag utóízzel. Ennek ellenére ízre egy nyolcas osztályzatot is összekapart, ám mindent egybevéve nem szerepelt túl jól. (Átlagösszpontszám: 26,8)

Elérkeztünk a jól ismert Nestlé márkához (bár ekkor ezt még nem tudtuk), amelynek cseresznyés müzliszeletét eresztettük neki látó-, szagló- és ízlelőszerveinknek. „Látványra wow-faktor” – hangzott el a párna alakú termék külsejére tett megjegyzés. Orrunk elé emelve intenzív, gyümölcsös illattal találkoztunk. A durva szemes zabok, a gyümölcs, valamint a cukor elegye összességében – kissé granola-, ám – kifejezetten jó ízt kölcsönzött. „Formás külalak, kellemes íz, de kissé száraz” – összegezte egyik kóstolónk. Egy hatoson kívül kizárólag nyolcas ízértékelések születtek, összességében pedig az egyik legjobb müzliszeletet tudhattuk magunk mögött. (Átlagösszpontszám: 33,4)

Kicsit sportosabbra váltottunk, a BioTech oat&fruit kékáfonyás szelete által, aminek gyakorlatilag nem volt illata, ám kellemesen omlós volt. „Ronda és finom” – hangzott el a jól ismert szlogen, ami tökéletesen ráillett a termékre, merthogy íz szempontjából kellemes élményben volt részünk. Inkább süteményre hajazott, mint müzliszeletre. Az áfonyát nehéz volt beazonosítani, de édes utóízt hagyott a szánkban. „Van benne kraft” – ahogy szokták mondani. Születtek kifejezetten jó összpontszámok, de akadt egy-két kolléga, akiknek nem nyerte el a tetszését a termék, ezáltal a végeredmény nem kerül ki az ablakba. (Átlagösszpontszám: 22,2)

Ezt követően ismét egy különleges Cerbona-termékkel, egy glutén- és laktózmentes magvas gyümölcsös müzliszelettel találkoztunk. Sós illatot kaptunk, amit a mogyoró kölcsönzött. A gyümölcsös illat nem érződött, azonban az ízben fokozatosan visszaköszönt, sőt a búcsúzóul kellemes gyümölcsös utóízt hagyott a szánkban. „Beazonosíthatatlan ízű, de finom, nem tolakodóan édes” – hangzott el. Kiváló, sőt az eddigi legjobb pontokat érdemelte ki a kellemes élmény. Bár volt, akinek nagyon nem jött be a szelet, de 9-10-es ízértékelések is születtek. (Átlagösszpontszám: 33,8)

Meglepetéssel indult a második felvonás

Sokáig azonban nem ülhetett a trónon, ehhez azonban némi csalárd fondorlat is kellett. A gyümölcsös termékek közé ugyanis kóstolóink tudta nélkül 2 csokis müzliszeletet is becsempésztünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy sokak kedvenc nassolnivalójának jelenléte mennyire írja át a forgatókönyvet. A Nestlé csokoládés müzliszelete vegyes fogadtatást kapott. A gabonára nem sok energiát pazaroltak, úgy voltak vele, hogy a csoki majd mindent megold. „Csoki nélkül elveszett lenne” – foglalta össze frappánsan egy kollégánk. Emellett ráadásul még a cukor is tévútra csalta érzékszerveinket, összességében azonban a finom tejcsoki mindent vitt. (Átlagösszpontszám: 34,4)

A Penny müzliszeletete által tértünk vissza a gyümölcsök világába. Érdekes poloskaillata nem volt túl jó kezdés, de az ízzel sikerült kompenzálnia. Az extrudált gabonapehely könnyeddé, ezáltal kellemessé tette számunkra terméket. Végeredményben egy kellemes, ám a sok cukortól édes ízt kaptunk. Volt, aki csak 5-ösre, ám többen is 9-esre értékelték az ízt, az összkép végül nem nézett ki rosszul. (Átlagösszpontszám: 28,8)

