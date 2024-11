Az influenszerek is rajta vannak az új hatóság radarján

Idén augusztus elseje óta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) feladatkörébe tartozik a fogyasztóvédelem, januártól pedig a korábbiaknál egységesebb szervezet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felel majd azért, hogy az embereket ne érje kár.

Gerlaki Bence, a NGM stratégiáért és kifektetésért, fogyasztóvédelemért, valamint kereskedelemért felelős helyettes államtitkára szerint a fogyasztóvédelemben továbbra is a magyar állampolgárok anyagi biztonságának és egészségének megőrzése az alapvető cél. Ezen belül kormányzati cél továbbá a gyermekvédelem, hiszen a fogyasztóvédelemben is fontos, hogy védjük a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődését, ezért számos gyermekvédelmi vizsgálat van ma is és lesz is a jövőben is.

Az online kereskedelemre koncentrálnak

Gerlaki Bence szerint az idén 38 vizsgálati témakör volt, ez a szám jövőre 50-re emelkedik. A kormányzati szempontból kiemelt vizsgálatok körében 17-et terveznek 2025-ben. Ezek közül a helyettes államtitkár a legfontosabbnak a légiutasjogok érvényesülésének vizsgálatát tartja, de ellenőrzik majd az online árfigyelő rendszer használatát is. A szokásos szezonális ellenőrzések – húsvét, nyár, Black Friday és karácsony – ismét napirenden lesznek, de például nyáron a vidámparkokat és kalandparkokat is vizsgálni fogják, és természetesen a fesztiválokon és a strandokon is ott lesznek az ellenőrök.

De jövőre célellenőrzés lesz a videójátékok esetében, és az ingatlanközvetítők is vizsgálatra készülhetnek.

A helyettes államtitkár szerint jobban kell figyelnie a fogyasztóvédelmi hatóságnak a fogyasztók online térben történő védelmére, 2025-ben is kiemelt témavizsgálat foglalkozik majd az elektronikus kereskedelemmel. Ellenőrzik majd a zöldállítások valóságtartalmát, az online vásárlásoknál pedig igyekeznek kiszűrni a valótlan fogyasztói véleményeket. Ennek keretében jövőre külön pontként fogják vizsgálni az influenszerek termékajánlatait.

Emellett az online piacterek felügyelete és ellenőrzése is új téma lesz. A vizsgálatoknál nemcsak a megtévesztő kereskedőt, de a platformot is elmarasztalhatják, ahol a kereskedő megjelent. Bizonyos esetben az adott kereskedő weblapjának magyarországi működését is megtilthatják. A magyar fogyasztóvédelmi szervezetek ma is aktívan vesznek részt abban az európai vizsgálatban, amelynek célja az ázsiai nagy webshopok – kiemelten a Temu – fogyasztóvédelmi szempontokat hangsúlyosabban figyelembe vevő gyakorlatra szorítása. Az online fellépést nagyban segíti, hogy december 13-től életbe lép a veszélyes termékek kiszűrésére vonatkozó uniós jogszabály – jelezte Gerlaki Bence.

Több hatóság helyett csak egy kopogtat

Az új hatóságról szólva az NGM helyettes államtitkára elmondta, hogy az négy pillérre épül. Ide kerül

a kereskedelempolitika szakmai támogatása,

a fogyasztóvédelmi hatósági irányítási feladatainak ellátása,

a kereskedelem élelmiszer-biztonsági felügyelete,

és nem utolsó sorban a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi laborvizsgálatok végrehajtása.

A sajtóban is megjelent téves gondolatok kapcsán Gerlaki Bence hangsúlyozta: a felügyeleti díjak nem változnak jövőre, csak átkerülnek a NAV-hoz.

A cél, hogy az új rendszerrel átláthatóbbá, egyszerűbbé váljon a fogyasztóvédelem. Ezzel kapcsolatban Pintér István, az új Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) elnöke azt a példát hozta, hogy mostantól 3-4 különböző helyett egyetlen ellenőrzés során át lehet tekinteni az érintett cég valamennyi fogyasztóvédelem szempontjából fontos kérdését – ez a vizsgálat alá vont cégeknek is kedvezőbb lesz.

Gerlaki Bence szerint fontos lesz az egységes jogalkalmazás: a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket és vizsgálatokat lefolytató kormányhivatalok, valamint a békéltető testületek országosan egységes szempontok alapján kell hogy működjenek. Az Index kérdésére a helyettes államtitkár jelezte: dolgoznak azon, hogy jövőre elindulhasson egy olyan új rendszer, ahol nem a fogyasztónak kell eldöntenie, hogy panasza az MNB-re, a Gazdasági Versenyhivatalra, vagy épp a fogyasztóvédelmi hatóságra tartozik-e. Az NKFH a kezdetektől komoly hangsúlyt helyez majd az adatok, információk megosztására a fogyasztóvédelmi területen egyéb jogosítványokkal bíró hivatalokkal és a fogyasztókat képviselő szervezetekkel.

Pintér István szerint látni kell: a fogyasztói bizalom fontos, hiszen ez biztosítja a kereskedők és a gyártók számára a nagyobb megrendelésállományt, a fejlődés lehetőségét. Ugyanakkor – hangsúlyozta az elnök – nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenni az emberek tudásának fejlesztésére, hiszen a legjobb fogyasztóvédelem a fogyasztói önvédelem.

(Borítókép: oatawa / Getty Images / iStockphoto)