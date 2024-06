Jövő héten kezdődik a dinnyeszezon

Az áruházakban már kapható lesz a gyümölcs. Az egyik szupermarket szerint az idei termés kiváló, júliustól már külföldre is juthat belőle.

Nemsokára kezdődik a dinnyeszezon, jövő héttől már az áruházak polcain is megtalálhatjuk a gyümölcsölt – jelentette be az élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár.

Nobilis Márton hangsúlyozta, hogy az élelmiszeripar fejlesztésére biztosított, összesen 750 milliárd forintos pályázati keret javítani fogja a termelés hatékonyságát a következő években.

Az agrártárca minden kezdeményezés iránt nyitott, amivel a gazdákat segítheti, a fejlődéshez a nagyvállalatok és a kereskedelmi láncok is hozzájárulhatnak – tette hozzá.

Az egyik áruházlánc vezetője szerint az első szállítmányok június 21-én futhatnak be a raktárakba, júliustól pedig már külföldre is juthat belőlük. Hozzátette, hogy a magyar dinnye legfontosabb exportpiaca Csehország, Lengyelország, Litvánia, Románia és Szlovákia. A tapasztalatok alapján a magyar vevők a hagyományos fajtákat keresik, de egyre népszerűbbek az újabbak is, a mini, a mag nélküli és a sárgabélű dinnye.

2024-ben mintegy 3000 hektárnyi területen ültettek dinnyét a termelők, akik kedvező időjárás esetén a tavalyihoz hasonló felvásárlási árakra számítanak idén. Az előrejelzések alapján idén nem kell számítani a dinnye árának jelentős emelkedésére, hiszen bár a munkabérköltségek növekedtek, de a műtrágya ára tavaly óta sokat mérséklődött, így az árak a 2023-as év szintjének közelében alakulhatnak.