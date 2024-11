Egyre több bank kínál hitelkiváltásra szolgáló személyikölcsön-változatokat, amelyek segítségével egybegyúrhatjuk meglévő banki tartozásainkat, miközben – ha szükséges – új hitelt is felvehetünk. A hitelkiváltó személyi kölcsönökre is igaz viszont, hogy csak akkor olcsók, ha kellően magas a szerződéses összeg, és azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezeket a konstrukciókat – nem titkoltan – elsősorban új ügyfelek toborzására használják a bankok.

Elég egy rosszul beállított folyószámlahitel-keret, egy túlságosan nagyra duzzadt hitelkártya-tartozás vagy egy drágán felvett személyi kölcsön, netán áruhitel, és máris úgy érezhetjük, hogy nem bírunk a tartozásainkkal, még akkor sem, ha egyébként minden gond nélkül, rendben tudunk törleszteni. Ezekre a helyzetekre fejlesztették ki a bankok a hitelkiváltó személyi kölcsöneiket, melyek célja, hogy egyszerűbbé, és ha lehet, jóval kevésbé megterhelővé tegyük tartozásaink törlesztését.

A nem ingatlanfedezetes hitelek kiváltására felhasználható személyi kölcsönök legnagyobb előnye, hogy tervezhetővé teszik a családi költségvetést, hiszen végig fix kamatozású, a futamidő egésze alatt változatlan törlesztőrészletű konstrukciókról van szó. A hitelkiváltó személyi kölcsönöket sem teljesen önzetlenül árulják a bankok: egyes szereplőknél kizárólag a bankon kívüli hitelek kiváltására használhatók ezek a konstrukciók – vagyis egyértelműen csak új vagy a hiteleiket áthozó ügyfeleknek érhetők el –, de vannak olyan szolgáltatók is, amelyeknél lehet ugyan saját hiteleket is kiváltani, de akkor a kiváltásra felvett személyi kölcsön összegének magasabbnak kell lenni a kiváltott kölcsönök értékénél, vagyis új hitel igénylése is feltétel.

Hogyan kezdjünk neki?

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a hitelkiváltás egyszerűnek tűnhet ugyan, de azért tartogathat buktatókat a folyamat.

Mielőtt bármit is lépnénk, összesíteni kell, hogy a meglévő hiteleinknek mekkora az összege, illetve a havi törlesztési terhe. Ezek a paraméterek ugyanakkor nem elégségesek a szükséges összeg meghatározásához, hiszen annak is utána kell járni, hogy a meglévő hiteleinknél a végtörlesztés milyen költségekkel oldható meg – illetve az új hitelünknek vannak-e, és milyen egyszeri költségei –, hiszen ezek a tételek is szükségesek a majdani hitelösszeg kiszámításához

– vázolta az Indexnek Gergely Péter. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha a kiváltáson felül más hitelcélt is szeretnénk megvalósítani az újonnan felvett személyi kölcsönből: ekkor ezzel az összeggel is számolnunk kell.

Ha minden releváns tételt összeadtunk, akkor már viszonylag könnyen kiszámolható, hogy nagyjából mekkora törlesztési terhekkel számolhatunk az egyes pénzintézeteknél: a kiválasztást nagyban megkönnyítik a bankok honlapján található saját alkalmazások, de a termék-összehasonlító szakportálok kalkulátorai is.

A hitelkiváltó személyi kölcsönökre is igaz az, ami a klasszikus konstrukciókra: minél kedvezőbb az adós jövedelmi helyzete, és minél magasabb összegű kölcsönt szeretne felvenni, annál jobb kondíciókra számíthat

– emlékeztetett Gergely Péter, hozzátéve, hogy ugyan a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a személyi kölcsönök szerződésekben szereplő, átlagos kamatlába még mindig 16,9 százalék körül járt szeptemberben, a legkedvezőbb esetekben kevéssel tíz százalék feletti kamatokkal is személyi kölcsönhöz lehet jutni. Pláne, hogy a kiváltó konstrukcióknál – pont az új ügyfelek megszerzésének reményében – esetenként extra árkedvezményt is adnak a bankok. Mindezek alapján jól látszik, hogy a régebben futó fogyasztási hiteleknek új személyi kölcsönnel történő kiváltása sokaknak járható út lehet, ám érdemes alaposan felmérni a helyzetet, mielőtt lépésre szánnánk el magunkat.

A személyi kölcsönök szerződésekben szereplő éves átlagkamata (szeptember, százalék) 2018 13,31 2019 13,05 2020 5,58 2021 11,74 2022 16,81 2023 18,92 2024 16,91

Forrás: MNB

Mire érdemes odafigyelni?

A szakértő olyan tényezőkre is felhívta a figyelmet, amelyeket magán az árazáson felül is szükséges szem előtt tartani a hitelkiváltó személyi kölcsönök felvételénél. Az egyik ilyen, hogy a bankok már nem foglalkoznak késedelemben lévő hitelek kiváltásával, és érdemes előzetesen utánajárni annak is, hogy pontosan milyen finanszírozási termékeket válthatunk ki személyi kölcsönnel. A másik fontos elem a hitelképesség vizsgálata: az ugyanis, hogy a korábban felvett hitelünket vagy hiteleinket rendben törlesztettük, még nem jelenti az új kérelem automatikus jóváhagyását, ugyanúgy meg kell felelnünk az előírt paramétereknek, mint bárki másnak.

