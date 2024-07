Növekszik és megújul: nagy dobásra készül a magyar piacon a McDonald’s

Arról is beszélt lapunknak Égi Zsolt, hogy

az infláció és az élelmiszerárak emelkedése ellenére a McDonald's igyekszik megfizethető maradni

és versenyképes béreket biztosítani munkavállalóinak.

A vállalat nagy hangsúlyt fektet az egészségtudatos és minőségi ételkínálatra,

valamint a fenntartható és helyi beszállítói hálózat fenntartására.

Emellett a McDonald's célja, hogy megbízható és hosszú távú karrierlehetőségeket kínáljon a fiatal munkavállalóknak is.

Kihívásokkal teli évek

Az elmúlt évek turbulens környezete hogyan hatott a hazai McDonald's-ra?

Nagyon sok más vállalathoz hasonlóan mögöttünk is kihívásokkal, teli évek vannak. A márkánk ereje és vendégeink belénk vetett bizalma azonban segített kezelni a nehézségeket. Ezekre, mint erős alapokra tudtunk támaszkodni azokban az időkben is, amikor a jövő számunkra is kiszámíthatatlan volt. A sok bizonytalanság mellett abban végig biztosak voltunk, hogy nem szabad megállnunk, nem szabad a céljainkból engedni, mert csak így tudunk biztos pontot jelenteni a vendégeinknek, a munkatársainknak és az üzleti partnereinknek egyaránt. Nem titok, hogy olyan helyeken is nagyon várnak bennünket, ahol még nincs éttermünk. Nekik sem okozhattunk csalódást. 2019-ben meghirdetett növekedési stratégiánk egyik célja volt, hogy minél több ember számára tegyük elérhetővé a Meki* élményt. Az elmúlt években következetesen haladtunk a célunk felé. Nem csak új éttermeket nyitottunk, de modernizáltuk a már meglévőket a „Jövő Élménye” koncepció szerint. Összességében azt mondhatom, hogy jöhetett bármilyen külső hatás, hosszú távú üzleti stratégiánkon nem változtattunk, a növekedést támogató beruházásainkat nem fogtuk vissza.

Ez mit jelent?

Hogy érzékeltessem: 2009 és 2018 között éves szinten átlagosan 2,7 milliárd forintnyi beruházásunk volt az országban. A 2019-ben meghirdetett növekedési programunkkal minden korábbinál dinamikusabb expanzióba kezdtünk. Öt év alatt 33 milliárd forintértékben hajtottunk végre beruházást, ebből 20 milliárd forintot költöttünk új éttermek fejlesztésére, és 13 milliárd forintot fordítottunk a már meglévő éttermeink modernizálására. Az autós éttermek és a házhoz szállítás folyamatosan növekvő forgalma mellett 2022-ben újra bővülni kezdett az éttermi fogyasztás aránya. Ezt követően ismét számos váratlan, nem tervezett negatív hatással kellett szembenéznünk. A forint-euró árfolyamváltozások, az alapanyag- és energiaárak drasztikus emelkedése, valamint a magas inflációból fakadó általános kereslet csökkenés negatívan hatottak az eredményességünkre.

Bizalom és növekedési stratégia

Említette, hogy a korábbi hazai beruházások éves átlaga 2019 óta megtöbbszöröződött. Mi ennek az oka?

2019-ben Scheer Sándor személyében új tulajdonosa, úgynevezett Developmental Licensee Partnere lett a hazai McDonald's rendszernek. Az ő személyes elköteleződése, a márkánkba vetett bizalma tette lehetővé, hogy meghirdessük növekedési stratégiánkat, és ennek mentén kiemelkedő mértékű beruházást hajtsunk végre. Emellett, mivel franchise rendszerben működő vállalat vagyunk, a növekedési stratégia megvalósításában részt vettek helyi franchise partnereink is, akik kis- és középvállalkozások tulajdonosaiként és üzemeltetőként több milliárd forintot fektettek az éttermeik fejlesztésébe.

