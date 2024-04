Magyarország támogatja a biztonsági kiadások növelését, de nem Ukrajna javára

Varga Mihály szerint az Európai Unióban egyetértés van abban, hogy növelni kell a védelmi és a biztonsági kiadásokat, ugyanakkor kijelentette, hogy ez nem válhat Ukrajna katonai támogatásának eszközévé. A magyar pénzügyminiszter szerint a kettős mérce elkerülése érdekében Magyarország továbbra is kitart amellett, hogy az Ukrajnának küldött támogatásokat ellenőrizni kell. Ukrajna támogatása azért is fájhat a magyar kormánynak, mivel a magyar gazdaságot érintő nehézségek miatt csütörtökön jelentettek be majdnem 700 milliárd forintnyi beruházás elhaléasztását.