Ami az egyes bankok ajánlatait illeti,

a CIB Banknál külön idegen banki termékek kiváltására használható és a CIB-hitel kiváltására felvehető személyi kölcsön is szerepel a kínálatban: utóbbi viszont csak akkor vehető igénybe, ha azt a bank maga ajánlja fel, és az ügyfél a meglévő kölcsön összegén túl továbbit is igényel.

külön idegen banki termékek kiváltására használható és a CIB-hitel kiváltására felvehető személyi kölcsön is szerepel a kínálatban: utóbbi viszont csak akkor vehető igénybe, ha azt a bank maga ajánlja fel, és az ügyfél a meglévő kölcsön összegén túl továbbit is igényel. Az Erste honlapján hitelkiváltás-kalkulátor segíti a hitelkiváltó személyi kölcsön kondícióinak kiszámítását, miközben a pénzintézet minden fontosabb fogyasztásihitel-terméknél engedi a kiváltást. Ha viszont az ügyfél erstés hitelt szeretne kiváltani, akkor az újonnan igényelt személyi kölcsön összege legalább egymillió forinttal meg kell hogy haladja a kiváltandó hitel összegét. Az Ersténél akár 10,99 százalékos, éves kamattal is elérhető hitelkiváltó személyi kölcsön, amihez legalább 3 millió forintos kölcsönösszeg és 500 ezer forintos vagy afölötti havi jövedelem szükséges.

honlapján hitelkiváltás-kalkulátor segíti a hitelkiváltó személyi kölcsön kondícióinak kiszámítását, miközben a pénzintézet minden fontosabb fogyasztásihitel-terméknél engedi a kiváltást. Ha viszont az ügyfél erstés hitelt szeretne kiváltani, akkor az újonnan igényelt személyi kölcsön összege legalább egymillió forinttal meg kell hogy haladja a kiváltandó hitel összegét. Az Ersténél akár 10,99 százalékos, éves kamattal is elérhető hitelkiváltó személyi kölcsön, amihez legalább 3 millió forintos kölcsönösszeg és 500 ezer forintos vagy afölötti havi jövedelem szükséges. A K&H-nál 10 millió forintos kölcsönösszegig, legfeljebb 6 éves futamidővel igényelhető hitelkiváltó személyi kölcsön.

10 millió forintos kölcsönösszegig, legfeljebb 6 éves futamidővel igényelhető hitelkiváltó személyi kölcsön. Az MBH Banknál az „MBH Kamatvágó Személyi Kölcsön” szerepel a kínálatban hitelkiváltási céllal: ha a hitel összege eléri az ötmillió forintot, az éves kamat 10,99 százalék is lehet. Az MBH Bank konstrukciójánál legfeljebb tízmillió forint igényelhető, és a termék csak bankon kívüli hitelek kiváltására használható fel.

az „MBH Kamatvágó Személyi Kölcsön” szerepel a kínálatban hitelkiváltási céllal: ha a hitel összege eléri az ötmillió forintot, az éves kamat 10,99 százalék is lehet. Az MBH Bank konstrukciójánál legfeljebb tízmillió forint igényelhető, és a termék csak bankon kívüli hitelek kiváltására használható fel. Az OTP Bank a sztenderd személyi kölcsönét ajánlja hitelkiváltás céljára is, hasonló feltételek mellett: utóbbi azt jelenti, hogy az éves kamat akár 12,99 százalék, a hitel összege pedig 12 millió forint is lehet.

a sztenderd személyi kölcsönét ajánlja hitelkiváltás céljára is, hasonló feltételek mellett: utóbbi azt jelenti, hogy az éves kamat akár 12,99 százalék, a hitel összege pedig 12 millió forint is lehet. A Raiffeisen Banknál szintén a más bank(ok)nál lévő hitelek kiváltásra van lehetőség, 3, vagy akár 6 százalékos kamatkedvezmény mellett. Személyi Kölcsön Extra igénylésekor viszont a bank ajánlatában szereplő Személyi Kölcsön/Újrakezdési Hitel kiváltása elfogadható.

szintén a más bank(ok)nál lévő hitelek kiváltásra van lehetőség, 3, vagy akár 6 százalékos kamatkedvezmény mellett. Személyi Kölcsön Extra igénylésekor viszont a bank ajánlatában szereplő Személyi Kölcsön/Újrakezdési Hitel kiváltása elfogadható. Az UniCredit Banknál a számlavezetés az egyik fontos feltétele a hitelkiváltásra fordítható személyi kölcsön igénylésének. A futamidő itt 12 és 96 hónap között változhat, a hitelösszeg pedig 300 ezer forinttól akár 12 millióig is terjedhet. A pénzintézetnél változatlanul érvényben van az „Egy havi törlesztő visszajár” promóció, amelynél a feltételeket teljesítő ügyfelek egy havi törlesztőrészlet visszatérítésére jogosultak, legfeljebb 50 ezer forint értékben. A kölcsönnek kezdeti költségei nincsenek és itt is a kamat és emiatt a törlesztő is fix a teljes futamidő alatt.

Nagyon megy a piac

A személyi kölcsönök piaca a hitelkiváltó konstrukcióktól függetlenül is nagyon jól teljesít 2024-ben: az MNB adatai szerint

szeptember végéig több mint 600 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok,

ami már most több, mint az eddigi rekordév – 2019 – tizenkét havi teljesítménye. A piac gyors ütemű növekedése részben annak is köszönhető, hogy az elmúlt években szinte folyamatosan emelkedett az egy szerződésre jutó átlagos összeg a személyi kölcsönöknél: miközben öt évvel ezelőtt még 1,8 millió forint alatt járt, az idei első kilenc hónapban már meghaladta a 2,6 millió forintot.

A személyi kölcsönök új szerződéseinek összege az év első kilenc hónapjában (milliárd forint) 2019 431,5 2020 265,7 2021 355,7 2022 399,9 2023 391,5 2024 601,1

Forrás: MNB