Hány éttermet nyitottak mostanában?

Jelenleg már 112 éttermünk működik Magyarországon. Közülük 25-öt, a növekedési stratégia részeként, 2019 után nyitottunk meg, és jelenleg is több helyszínen zajlik építkezés. Ahogy említettem, emellett a meglévő Mekik modernizálásában sem lassítottunk, egy-két kivétellel mára az összes éttermünk megújult kívül-belül a „Jövő Élménye” koncepció jegyében. Ennek talán a leglátványosabb példája az első hazai McDonald's étterem újjászületése volt. Tavaly, a 35. hazai születésnapunkhoz illeszkedve, a Régi Posta utcai egységben, amely 1988-ban az első volt Magyarországon, a digitalizált vendégélményt ötvöztük a különleges, minőségi belsőépítészeti elemekkel. Az ikonikus étterem megújulása során számos, az étteremláncnál világszinten is egyedinek számító megoldást, valódi, természetes építőanyagokból készült elemeket használtunk, úgy mint valódi fa és bőr bútorok, valódi beton, terrazzo padló, illetve réz mennyezet és lámpák.

Hogyan kezelte a vállalat az inflációt, az élelmiszerárakban tapasztalható áremelkedéseket? Veszítettek vendégeket?

Arra törekszünk, hogy a vásárlók minél kevesebbet érezzenek meg a minket érintő költségnövekedésből. Azt szeretnénk, hogy a Meki* mindenki számára elérhető maradjon, még akkor is, amikor egyébként már meg sem lepődünk azon, hogy fogyasztóként mindenhol emelkedő árakkal és költségekkel találkozunk. Nekünk mindig is fontos volt a kiszámíthatóság, néhány éve pedig különösen figyelünk arra, hogy biztos pont maradjunk az emberek életében. A megnövekedett költségeinket sosem akartuk teljes egészében a vendégeinkre terhelni, és nem is tettük ezt. Van persze áremelkedés nálunk is, de mindig az infláció alatti mértékben, és mindig odafigyelve arra, hogy megfizethető ajánlatainkkal, kedvezményes kuponjainkkal maradjon a Meki* mindig, gyakorlatilag bárki számára elérhető. Emellett nagyon sokat dolgozunk a folyamataink fejlesztésén, a digitalizáció bevonásával, szigorú költségkontrollal a hatékonyságunk növelésén, hogy minél kisebb mértékben kelljen az árakhoz nyúlnunk. Óriási előnyt jelent a hosszútávú partnerség a beszállítóinkkal, amire ilyen helyzetekben is tudunk támaszkodni. Ez mind segít minket abban, hogy fenn tudjuk tartani a folyamatos magas minőséget és szolgáltatásaink színvonalát, meg tudjuk fizetni a munkatársainkat, és meg tudjuk tartani a vendégeinket.

Ez segített a tavalyi év során is?

Igen, a gazdasági körülmények nehézsége ellenére tavaly növelni tudtuk az értékesítési árbevételt. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy folyamatosan bővítettük az éttermeink számát, és annak is, hogy egy olyan időszakban, amikor az emberek visszafogták a fogyasztásukat, mi elérhetőek tudtunk maradni a vendégeink számára. Nagyon sokat köszönhetünk a sikeres marketing aktivitásoknak, márka és termék promócióknak, kedvező időszakos ajánlatainknak és annak, hogy az értékesítési csatornáinkat is tudtuk bővíteni. A házhozszállítás töretlen népszerűsége mellett tavaly elindítottuk a mobilon történő rendelés lehetőségét is. Ez egyrészt csökkentette vendégeink várakozási idejét az éttermekben, másrészt egy új, kényelmi szolgáltatást jelent az autóval érkezők számára.

Folyamatosan erősödik a verseny

Kisebb vagy nagyobb a vállalat piaci részesedése itthon, mint globálisan? Mely régiókban, országokban a legerősebb a McDonald's?

