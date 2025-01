Donald Trump miatt állított fel „hadműveleti szobát” a J.P. Morgan

A New York Post szerint a J.P. Morgan egyik felső vezetője, Mary Erdoes (aki a bank eszköz- és vagyonkezelési részlegének vezetője, és egyesek a vezérigazgató, Jamie Dimon lehetséges utódjának is tekintik) közölte, hogy „felállítottunk egy hadműveleti szobát” azért, hogy elemezzék és értékeljék Donald Trumpnak az összes lépését, amelyet a beiktatása után jóváhagyott.

„Egész éjjel fent voltak, és dolgoztak rajta. Az idő majd eldönti” – mondta Erdoes azzal kapcsolatban, hogy szerinte milyen hatása lesz Trump lépéseinek. Ugyanakkor a New York Post szerint a nyilatkozatában utóbb megjegyezte, hogy szerinte

Trump lépései összességében kedvezőek lesznek az amerikai vállalkozások számára.

Mint mondta, az új elnök „nagyon üzletbarát környezetet” kíván teremteni, és „az állatok szelleme nagyon is él”, ami lökést adhat az amerikai gazdaságnak (ezzel arra utalhatott, hogy bikapiac jöhet a tőzsdén).

Mary Erdoes dicsérte Trumpnak azt a lépését is, amelynek értelmében az elnök visszavonta a Biden-kormányzat megengedő intézkedését azzal kapcsolatban, hogy az amerikai kormányzati dolgozóknak be kell-e menniük a hivatalba a munkavégzésre (ezen még a koronavírus-járvány miatt lazítottak).

„Hála istennek, hogy az amerikai kormány megtette ezt, és remélhetőleg ezzel a világ más kormányai előtt járunk, így továbbra is versenyképesek maradunk” – mondta a szigorításról Erdoes a New York Post szerint (a J.P. Morgannek e témában szintén meggyűlt a baja, miután a közelmúltban náluk is volt némi felháborodás amiatt, hogy visszarendelték az alkalmazottakat az irodába). Ezenkívül azt is közölte, hogy Trump lépései akár „több millió munkaórányi papírmunkát” is megspórolhatnak nekik, miután számos területen egyszerűsítették a vonatkozó szabályozásokat.

Mások is pozitívan látják Trump eddigi lépéseit

A The Guardian több másik bankvezért is idézett, akik többnyire szintén pozitívan ítélték meg Trump lépéseit.

„Nézze, a szabályozás fojtogató volt. Valójában szembemegy azzal a céllal, hogy a kormányok világszerte megpróbálják lehetővé tenni országaik számára a növekedést” – mondta Robin Vince, az amerikai BNY bank vezérigazgatója a svájci Davosban, ahol Mary Erdoes is nyilatkozott a fentiekről.

A bankfőnökök azt is remélik, hogy Trump a jövőben lépéseket tesz az úgynevezett Bázel III. szabályok felhígítására, amelyek szigorú előírásokat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy a bankok mekkora tőkével kell rendelkezzenek a lehetséges veszteségek elviseléséhez.

„Azt szeretnénk, ha [a tőkekövetelmények] egy kicsit racionálisabbá válnának” – mondta erről Brian Moynihan, a Bank of America vezérigazgatója, majd hozzátette: „másrészt meg kellene nézni néhány likviditási és egyéb szabályt, amelyek egymásra halmozódtak, és valójában kedvezőtlenül hatnak a tőkehordozásra”.

„Ez egy jó alkalom arra, hogy hátralépjünk egy kicsit, és átgondoljuk, mi működik a szabályozásban, és mi nem” – fűzte hozzá Bill Winters, a Standard Chartered vezetője a davosi találkozón.

Charlie Nunn, a Lloyds Banking Group vezérigazgatója a CNBC-nek azt mondta: „korai még” megítélni Trump kormányát, és hozzáfűzte: azzal együtt, hogy az új elnök politikai lépései valószínűleg segíthetik az amerikai gazdaságot, a világ többi részén a növekedés lassulását eredményezhetik.

(Borítókép: Donald Trump elnök az Ovális Irodában, Washingtonban 2025. január 20-án. Fotó: Anna Moneymaker / Getty Images)