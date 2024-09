Orbán Viktor új motorvonatok beszerzésére adott engedélyt

Felhatalmazást kapott Varga Mihály pénzügyminiszter, hogy állami garanciavállalással létrejöjjön a GYSEV Zrt. és az Európai Beruházási Bank közötti szerződéskötés. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny hétfői esti számában jelent meg.

A hitelszerződés tőkeösszege legfeljebb 160 millió euró lehet, amelyből

a GYSEV a személyszállítási közszolgáltatás javítására 9 darab, majd ezen felül még 2 darab motorvonatot vásárolhat meg.

A határozatban arra is kitérnek, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter felelőssége, hogy a hitelszerződéshez kapott összegből csak annyi pénzt hívjon, amennyi a motorvonatok beszerzéséhez szükséges.

Hétfőn, a kormányhatározat megjelenése előtt Barkóczi Balázs, a DK országgyűlési képviselője és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is élesen bírálta a kormányt, amiért nem adták meg az engedélyt az új vonatok vásárlására.

A Stadler és a GYSEV Zrt. márciusban kötötte meg a szerződést, amely új intercity villamos motorvonatok szállításáról szólt. A finanszírozás biztosítására szeptember 19-ig adtak határidőt,

így a hétfőn megjelent határozat után még éppen időben lesz a kormány ahhoz, hogy a szükséges összeget biztosítsa.

Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár a Facebook-bejegyzésében szintén arról írt, hogy az utolsó pillanatban hagyták jóvá a motorvonatok beszerzését, amit szerinte „a magyar vasút látványosan romló helyzetére irányuló” közfigyelem váltott ki.

„Ezért is érdemes vállalni a vitákat a magyar vasút fejlesztése érdekében Lázár Jánossal – és kell a jövőben is, mert bár ennek a 11 db motorvonatnak is érdemes örülni most, de sokkal több új járműre lenne még szükség, a korábban visszamondott új mozdonyokra, InterCity-szerelvényekre, új elővárosi és regionális motorvonatokra egyaránt” – tette hozzá bejegyzésében.