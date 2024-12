Karácsonyi meglepetéssel készül a Lidl az ünnepi időszakban

A Lidl elkötelezett aziránt, hogy – a frissesség és minőség mellett – a lehető legjobb árakat biztosítsa a magyar vásárlók számára. Különösen igaz ez az ünnepi szezonra, mivel karácsony előtt még többet járunk boltba, és mindenkinek fontos, hogy a lehető legjobb áron intézhesse a bevásárlást. A Lidl ebben segít az év végi időszakban is a tartós árcsökkentő intézkedéseivel.

A karácsony közeledtével még többet járunk boltba, és fontos, hogy az ünnephez kötődő termékeket és a hétköznapi bevásárlásainkhoz szükséges árucikkeket jó minőségben és minél olcsóbban tudjuk beszerezni. A piacvezető kiskereskedelmi áruházlánc hangsúlyozottan a vásárlók érdekeit tartja szem előtt, így célja, hogy az alacsony árak biztosításával támogassa a magyar családokat abban, hogy minél olcsóbban intézhessék a bevásárlásaikat. A jó árak, az árcsökkentett termékek és a különböző akciók egyértelmű segítséget jelenthetnek a fogyasztóknak a mindennapi és az ünnepi bevásárlásban is.

Novemberben már több mint 600 terméket kínált olcsóbban a diszkontlánc, mint 2023 novemberében.

Az év végi időszakban pedig újabb árcsökkentő intézkedésekkel segíti az ünnepi készülődést. Összesen 30 féle árcsökkentett friss hús közül választhatnak a vásárlók – így például az ünnepi vacsorakülönlegességeiből is, mint az akár 44 százalékos árkedvezménnyel megvásárolható friss kacsamellfilé, vagy az akár 36 százalékkal olcsóbban elérhető lazacfilé. A friss húsok mellett kevesebbe kerül például a ciabatta és a birós is, melyek mintegy 20 százalékkal olcsóbban vásárolhatóak meg. De a tartósan árcsökkentett termékek között megtalálhatóak a felvágottak, a magvak, az állateledelek, a fagyasztott termékek és a tisztítószerek is.

A zöldségeket és gyümölcsöket is további kedvezményekkel lehet megvásárolni most a Lidlben. Az áruházlánc a tartós árcsökkentésen felül az ünnepi időszakban további 52 extra kedvezményt biztosít a zöldségekre és gyümölcsökre a Lidl Plus alkalmazáson belül. A vásárlók ugyanis december 23-ig napi kettő ünnepváró kupont kapnak az applikációban, melyekkel a megjelölt zöldségek és gyümölcsök további jelentős extra kedvezménnyel érhetőek el.

A Lidl számos egyéb módon is támogatja a vásárlókat abban, hogy a lehető legjobb áron intézhessék a bevásárlást.

A vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri a vásárlói igényeket, és minden esetben ezekre reagálva dönt arról, hogy mely árucikkeket kínálja olcsóbban. A hétről hétre megújuló, változatos árukínálatot felölelő akciók mindenki számára komoly megtakarítást jelenthetnek.

XXL-kiszerelés és állandó akciók

A Lidl áruházakban rendszeresen elérhetőek az XXL-kiszerelésű termékek. Ezek sajátossága, hogy kilogrammra vetített áruk kedvezőbb a normál kiszerelésű termékekhez képest, így sokat lehet spórolni velük. A kínálatban megtalálhatók a „Szuper ár” és az „Őrületes Lidl ár” táblával jelzett árucikkek is. Jellemzőek az együtt olcsóbb (például a kettőt fizet, hármat vihet) akciók is, ilyenkor a vásárlók több termék megvásárlása esetén jutnak különféle kedvezményekhez.

A vállalat számára kiemelten fontos a magyar fogyasztók egészségtudatos táplálkozása is, ennek támogatásaként minden pénteken 15 százalékos kedvezményt nyújt a friss halak árából.

Még több kedvezmény a mobiltelefonján

Ugyancsak remek lehetőségeket nyújt a spórolásra a digitális hűségprogram keretében csaknem három évvel ezelőtt bevezetett – ma már a vásárlók több mint 40 százaléka által használt –, okostelefonra letölthető Lidl Plus alkalmazás. Az applikáción keresztül az áruházlánc a tartósan alacsony árak és a hétről hétre megújuló akciók mellett még több kedvezményes árucikket kínál.

Ráadásul felhasználóbarát módon, hiszen a Lidl Plust használók számára a különféle ajánlatokban szereplő akciókat automatikusan levonják a kasszáknál, ezen felül pedig az egyedi kuponok aktiválásával szintén jelentős összegeket lehet megspórolni. Ünnepi akcióval kínált termékek – akciós újságban folyamatosan elérhetőek.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: Lidl Magyarország)