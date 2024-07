Boltosok állítják: 50-70 százalékos kedvezmények is lesznek

Egy év és egy hónap múltán, június 30-án kivezették a kötelező bolti akciókat. Aktuális kiskereskedelmi körképében az Index annak járt utána, hogy az intézkedés hiányában milyen árpolitikát alkalmaznak az áruházláncok. A Lidl, a SPAR, a Tesco, a CBA, az Aldi, a Penny és az Auchan más-más stratégiát követ, de ha hinni lehet nekik, állami szabályozás nélkül, a piaci logika mentén is folyamatosak lesznek az ilyen-olyan kedvezmények. Ezzel együtt nem árt résen lenni, mikor, mit, honnan szerzünk be.

Új korszak határa a kiskereskedelemben 2024. július 1-je. Egyrészt a DRS visszaváltási rendszer féléves átmeneti időszak utáni éles rajtja, másrészt pedig a kötelező bolti akciók kivezetése miatt. Érdemes felidézni, hogy 13 hónapig maradt talpon az intézkedés, amelyet 2023. június 1-jén vezettek be. A harmadik hónaptól, tehát tavaly augusztustól az 1 milliárd forint fölötti árbevétellel rendelkező kereskedőkre vonatkozó kötelező akciózás mértékét a kormány az addigi másfélszeresére növelte, továbbá jelentősen kibővítette az érintett termékkört.

A rendelkezés értelmében az előírt árcsökkentés mértéke 20 termékcsoport esetében – az akciózást megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árhoz képest – 10 százalékról legalább 15 százalékra emelkedett.

Továbbá a szabályokat kiterjesztették a korábbi nyolc árstopos termékfajtára, amelyeket beszerzési áron, illetve ezek közül heti rendszerességgel legalább két termékfajta esetében valamennyi terméket a beszerzési árhoz viszonyítva minimum 15 százalékkal olcsóbban kellett kínálni.

Az intézkedés eredményességét, hatékonyságát másképp ítélték meg a gazdaságpolitikai döntéshozók, mint maguk a piaci szereplők. A cél mindenesetre az volt, hogy az elszabadult élelmiszerárak ellenére lényegesen olcsóbban lehessen hozzájutni olyan alapvető élelmiszer-kategóriák termékeihez, mint például a baromfihús; tej, tejföl és helyettesítői; sajt; kenyér; péksütemények; száraztészta, rizs; friss gyümölcs vagy friss zöldség. Ez az időszak azonban július 1-jétől immár történelem, ezért az Index körkérdése arra kereste a választ, hogy a kötelező bolti akciók kivezetése után milyen irányvonalat képvisel a nagy áruházláncok árazási politikája. Kíváncsiak voltunk, hogy az érintett élelmiszerek körében az eddigi 15 százalékkal szemben jellemzően mekkora kedvezményekre számíthatnak időszakosan vagy akár állandóan a vásárlók.

Maradnak a befagyasztott árak

„Továbbra is megmaradnak a kedvezményes árak és az akciók a Lidl Magyarország áruházaiban” – közölték az Index érdeklődésére a vállalatnál. Felhívták a figyelmet, hogy bár a Nemzetgazdasági Minisztérium határozatának értelmében július 1-től a hazai áruházláncoknak már nem kötelező hatóságilag az árengedmények alkalmazása, a piacvezető kiskereskedelmi áruházlánc folytatja az árak „befagyasztását” és tartós árcsökkentési programjának keretében újabb 100 termék árát csökkenti.

Az árcsökkentett termékek között felvágottak, friss húsok, pékáruk, tejek és tejtermékek, kávék, grilltermékek, csokoládék és ostyák egyaránt megtalálhatóak.

Tőzsér Judit, a diszkontlánc vállalati kommunikációs cégvezetője elárulta: az árcsökkentés mértéke a 33 százalékot is elérheti. Az áruházlánc a tartósan alacsony árak és a hétről hétre megújuló akciók mellett a Lidl Plus hűségprogramja keretében még több akciót kínál. A felhasználók számára a különféle ajánlatokban szereplő kedvezményeket automatikusan levonják a kasszánál, míg az egyedi kuponok aktiválásával szintén jelentős összeg megspórolható. Továbbá július 4–24. között az applikációt használók a meglévő heti kuponokon és ajánlatokon felül naponta más-más kedvezményre jogosító plusz egy új kuponhoz juthatnak hozzá.

Akciótervet dolgoztak ki

„A SPAR számára a vásárlók minél magasabb színvonalú kiszolgálása, valamint jó ár-érték arányú termékekkel történő ellátása a legfontosabb célok között szerepel az alapítás óta” – mondta az Indexnek Maczelka Márk kommunikációs vezető. Hozzátette: annak érdekében, hogy kisebb vagy akár nagyobb bevásárlásaikat a legkedvezőbb áron tudják megtervezni, létrehozták a SPAR Akciótervet. Ennek segítségével a különféle kedvezményrendszerekkel jelentős összegek takaríthatók meg. Az akcióterv elemei az alábbiak.

