Ismét a Gránit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő digitális bankja

Másodjára ítélte a Gránit Banknak a „Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon” díjat a neves brit pénzügyi szaklap, a Global Banking and Finance Review magazin. A cég közleménye szerint a díj odaítélésében nagy szerepet játszott, hogy a Bank 2023-ban is a szektorátlagot meghaladóan növekedett, miközben közel tucatnyi új innovációval jelent meg a piacon.

Az Egyesült Királyság egyik vezető pénzügyi lapja, a Global Banking and Finance Review magazin 2023 után 2024-ben is a Gránit Banknak ítélte a „Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon” díjat. A gyors növekedési ütemhez hozzájárult, hogy a Gránit Bank ügyfelei körében töretlen a kereslet a teljeskörűen digitálisan elérhető szolgáltatások iránt; emellett a gyors döntéshozatal, valamint a személyre szabott kiszolgálási modell is fontos tényező volt a sikerben.

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a nemzetközi elismerés kapcsán elmondta: „Folyamatosan fejlesztjük digitális szolgáltatásainkat a minél magasabb ügyfélélmény biztosításához, versenyképes árazás mellett. Az üzleti modell eredményességét jelzi, hogy 2023-ban minden ötödik lakossági bankszámla a Gránit Banknál nyílt.

A »Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon 2024« díj egyúttal munkatársaim nemzetközi mércével is kiemelkedő teljesítményének elismerése”

– tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

A Gránit Bank mérlegfőösszege 2023 végén meghaladta az 1.200 milliárd forintot, és minden fontosabb üzleti szegmensben piaci átlag fölött növekedett, miközben a nem teljesítő hitelek arányát jelző NPL mutató értéke 0,02 százalék volt. A tavalyi, 2023-as év során is számos digitális innovációt vezettek be, amelyek között több piaci elsőséget jelentett. A piacon egyedülálló end-to-end digitális Babaváró Kölcsön igénylési folyamatot – az ügyféligényeket szem előtt tartva – tovább fejlesztette a bank, hogy otthonról

akár 30 perc alatt benyújtható legyen a hiteligénylés.

A Gránit Banknál az elsők között lehetett mobilbanki applikációban néhány kattintással díjmentesen állampapírt vásárolni, akár értékpapír-számlanyitással együtt, és ugyancsak 2023-ban a Banknál vált először elérhetővé a mérettől, szervezeti formától és céget jegyzők számától független, korlátozásmentes online vállalati számlanyitás. 2023 óta a Gránit eBank mobilalkalmazásban díjak és egyéb költségek nélkül kiemelten kedvező, devizapiaci középárfolyamon lehet munkanapokon 9 és 17 óra között devizát váltani EUR, USD,CHF és GBP devizanemben. Az appban a meglévő ügyfelek néhány gombnyomással nyithatnak devizaszámlát és igényelhetnek az EUR- és USD-számlák mellé digitálisan azonnal elérhető és használható devizakártyát.

