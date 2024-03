Ha megnézzük Európa nagyvárosainak a taxispiacát, helye van a platformalapú, illetve a hagyományos típusú taxizásnak is – mondta az Indexnek az Uber budapesti visszatérésében együttműködő partner Főtaxi-csoport tulajdonosa. A projekt egyelőre még csak az engedélyeztetés fázisában van, Nagy Elek ugyanakkor ismertette a további terveket, miközben a Főtaxi és az Uber márkák összemosásával kapcsolatos híresztelést cáfolta.

Felbolydult a taxispiac az Uber magyarországi visszatérésének hírére – derült ki lapunk március 14-én megjelent összeállításából. A 2016-ban – a hagyományos taxitársaságok nyomására – kivonult társaság ráadásul némileg váratlanul a több mint 110 éves Főtaxi partnereként lép újra színre. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint józan ésszel is kiszámítható, hogy átrendeződik a piac. Metál Zoltán úgy vélekedett, a tőkeerősebb cégek még nagyobbak lesznek, a közepes és kisebb fuvarszervezők pedig a piacon maradásért küzdenek majd, amíg a lehetőségeik és a forrásaik erre fedezetet nyújtanak.

Az Index érdeklődésére a BKK közölte: a Főtaxi partnereként érkező Uber engedélyezése még folyamatban van. Felidéztük, hogy Nagy Elek – aki a Lexholdingon keresztül a BÁV és az Inforg mellett a Főtaxi-csoportnak is a tulajdonosa – tavaly ősszel még élesen kritizálta, ugyanakkor technológiai előnyeit már akkor is elismerte az Ubernek.

Főtaxi, Uber: együtt, mégis külön

Miután a témában folytatott háttérbeszélgetéseink során az a kép rajzolódott ki, hogy nem jogi entitásként vagy taxitársaságként tér vissza az Uber, hanem mint márka, amely adja a szoftvert, de a szolgáltatás a Főtaxi diszpécserszolgálatán fut, az ezeket tisztázó kérdéseinkkel a nagyvállalkozóhoz fordultunk. Az eddigi publikus információk alapján többen azt feltételezték, hogy ha az Uber technológiája a Főtaxi diszpécserszolgálatán keresztül válik elérhetővé, akkor utóbbi licencdíjat és/vagy névhasználati jogot fizet-e a 2009-ben, San Franciscóban alapított vállalatnak.

Az Uber és az F Mobilitás Kft., a Főtaxi-csoport leányvállalataként, de a Főtaxitól függetlenül működve, egyelőre a diszpécserszolgálati engedélykérelem fázisában jár, ezért vannak olyan további részletek, amelyekről később tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Bár az együttműködés egyes pontjai üzleti titoknak minősülnek, annyit elárulhatunk, hogy bevált együttműködési modellt alkalmazunk, de a magyarországi helyi sajátosságok figyelembevételével

– válaszolta az Indexnek Nagy Elek. Az üzletembert azzal a teóriával is szembesítettük, amely szerint a Főtaxi-sofőrök akár párhuzamosan is dolgozhatnak az Ubernek, sőt olyan forgatókönyvvel is találkoztunk, hogy idővel minden eddigi sofőr az Uber márka alatt folytassa tevékenységét, a Főtaxi-márka pedig eltűnjön. A cégcsoport tulajdonosa elmondta:

sikeres engedélyeztetési folyamat esetén mindkét márka egyszerre, egymástól függetlenül lesz elérhető a piacon, tehát Uber taxit csak Uber appon keresztül lehet majd rendelni, míg a Főtaxi szolgáltatásai továbbra is kizárólag a jól megszokott csatornákon érhetőek el, beleértve a Főtaxi appot.

Hozzátette: a Főtaxi nagy múltra visszatekintő vállalat, amely idén már 111 éves. Nagy Elek szerint a cég története, múltja és jelene egyértelműen azt mutatja, hogy egy ilyen erős és megbízható márkának a jövőben is vezető szerepe lehet a hazai taxiszolgáltatásban. „Mi biztosan azon fogunk dolgozni, hogy mindkét brand sikeres legyen” – tette hozzá.

Mire megy ki a játék?

Aki nyomon követte az utóbbi időszakban a taxispiac változásait, láthatta, hogy tavaly nyáron a Bolt került a célkeresztbe, amelyet előbb a védjegyhasználati gyakorlata miatt támadtak a hagyományos taxitársaságok, de a cég rövidesen adózási kérdések mentén is offenzívával szembesülhetett. Mindezek alapján nem alaptalan azt feltételezni, hogy a Főtaxi – amellyel szemben a Bolt lett a Hungaroring hivatalos taxitársasága, de például az árbevétele legalább 15-20 százalékát adó reptéri fuvarozást biztosan meg szeretné tartani – elsősorban a nagy rivális utazóközönségének átcsábítását tűzte ki célul, az Uber segítségével.

A Főtaxi-csoportnál büszkék vagyunk arra, hogy a tradicionális márkánk mellé egy rendkívül innovatív, új üzletág felépítésével, a változó fogyasztói igények kiszolgálási színvonalának további emelésével állhatunk élére a piaci változásoknak. Ne felejtsük el, egy olyan cégről van szó, amelyik a New York-i tőzsdén az öt évvel ezelőtti bevezetése óta megduplázta a részvényeinek az értékét. Hosszú tárgyalássorozat végén sikerült megtalálnunk azokat a közös pontokat, amelyek mindkét fél számára előnyösek lehetnek.

Nagy Elek emlékeztetett: az F Mobilitás Kft. az Uberrel együttműködésben 2024. február 27-én nyújtotta be az engedélykérelmet. „Nincsen arra vonatkozó információnk, hogy mikor zárulhat le az engedélyeztetési folyamat, mindenesetre elég széles skálán mozog az engedély megszerzésének ideje, de a fejleményekről a továbbiakban is be fogunk számolni a széles közönség számára” – fűzte hozzá az erdélyi származású nagyvállalkozó.

Érdemes szétnézni Bécsben

Érdekesség, hogy 2023-ban mintegy 100 ezer alkalommal nyitották meg az Uber alkalmazását Magyarországon, azzal szembesülve, hogy a szolgáltatás nem elérhető. Nagy Elek úgy véli, önmagában csak a külföldi turisták igényeit tekintve, az ő átlagos tartózkodási idejüket és a napi taxis utazásaik számát figyelembe véve, a valós potenciál ennek a sokszorosa is lehetett a tavalyi évben.

A Főtaxi-csoport tulajdonosa szerint az biztos, az Uber érkezése megmozgatja a piacot, és erre a kihívásra mindenkinek választ kell találnia.

„Ha megnézzük Európa nagyvárosainak a taxispiacát, helye van a platformalapú, illetve a hagyományos típusú taxizásnak is. A hogyanra viszont minden társaságnak magának kell a választ megtalálnia. Csak egy példa a szomszédból, Bécsből. Ott gyakorlatilag mára már szinte csak három márka osztozik a taxispiacon, az Uber, a Bolt és a hagyományos működésű 40100” – hívta fel a figyelmet az üzletember.

