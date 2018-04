Életbe lépett a brit adó a cukrozott üdítőkre

Két évvel ezelőtt jelentette a brit pénzügyminiszter, hogy komolyabb különadókat fognak kapni a cukros üdítők, mivel többek közt ezektől is híznak el a gyerekek. Most életbe is lépett a törvény, írja az MTI.

A brit gyerekek nagyjából annyira vannak elhízva, mint a magyarok, bár a régión belül mi vagyunk a listavezetők gyerekkori elhízásban az OGYÉI által is publikált adatok alapján. Nálunk egyébként például a 6-8 éves gyermekek több mint ötöde (fiúk 20,5 százaléka, lányok 21,9 százaléka) túlsúlyos vagy elhízott. Különösen a Dél-Dunántúlon mennek rosszul a dolgok, a legtöbb túlsúlyos és elhízott gyermek Dél-Dunántúlon (27,2 százalék), míg a legkevesebb Közép-Magyarországon (18,1 százalék) él.

A gyerekkori elhízás mértéke 2010 óta lényegében változatlan nálunk, kicsit romlott a helyzet, 2000-től nézve megint egy kicsit romlott ezen rangsor alapján. Az a hiedelem egyébként nem feltétlenül igaz, hogy a szegények kövérebbek a fejlett országokban, nálunk például a felnőtt férfiaknál a képzettebbek sokkal nagyobb arányban voltak elhízva 2014-ben az Eurostat adatai alapján.

Az Egyesült Királyságban mindenesetre már a türelmi idő is megtette a hatását, már a hatályba lépés előtt több mint 50 százalékkal csökkentették a gyártók a termékeik cukortartalmát, hogy közelítsenek az adó által előírt cukorszinthez. A kormány évi 520 millió fontos adóbevétellel számolt korábban, az üdítőital-reform miatt azonban már csak 240 millió lehet ebből a különadóból a bevétel.

Brine közegészségügyi helyettes államtitkár szerint a 11 és 18 év közötti kamaszok cukrozottüdítő-fogyasztása több mint 234 üveget tesz ki évente, azaz a javasolt hozzáadott cukor mennyiségének háromszorosát. A 4 és 10 év közöttiek évi mintegy 110 üveget, a 18 év felettiek 70 üveget fogyasztanak. "Gyermekeink évente elfogyasztanak majd egy fürdőkádnyi cukrozott üdítőitalt, növelve az elhízás trendjét hazánkban" - mondta még el.

(Borítókép: Jeff Greenberg / Getty Images Hungary)