Sárga árcímkés termékek: a sárga árcímkés termékek hetente frissülnek. A SPAR ajánlatait minden hétfőtől online katalógus mutatja be, így előre kiválaszthatók a vásárlók számára leginkább megfelelő árucikkek. Minden csütörtöktől pedig a boltokban is megjelennek az aktuális, sárga árcímkével jelölt, kedvező árú termékek. A legnagyobb alapterületű INTERSPAR hipermarketekben akár 1600, míg a legkisebb alapterületű SPAR szupermarketekben csaknem 400 ajánlattal lehet találkozni.

Piros árcímkés termékek: több mint 1000 termék árát hetente ellenőrzik, és mindig alacsonyan tartják.

Hétvégi akciók: sokat spórolhatnak a vevők, ha hétvégén látogatnak el a SPAR és INTERSPAR üzletekbe, hiszen péntektől vasárnapig további extra kedvezmények várják őket.

SuperShop kártya: a vásárlások után járó SuperShop-pontok is sokat számítanak, hiszen minden pont egy forintot ér, amit később le lehet vásárolni az üzletekben, vagy be lehet váltani MySPAR kuponokra.

MySPAR mobilalkalmazás: az alkalmazásba kérhetők azok a kuponok, melyeket a felhasználók a SuperShop szuperkupon oldalon tudnak megvásárolni, SuperShop-pontjaikért. A kiválasztott kedvezményeket előre aktiválni lehet, így még könnyebbé tehető a kuponhasználat. Fontos tudni, hogy a MySPAR alkalmazás csak a SPAR, INTERSPAR, SPAR-partner és SPAR market üzletekben használható.

A kedvezményekkel gondoltak a nőkre is

A Tesco sajtóosztályán felidézték: július 1-től ismét érvénybe lépett az a rendelet, amely kimondja a beszerzési ár alatti értékesítés tilalmát. Az áruházlánc július 1-je után is kedvező árakkal, Clubcard akciókkal, több száz Árgaranciás és Bomba áras termékkel várja a vásárlókat.

Emellett a vállalat arra is felhívta a figyelmet, hogy június 27-től minden saját márkás női intim higiéniai termék árából elengedik az áfát. Ezzel nemcsak a nőket segítik havi több ezer forint értékű, rendszeres extra költségeik csökkentésében, egyúttal egy évre elegendő menstruációstermék-csomagot adományozott stratégiai partnere, az Ökumenikus Segélyszervezet által támogatott, összesen 200 rászoruló nő számára. A Tesco egyúttal mintegy 800 háztartási termék árát csökkentette tartósan. Az augusztus 7-ig tartó promóciós időszakban jelentősen olcsóbban érhetők el különféle higiéniai és tisztító-, illetve mosószerek.

A kötelező akció kivezetése egyáltalán nem jár azzal, hogy a vásárlók a megszokottakhoz képest magasabb árakkal találkozhatnak

– mondta az Indexnek Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója. Kifejtette: nagy figyelmet fordítanak arra, hogy folyamatosan sok száz termék szerepeljen az üzleteik akciós kínálatában, ezeknél a termékeknél a normál árhoz képest jellemzően 20-30 százalékos árkedvezményt adnak, ezzel biztosítva a kedvező vásárlási lehetőséget hálózatunkban.

Üzletnyitáskor akár mínusz 70 százalék

Az Aldi célja a folyamatosan alacsony árak biztosítása, ezért a kötelező akciók esetében is több esetben a jogszabályi előírásokon felüli kedvezményt nyújtott: 20 termékkategóriában számos alkalommal volt nagyobb a kedvezmény mértéke, mint az előírt 15 százalék. Az áruházlánc stratégiája július 1-je után sem változik: a beszállítókkal folytatott tárgyalások során elért árengedményeket azonnal továbbadja vásárlóinak, hogy mindig a legjobb ár-érték arányt kínálja. Tájékoztatása szerint ennek a gyakorlatnak volt köszönhető, hogy az Aldi csökkentette először a vaj, majd a trappista sajt árát, később pedig összesen hat lépcsőben mérsékelte több száz termék bolti árát.

Az akciók esetében a kedvezmény mértéke a korábbi gyakorlathoz hasonlóan akár 50 százalék is lehet, üzletnyitások alkalmával pedig elérheti akár a 70 százalékot.

Hasonlóan gondolkodnak a Pennynél is, ahol lapunk megkeresésére arról számoltak be, a kötelező akciózás megszüntetésének ellenére a vásárlóik továbbra is nagyon kedvező ajánlatokkal találkozhatnak majd az élelmiszerlánc akciós újságjaiban, minden termékkategóriát illetően. A beszerzési ár alatti értékesítés megszűnik, ami természetesen felfelé korrigálhatja néhány, korábban hatósági akcióval érintett termék árát. Ugyanakkor a Penny a továbbiakban is akár 30-40 százalékos, hétvégi és hétindító extra ajánlatokkal várja vásárlóit, a Penny kártya használói számára pedig extra kedvezményekkel készül.

Az Auchan közlése szerint a vállalat üzletpolitikája hosszú távú, ezért a vásárlóerő megtartását tartja szem előtt. Állítják: ennek érdekében eddig is folyamatos akciók és ajánlatok voltak az áruházaikban. Mindemellett idén több mint 7 ezer termékük lett olcsóbb, mint tavaly, ezen felül hetente 3 ezer terméket adnak OkAuchan áron, ahol a kedvezmény mértéke 15-től akár 40 százalékig is terjedhet. Ez a termékkör hetente-kéthetente változik.

(Borítókép: Németh Kata / Index)