Nincs két egymáshoz pontosan mérhető, egyértelműen összehasonlítható piac, így a piacrészek összevetéséből nem tudnánk valós következtetéseket levonni. Az üzleti lehetőségeket mindig a helyi viszonyok határozzák meg, amelyek változhatnak is, ahogy történt ez hazánkban is már oly sokszor. Azt látjuk, hogy a hazai piacon, különösen a fővárosban folyamatosan erősödő verseny van, amelyben jól helyt tudunk állni. Minden lépésünket komoly tervezés és üzleti számítások előzik meg, a vendégigényeket folyamatosan vizsgáljuk és ennek megfelelően lépünk.

Ezért jelentek meg kisebb lélekszámú településeken is az utóbbi időben?

Tudatosan azon vagyunk, hogy a növekedési programunknak köszönhetően egyre több közösséghez jussunk el. Az üzleti szempontok mellett kiemelt célunk, hogy többek legyünk, mint egy egyszerű éttermi szolgáltató. Mindenhol, ahol jelen vagyunk szeretnénk visszaadni azoknak a közösségeknek, amelyektől mi is nagyon sokat kapunk, így helyileg releváns ügyekben igyekszünk segítséget nyújtani. A beruházások megvalósítása során és ezt követően ezért aktívan részt veszünk a települések fejlesztésében, a közösségek támogatásában. Először is, minden helyszínen 50-100 új munkahelyet teremtünk, minden kivitelezői munkát magyar, gyakran helyi vállalkozásokkal végeztetünk, ahol erre lehetőségünk van. Emellett immár 5 helyszínen célzott programmal támogatjuk a hátrányos helyzetű fiatal pályakezdők munkaerőpiaci integrációját. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy már 30 éve támogatjuk a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány misszióját, aminek köszönhetően eddig több, mint 14 000 család kaphatott segítséget, hogy krónikus beteg gyermekük a szülők jelenléte mellett, otthonos körülmények között gyógyulhasson a kórházi kezelések idején is. A McDonald's Bringamánia programon keresztül már több mint 10 éve támogatjuk az aktív életmódot, emellett több olyan helyi kezdeményezés mellé is odaállunk, ami a helyi lakosoknak is releváns, és értéket teremt számukra. A tavalyi évben pl. több tíz millió forintot különítettünk el erre a célra.

Melyek a fő szempontok, amikor étteremnyitásról döntenek?

A döntéshez nagyon sok tényezőt figyelembe kell vennünk, és ez minden esetben egy komplex adatelemzés és mérlegelés eredménye. Fontos a vendégeink visszajelzése, hogy várjanak bennünket. Folyamatosan kapjuk a helyi megkereséseket, hogy szeretnék, ha az adott településen új éttermet nyitnánk. Ez számunkra nagyon jó kiindulási pontot jelent, hogy látjuk, hol van ránk igény. Emellett sok más változót is figyelünk, mint pl. a helyi autós forgalom, a településszerkezet, a népesség, vagy akár az adott városban lévő munkahelyek száma.

Versenyképes fizetések, juttatások

Az infláció az alkalmazottak pénztárcáját is kikezdte. Mit tesznek értük, mint munkáltató?

Nagyon fontos számunkra a csapat, az ember, hogy ránk a nehéz időkben is számíthassanak kollégáink. Nálunk nem volt elbocsátási hullám még a legnehezebb időkben sem, sőt, folyamatosan toborzunk. Figyeljük azt is, hogy versenyképesek maradhassanak a fizetések és a juttatások. A tavalyi évben háromszor volt bérfejlesztés a vállalati éttermekben, és több új juttatási elemet vezettünk be. Rendszerszinten ma már több mint 8 600-an dolgozunk együtt. A már említett beruházásoknak, új étterem nyitásoknak köszönhetően, franchise partnereinkkel közösen nagyjából 2 500 új munkahelyet teremtettünk az elmúlt pár évben. Ez azt jelenti, hogy emberek és családok ezreiért vagyunk felelősek, amit én személy szerint is nagyon komolyan veszek, és nagy felelősségnek tartok.

