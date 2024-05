Vannak, akik válság alatt is triplázták üzleti eredményüket

Közel negyedével növelte nettó árbevételét 2023-ban a Nádudvari Élelmiszer Kft., miközben az eredmény a megelőző évi közel háromszorosára nőtt. A sikerhez nagyban hozzájárult, hogy az általános piaci visszaesés ellenére mindhárom üzletágban sikerült volumennövekedést elérni, valamint a gyártási hatékonyság is javult. A társaság jelentős léptékű zöldmezős beruházást tervez.

A kedvezőtlen piaci környezetben is látványos növekedést ért el tavaly a Nagisz Csoporthoz tartozó Nádudvari Élelmiszer Kft.: a nettó árbevétel 2023-ban megközelítette a 20,6 milliárd forintot, amely 23 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 16,7 milliárdot. Az árbevétel mellett a pénzügyi eredmények is kedvezően alakultak a társaságnál. A kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) megközelítette az 1,7 milliárd forintot, miközben

az adózás előtti eredmény 1,19 milliárdot tett ki: utóbbi csaknem a háromszorosa a 2022-ben elértnek.

Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer Kft. ügyvezető igazgatója szerint az árbevétel dinamikus bővülése annak köszönhető, hogy a tej-, hús- és mirelit üzletágban is sikerült tavaly növelni az értékesítési volument, annak ellenére, hogy a teljes piacon csökkenés mutatkozott. „Az eredményeink annak tükrében különösen figyelemre méltók, hogy az első negyedévi emelkedés után az év további részében jelentősen csökkentek az átadói árak” – emelte ki az ügyvezető igazgató.

Maximumon pörgött az értékesítés

A tej üzletágon belül a zászlóshajónak számító túró mellett tavaly a cég célul tűzte ki, hogy az import termékek által uralt joghurtpiacon is meghatározó magyar szereplővé váljon. A natúr joghurtok piacán 2023-ban sikerült tovább erősíteni pozícióját, míg a másfél éve bevezetett réteges joghurtok esetében is meghatározó szereplővé vált. A múlt év utolsó negyedévében a vállalat megjelent a klasszikus gyümölcsjoghurtok piacán is, ahol szintén kiemelkedő teljesítményt ért el, és további termékfejlesztéseken dolgoznak. A Nádudvari portfóliójában meghatározó terméknek számító túrónál pedig annak ellenére sikerült megőrizni a pozícióikat, hogy a teljes piacon nagyjából a tizedével visszaesett az értékesítés.

A hús üzletágban – ahol a grillkolbász, a májas és a debreceni a három legjelentősebb termékcsoportjuk – szintén megőrizte pozícióit a társaság. A mirelitnél pedig olyan erős kereslet mutatkozott a Nádudvari termékei iránt, hogy folyamatosan a kapacitás maximuma körül kellett tartani a termelést.

Az idei évben további növekedésre számítanak, melyet az első negyedéves jelentős volumenbővülés is megerősít.

Új üzem a csőben

Nagy Ádám bejelentette: a vállalat a nemzetközi piacra lépés elősegítése érdekében – részben pályázati forrásból – zöldmezős beruházást tervez. A tervek szerint

a mostani telephely mellett elhelyezkedő, két hektáros területen új, a legkorszerűbb technológiákkal működő, automatizált mirelit üzem épülhet majd, évi több mint 10 ezer tonna kapacitással.

„Az új üzem építésénél kiemelt figyelmet fogunk fordítani a fenntarthatósági, környezeti szempontokra, így az energia-ellátást jelentős részben napelemekkel biztosítjuk, miközben korszerűsítjük a szennyvíztisztító rendszerünket is” – tette hozzá az ügyvezető igazgató. Az új üzemegység a tervek szerint 2026 elején kezdheti meg a termelést.

(Borítókép: Dolgozók panírozott hagymakarikákat csomagolnak a Nádudvari Élelmiszer Kft. új húsüzemében Nádudvaron 2017. július 19-én. Fotó: Bugány János / MTI)