Négyszer annyian keresnek külföldön állást a választások óta

Vasárnap óta nagyon megélénkült az érdeklődés a külföldi munkahelyek iránt, erről számolt be a Portfolio.hu-nak Tanay Marcell, a külföldi munkavállalással foglalkozó EuWork vezetője. Tanay szerint az elmúlt két napban négyszer annyian kattintottak a weboldalukra, mint a hosszú távú átlag, többen is regisztrálnak az oldalon és telefonon is többen érdeklődnek.

Az, hogy a választások után sokkal többen akarnak külföldön állást találni vagy többen hagyják is el az országot, Tanay szerint új jelenség, a korábbi választások után nem volt hasonló a trend. Azt se lehet persze tudni, hogy most meddig tart majd a fokozott érdeklődés, és hogy végül többen is utaznak ki külföldre, mint korábban. Az viszont biztos, hogy mostanában többen gondolkodtak el ezen, mint a választások előtt.