A kollégáink csak akkor tudnak megfelelő vendégélményt nyújtani, ha nekik is élmény a munkavégzés. Ezért a munkakörülmények minőségére is figyelmet fordítunk. A fejlesztéseink része az is, hogy megfelelő, modern gép- és eszközpark álljon a rendelkezésükre, amellyel egyszerűbb lehet a munkavégzés. Továbbá a felújítások során az öltözők, zuhanyzók és pihenők is rendre megújulnak, hogy még jobban szolgálhassák a kényelmüket.

Sokan a diákmunkával azonosítják a McDonald's-ot. Mekkora a munkavállalói átlagéletkor, tudnak-e hosszabb távú karrierlehetőséget kínálni a pályakezdő fiataloknak?

Az ország egyik legnagyobb pályakezdőket és diákokat foglalkoztató rendszereként, talán nem meglepő, hogy sokan így gondolnak ránk. A magyarországi McDonald's az egyik legjelentősebb munkahelyteremtő vállalat az országban. Az éttermekben és a hálózat központjában dolgozó teljes létszám nagyjából fele a 15-24 éves korosztályból kerül ki, a diákok aránya pedig 44 százalék körüli átlagosan, de vannak olyan időszakok, mint pl a nyár, amikor ez lehet akár magasabb is. Az éttermi munkát sokan választják első munkahelynek, zsebpénzgyűjtésnek vagy akár tapasztalatszerzésnek is. Sok diák próbálja ki, mivel a munkabeosztás rugalmasan alkalmazkodik a tanulók elfoglaltságaihoz. A megszerezhető tapasztalat és tudás is nagyon fontos, hiszen sokoldalú, továbbvihető és így hozzájárulhat a hosszú távú karriercéljaik megvalósításához. Az éttermekben dolgozók megtanulhatnak rendszerben gondolkodni, önállóan és csapatban dolgozni, valamint fejleszthetik problémamegoldó és interperszonális készségeiket is. De a hálózatunkban a diákok mellett lényegében mindenki megtalálhatja a neki való pozíciót, rugalmas munkavégzést és remek csapatot. Az előrelépés lehetősége és a karrierépítés mindenki számára adott. Sokan vannak, akik a pult mögött kezdték a munkát és ma már éttermet vezetnek, vagy akár a központi irodánkban dolgoznak. Én például a Régi posta utcában kezdtem a Mekis karrieremet.

Mekkora szerepet kapnak a digitális fejlesztések az új éttermekben? Milyenek a vásárlói visszajelzések?

A digitális megoldások bevezetését kiemelten kezeljük, de emellett kulcsfontosságúnak tartjuk az emberi kontaktusok megőrzését. A digitalizáció nálunk nem a személyességet hivatott helyettesíteni, hanem éppen abban segít, hogy a munkatársaknak több idejük legyen a vendégekkel foglalkozni. A „Jövő Élménye” koncepció a digitalizációra épül, azonban nemcsak a technológiát érinti, hanem kiterjed az étterem által nyújtott élmény minden elemére, így a külső és a belső környezetre, megjelenésre is.

Emellett, a legtöbb magyarországi McDonald's étteremben már elérhetővé vált a MyMeki mobiltelefonos alkalmazáson keresztüli rendelés és fizetés. Ez lehetővé teszi, hogy az előre kiválasztott ételt a vendégtérben a pulthoz, vagy egyenesen az asztalhoz, autóval pedig a McDrive-ba, vagy az éttermek parkolójában arra kijelölt átvételi pontokra is kérhessék vendégeink.

Melyik a kedvenc szendvicse, és miért?

Mindig szeretem kipróbálni az újdonságokat, és most a McCrispy az, amit a legszívesebben eszek. Számomra nagyon ízletes benne a csirkehús, pont kellően ropogós a panírja, és éppen annyira csípős, hogy az se sok, se kevés ne legyen. A zsemléje pedig egyrészt nagyon jól néz ki, másrészt finom puha.

