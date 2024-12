Felfordul a világ: vezetők tömeges váltását hozhatja 2025

Évek óta nem volt olyan magas a váltási hajlandóság a vezetők körében, mint az idén – derült ki egy vezető-kiválasztással foglalkozó cég kutatásából. A következő hónapokban igencsak sokan kereshetnek új munkahelyet, miután a béremelkedési ütem visszafogott, mindössze 5-8 százalék között alakulhat 2025-ben. Ma már a menedzsereknek is a fizetés a váltás legfontosabb oka. Viszonyításképp a felsővezetők bruttó 3-4 millió forintot is megkereshetnek.

A menedzserek 28 százaléka aktív álláskeresővé vált, miután a keresetük vásárlóereje jelentős mértékben csökkent – derült ki a vezetők toborzására szakosodott Wyser Search Kft. felméréséből. A Managers' Salary & Market Guide 2024 kutatás szerint az aktív és passzív álláskeresők aránya pedig együttesen eléri a 80 százalékot, ami azt jelzi, hogy vezetői szinten is kifejezetten érdeklődnek az új lehetőségek iránt.

A Covid-válság, a háborús feszültség, illetve az inflációs nyomás egyaránt nagy terhet rótt a menedzserekre, miközben az elmúlt években nekik nőtt a legkisebb mértékben a bérük. A túlterheltség közepette pedig az életszínvonaluk romlásával néztek szembe. A felmérésből kiderült, hogy sokkal nagyobb béremelést szeretnének elérni, mint amennyit kapnak

– mondta el Rónai Dániel, a toborzócég vezetője. Míg jellemzően 7 százalékkal emelkedtek a vezető bérek idén, addig a menedzserek többsége 20 százalékos bérnövekedéssel lett volna elégedett.

A béremelés mértéke meghatározza, hogy mennyire nyitott az új lehetőségek iránt egy vezető. Azoknak, akiknek a fizetése idén mindössze 1-3 százalék között emelkedett, 46 százalékuk aktív álláskeresővé vált, ami riasztóan magas arány. Akiknek viszont nagymértékben, 15 százalék körül emelkedett a fizetése, csak 10 százalék keres most állást. A jelentős béremeléssel tehát nemcsak a specialistákat, hanem a vezetőket is meg lehet tartani.

Ne legyünk álszentek: a bér a legfontosabb

Mindezek tükrében nem meglepő, hogy a vezetők 83 százalékának a bér a legfontosabb szempont egy munkahelyváltás esetén. „A munka-magánélet egyensúlya a második, míg a kihívások keresése csak a harmadik helyen szerepel. Ez kifejezetten nagy változást jelent, hiszen vezetői szinten korábban az új kihívások keresése volt a legfontosabb szempont” – emelte ki Rónai Dániel.

Az egyes szektorok között azonban nagy a különbség:

a pénzügyi vezetők 35 százalék a aktív álláskereső, ami azért is kellemetlen, mert ezeket a vezetői posztokat kifejezetten nehéz betölteni,

illetve hosszú idő a betanulási folyamat, így az elvesztésük komoly fennakadásokat okozhat a vállalatok számára.

Az elsőszámú vezetők körében valamivel kevesebben, 27 százalék keres aktívan állást,

miközben a HR-vezetők a leginkább hűségesek, ahol csak 18 százalék ez az arány.

A Wyser prognózisa szerint jövőre általánosságban 5-8 százalékkal nőhetnek a bérek vezetői szinten, amivel nem feltétlenül lesznek elégedettek a menedzserek, így a váltási szándék továbbra is magas maradhat.

A vezérigazgatók bruttó 2,3-4,3 millió forintot keresnek havonta, attól függően, hogy mekkora vállalatot irányítanak.

Ennél csak a több régiós országért felelős vezérigazgatók keresnek többet, körükben bruttó 5 millió felett alakul az átlagbér. A stratégiai pénzügyek területén is magas szinten alakulnak a fizetések. A kontrolling vezetők bére bruttó 2,5 millió forinton alakul, azonban abban az esetben, ha egyszerre több országért is felelnek, akkor akár a 3,5 millió forintos bér is elérhető. A HR-vezetők bére továbbra is kissé lemaradó, 1,4-2,1 millió forint között alakul.