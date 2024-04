Új stratégiai projektekre vonatkozó szerződéseket írt alá az INA

A két új stratégiai projekt együttes értéke 98 millió euró, és várhatóan 2026-ra készül el. Az új projektjei jelentősen hozzájárulnak a vállalat zöldátállásra irányuló erőfeszítéseihez – hangsúlyozták. A rijekai finomítóban egy 10 megawattos elektrolízisberendezést telepítenek zöldhidrogén előállítására, amelyhez egy naperőmű is kapcsolódik, amely részben a termelőegységet látja el energiával. A közlekedésben való felhasználásra szánt zöldhidrogén előállításával az INA lesz az első kereskedelmi célú zöldhidrogéngyártó Horvátországban. A kulcsfontosságú berendezések szállítására vonatkozó szerződést egy horvát céggel, az IVICOM Consultinggal írta alá az INA.

Egy olyan létesítményt épít, amely főként mezőgazdasági maradékanyagokból és különböző típusú biológiailag lebomló hulladékokból biometánt állít elő. Azt írták, hogy a megtermelt biometán bekerülhet Horvátország gázellátási rendszerébe, míg a termelésből fennmaradt maradékot ökológiailag elfogadható műtrágyaként hasznosítják. A biometánüzem tervezésére, a beszerzésekre és kivitelezésére kulcsrakész szerződést írt alá az INA a Biogesttel, az ausztriai székhelyű nemzetközi biometán- és biogázüzem gyártójával.

Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatótanácsának elnöke elmondta, a már megépített naperőművel és a tervezett biometán-előállító üzemmel együtt az INA bizonyítja elkötelezettségét amellett, hogy a sziszeki ipari helyszínt a megújuló energiaforrások központjává alakítja. Ezenfelül a rijekai finomítóban a zöldhidrogén előállítására szolgáló létesítmény megépítésével hozzájárulnak a tiszta energia előállításához Horvátországban.

Az INA elkötelezettsége a zöldátállás mellett megkérdőjelezhetetlen, a két bejelentett projekten túl pedig az INA számos más fenntartható projektbe is tervez befektetni, például geotermikus kutatásokba és további naperőművekbe

– fogalmazott az igazgatótanácsának elnöke, megjegyezve, hogy ennek megfelelően a 2025-ös beruházási költségvetés akár 20 százalékát is megújuló energiával kapcsolatos projektre fordítják.



Az INA, mint a Mol-csoport tagja, a nemrég aktualizált stratégiával összhangban folyamatosan figyelemmel kíséri az új technológiákat, valamint projekteket fejleszt az üzleti átalakulás, a fenntarthatóság, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és az energiahatékonyság növelése érdekében.

Az INA a következő időszakban a már létező két naperőműve (Virje és Sisak) mellett továbbiak építését is tervezi telephelyein. A vállalat két engedélyt is nyert geotermikus energia feltárására Horvátországban, és megkezdte a munkálatokat. A megújuló projektportfólión belül pedig az Adriai-tenger északi részén található szélerőmű-potenciált is vizsgálja – olvasható a közleményben. Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam tulajdona.