A magyar gazdaság egyik fő visszahúzó ereje, hogy a lakosság túlzottan óvatos. Ez nem meglepő, tekintve, hogy a tavalyi évben bőven két számjegy felett drágultak a termékek és szolgáltatások. Az óvatossági motívum fő mozgatórugója a bizonytalanság: amikor nem tudjuk, mire számíthatunk a jövőben, így nehezebben is tervezünk. A bizonytalanság oldásában a kormányzati intézkedéseknek és a kiskereskedelmi láncoknak egyaránt vezető szerep jut.

A Lidl többet nyújt a kötelezőnél

Február végén több gazdasági szakértő is jelezte, hogy a lakosság óvatossága enyhült, ugyanakkor még mindig túl magas a bizonytalanság. Ennek oldásában segítettek a kormányzati intézkedések, például a kötelező akciózás és az online árfigyelő bevezetése. A kiskereskedelmi láncok viszont sok esetben ennél is tovább mentek, és a kötelező akciózás keretében előírt számoknál is magasabb kedvezményeket adtak.

Az Index korábban beszámolt róla, hogy a Lidl tavaly, az élelmiszerárstop kivezetése után is folytatta a Többet adunk akcióját és árcsökkentési programját.

A piacvezető áruházlánc egy éve tartó árcsökkentési programjának keretében már több mint 600 termék árát mérsékelte, amit idén még nagyobb lendülettel folytat: akár 60 százalékos kedvezményt is találunk a boltjaikban. A diszkontlánc lapunknak elmondta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a fogyasztói igényeket, és mindent megtesz annak érdekében, hogy kedvező árakkal támogassa a magyar családokat a bevásárlás során.

Húsvétra készül a Lidl

A húsvéti ünnepek idén március hónap végére esnek, de már a hónap eleje óta elérhetőek a húsvéthoz kapcsolódó termékek az üzletek polcain. A kiskereskedelmi lánc kiemelt figyelmet fordít a húsvéti időszakra – karácsony után az év második legforgalmasabb időszaka.

A forgalmat tekintve a legerősebb időszak a húsvét hetében várható, azon belül a nagypéntek előtti csütörtökön számít a Lidl a legnagyobb forgalomra, de a kétnapos zárvatartás miatt szombaton is a megszokottnál élénkebb forgalom várható

– mutatott rá lapunknak a hazai piacvezető áruházlánc. Megjegyezték, hogy az üzletek polcain a kedvező árú és egyben minőségi húsvéti termékek széles körét találhatják meg a vásárlók: Favorina édességek, különböző húsvéti csokoládék, csokinyuszik, csokitojások, sütéssel kapcsolatos alapanyagok, sütési kellékek, húsvéti dekorációk, valamint a húsvét elengedhetetlen főszereplői: húsvéti sonka, friss kalácsok, tormák, friss zöldségek-gyümölcsök.

A Lidl az erősen megnövekedett árérzékenységére reagálva hétről hétre változatos akciókkal és kedvezményekkel segíti a vásárlókat, és mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb árakat biztosítsa

– fogalmaztak lapunknak. Hozzáfűzték, hogy a vásárlói trendek nem változtak az elmúlt időszakhoz képest, így a kereslet elsősorban az olcsóbb, a csökkentett áron kínált termékek és az akciók irányába tolódik el.

Megtalálható minden, ami a húsvéti asztalra kell

Kérésünkre a Lidl összeszedte, hogy milyen, kifejezetten a húsvéti asztalra való termékeket kínál az áruházaiban:

Húsvéti sonka – összesen 16-féle. A kínálatban megtalálhatóak lesznek mind pulykából, mind pedig sertésből készült termékek, melyek változatos elkészítési formában kerülnek a polcokra. A füstölt-főtt termékektől kezdve a Békebeli sonkákon keresztül egészen a hagyományos eljárással készült Pikok Pure Szívsonkáig széles a választék, mely utóbbi egyenesen a füstről érkezik, hosszú pácolással, kizárólag sózással és füstöléssel készül, nyersen, főzve vagy sütve is fogyasztható. A sonkák esetében a legkeresettebb termék a Pikok füstölt-főtt kötözött lapocka, de a korábbi sikereknek köszönhetően a kínálat idén a füstölt-főtt kötözött sertéscombbal bővül. A húsvéti sonkák kilogrammonkénti ára 1689 és 4599 Ft között alakul, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

– összesen 6-féle. A húsvéti időszak méltán népszerű termékei közé tartozik a helyben sütött pékáruk kínálatában elérhető kalácsok és bejglik is, így az állandó termékkínálatban a 400 g-os vajas fonott kalács mellett az ünnephez közeledve például a gyümölcsös, a háromágas fonott kalács, a húsvéti sós kalács, valamint idei újdonságként a sós-tormás és a Diawellness tönköly kalács is elérhető lesz a kínálatban. Ezen pékáruk ára ízesítéstől és kiszereléstől függően 299 Ft és 699 Ft között alakul. A kalácson kívül a kínálatban megtalálható a bejgli is, mákos, diós és gesztenyés ízesítésben. Torma – négyféle torma érhető el a kínálatban, melyek közül három – a reszelt torma erős és csemege ízesítésben, valamint a Csupros tejszínes torma – a Lidl saját márkás Hazánk Kincsei termékcsaládjába tartozik, de a Birsalmás torma is elérhető a boltok polcain. A Hazánk Kincsei reszelt tormák most csütörtöktől 60%-os kedvezménnyel, 169 forintért kaphatók. A Hazánk Kincsei termékek egytől egyig magyar beszállítók termékei, amelyek kedveltsége és sikeressége a vásárlók körében azért is kiemelkedő, mert pontosan azt nyújtják számukra, amit elvárnak tőlük: a magyar értékek közvetítését. A Hazánk Kincsei márka megkönnyíti a vásárlók választását és biztosítja, hogy a vásárlók magyar termékeket vegyenek le a polcokról. A termékek csomagolása is egyedi, amely a magyar népmesék világát idézi, és a magyar konyha tradicionális ízeit hozza közelebb a vásárlókhoz.

