800 embert kirúgnak az Electrolux jászberényi gyárából

Megszünteti a porszívógyártást jászberényi gyárában az Electrolux, így 800 ember veszíti majd el a munkáját. A svéd vállalat közleményben jelentette be, hogy stratégiai vizsgálat után úgy döntött, hogy a hatékonyság növelése érdekében átszervezi magyarországi termelését. Ennek része a jászberényi üzem leépítése mellett az, hogy 100 millió eurót fektetnek a nyíregyházi gyáruk automatizációjába és digitalizációjába, ahol hűtőket gyártanak.

Az Electrolux januárban jelentette be, hogy jelentősen átszervezné a termelését, ennek érdekében pedig alaposan átvizsgálja, hogyan lehetne hatékonyabb. Ennek eredményeként jelentette be a cég a jászberényi gyár leépítését. Ezen kívül pedig még globálisan közel 900 nem termelő munkahelyet is tervez megszüntetni a vállalat. Ezekkel a lépésekkel hozzávetőleg 500 millió svéd koronát, vagyis nagyjából 15,4 milliárd forintot takarítana meg a cég.

Ezzel párhuzamosan tavaly egy 4-5 milliárd koronás beruházási programot is hirdetett a cég, ennek része a most bejelentett 100 millió eurós, vagyis 33 milliárd forintos beruházás a nyíregyházi hűtőgépgépgyártásba, igaz, az nem valószínű, hogy jelentős sok új munkahellyel jár majd.

Az egykori Lehel hűtőgépeket gyártó jászberényi gyárát 1991-ben vette meg a svéd Electrolux. A porszívók gyártását 2004-ben hozta Magyarországra a cég Svédországból, nagyrészt azért, mert itt jóval alacsonyabb volt a munkaerő költsége. Mostanra viszont már nem éri meg itt termelni, hiszen ugyanezt a munkát jóval olcsóbban el tudják végezni Ázsiában, éppen ezért most oda szervezi ki a termelést a gyár. A porszívók helyett a cég ígérete szerint high-end okos hűtőket gyártanak majd Jászberényben.

Ebben a gyárban jelenleg 1700 saját foglalkoztatású dolgozója van a cégnek, vagyis a leépítéssel a munkások nagyjából fele veszíti el az állását. A vállalat nyíregyházi üzemében további ezer fő, budapesti központjában száz fő dolgozik, így a cégnek nagyjából 2000 alkalmazottja marad majd az országban az átszervezés után.