A Penny után a Coop saját, meggyes terméke következett. „Málnaszörpillata van” – bukott ki egyik kóstolónkból. A látványa sem volt túl bizalomgerjesztő, erre pedig az íze is ráerősített. „Szörnyű, borzasztó, nagyon ropog, nagyon savanykás.” Végül meglett az első termék, ami összpontszámot tekintve nem lépte át a 20-at, ám ez a „cím” nem ad okot büszkélkedésre. (Átlagösszpontszám: 18)

A Lidlben kapható First Nice vörös és kék áfonyás, málnás müzliszeletének annyiban könnyű dolga volt, hogy az előző termék után csak felfelé vezethetett az út. Már tapintásra is nagyon ragadósnak bizonyult, az illata pedig valakit a gyerekkori kanalas köptetőre emlékeztetett. Végül a szánkban is ragadós élményt kaptunk, valamint egy gyümölcsös, ám túl cukros ízt. (Átlagösszpontszám: 26,6)

Ismét áfonya, ezúttal a CBA kék áfonyás müzliszelete jött a sorban, ami mogyoróillatot árasztott. Volt, aki „szörpben áztatott gabonadarabokként” jellemezte. „Olyan, mint a Barbie, minden mű benne.” A szelet „megmagyarázhatatlan” ízvilágot hozott magával, és nagyon ragadós volt. „Nem nyerő” – ez a megállapítás pedig a pontokban is visszaköszönt. (Átlagösszpontszám: 19,8)

Elérkeztünk második „cselszövésünkhöz”, azaz az újabb csokis müzliszelethez, mégpedig az Enjoy Free glutén- és laktózmentes termékének képében. Nem volt nehéz megállapítanunk, hogy csokis szelettel van dolgunk, elvégre már látványra is olyan volt, mintha csokiba mártották volna. Tapintásra ragadós volt, az íze pedig „tömör”, és a Nesquik kakaóra hajazott. Finom csokiízt kaptunk, kellemes utóízzel. (Átlagösszpontszám: 30,4)

Fittebb vizekre eveztünk, legalábbis ezt vártuk volna a Fit Bio almás müzliszeletétől. „Gyümölcsszelet müzlivel, olyan mint az almaszirom” – jegyezte meg egyik tesztelőnk. Őszi ízeket, színeket csempészett vaktesztünkbe, volt, akit a diákcsemegére emlékeztetett az íze, ami nem csoda, hiszen erőteljesen dominált benne a mazsola. „Nem gondoltam volna, hogy lehet olyan, hogy túl soknak érzem a gyümölcsöt” – hangzott el. Könnyen szétesett a kezünkben, és „fittsége” ellenére nagyon cukrosnak éreztük. Végeredményben azonban jól szerepelt. (Átlagösszpontszám: 29)

Végül, de nem utolsósorban a Cerbona piros gyümölcsös, hozzáadott cukrot nem, helyette édesítőszert tartalmazó müzliszelete várt ránk. Látványra tipikus müzliszeletet kaptunk, aminek cukorkaillata volt. Vakteszt révén meg voltunk győződve, hogy sok cukor van benne, hiszen rendkívül édesnek találtuk, utólag meglepetést okozott, hogy nem tartalmaz hozzáadott cukrot, „csak” édesítőszert. Könnyed, nem ragadós, kellemes ízű szelettel zártuk tesztünket. (Átlagösszpontszám: 28)

Ezek alapján az Index nagy müzliszelettesztjének élmezőnye az alábbiak szerint fest:

Nestlé csokoládés (Átlagösszpontszám: 34,4); Cerbona magvas gyümölcsös (33,8); Nestlé cseresznyés (33,4); Spar erdei gyümölcsös (32,4); Enjoy Free csokoládés (30,4); Flapjack narancsos (30).

(Borítókép: Németh Kata / Index)