Hogyan változott az utóbbi időszakban a kínálat? Versenyképesnek tartja magukat egészségtudatos szempontokat figyelembe véve?

Igen, azt gondolom, hogy mindenki találhat kedvére valót az ajánlataink között. Az elmúlt években is folyamatosan fejlesztettük kínálatunkat, beszállítói hálózatunkat és felelős marketinggyakorlatainkat. Változatos protein kínálatunkban a burgerek mellett megtalálhatók a halas, csirkehúsos termékek, a könnyű saláták és wrap-ek. Tudatosan bővítettük portfoliónkat hús nélküli opciókkal, kis adagokban is elérhető falatkákkal. A speciális étkezési igényekkel érkezők számára elérhető egy gluténmentes kínálat is, emellett a kávékülönlegességeinket is kérhetik vendégeink laktózmentes tejjel, mandulaitallal, zabitallal vagy akár koffeinmentes változatban.

Az egészségtudatosság kapcsán a minőségről is érdemes szót ejteni. Ételeinket egységes receptúrák alapján, ellenőrzött összetevőkből, és kizárólag a McDonald's szigorú követelményeinek megfelelő beszállítók által megtermelt és feldolgozott alapanyagokból készítjük. A zsemlékben, sajtokban, marha- és sertéshúsos pogácsákban, formázott csirkehúsos, halas termékekben, sült burgonyában vagy salátákban sem használunk tartósítószert, mesterséges színezéket vagy mesterséges aromákat. Egyetlen hazai McDonald's termékben sincs nátrium-glutamát ízfokozó.

Végezetül, mire számítanak az idei évben?

Az üzleti stratégiánk nem változott, pozitív várakozásaink vannak 2024-re. Progresszív vállalatként, a növekedésünkkel a hazai gazdaság és társadalom egésze számára szeretnénk értéket teremteni. Büszkék vagyunk arra, hogy a hazai beszállítói hálózatunknak köszönhetően a McDonald's az elmúlt 36 év alatt a magyar gazdaság egyik fontos szereplőjévé nőtte ki magát.

Kevesen tudják rólunk, hogy az éttermekben felhasznált alapanyagok több mint egyharmada, 38 százaléka hazai beszállítóktól érkezik, akik ráadásul Európa más országaiban található Mekikbe is szállítanak termékeikből. Ezekkel a partnerekkel hosszútávú együttműködésre törekszünk, és úgy vélem, ők mind-mind hozzájárulnak sikereinkhez. Több magyarországi beszállítónk van, amely a kezdetektől folyamatosan biztosítja a magyar alapanyagokat. A csirkehúst, a tojást, a salátát, a szószokat, az olajat és a hagymát, valamint mezőgazdasági idényben a zöldségeket is hazánkból szállítják termékeinkhez. A magyar beszállítók évente több mint 1100 tonna salátával és zöldséggel, közel 3 millió darab tojással és 3100 tonna csirkehússal látják el a hazai McDonald's hálózatot. Van egy Mintagazdaság nevű programunk, amely célja, hogy ösztönözzük a párbeszédet a beszállító gazdálkodókkal, valamint elősegítsük és megosszuk a legkiemelkedőbb fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat, és ennek köszönhetően az agrárközösségben pozitív változásokat érjünk el.

Továbbra is tenni akarunk az éttermeket körülvevő közösségekért, a közvetlen és tágabb társadalmi, természeti és gazdasági környezetünkért. Mindemellett fontos számunkra, hogy megbízható munkáltató maradjunk, hogy mind elkötelezett munkatársaink, mind az ő közreműködésükkel megvalósuló kiemelkedő éttermi élményt nyújtsunk vendégeinknek.

Az interjú az Index és a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. tartalmi együttműködésének keretében készült.

(Borítókép: Égi Zsolt, a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője 2023. augusztus 23-án. Fotó: Németh Kata / Index)