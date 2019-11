Több száz dolgozó hiányzik az üzletekből az ünnepi szezon előtt

Gondokat okozhat a boltokban eluralkodó munkaerőhiány, az áruházak több száz szezonális dolgozó bevonásával igyekszenek felkészülni az év végi rohamra, miközben van olyan üzlet, ahol már most rendszeresen hiányoznak áruk a polcról, mert nincs, aki föltegye őket. A Magyar Nemzet szerint a kiskereskedelemben 1200 milliárd forintos kereskedelmi forgalomra lehet számítani a fekete péntekkel hivatalosan is elindult év végi vásárlási szezonban. Viszont az üzletekben, elsősorban a nagyobb áruházláncokban már most is nagyon komoly gondokat okoz a munkaerőhiány.

A kormánypárti lap szerint egy nagy áruházlánc dolgozói levélben kérték a cég vezetőit, hogy vegyen föl még embereket, mert most annyira kevesen vannak az üzletben, hogy ha egy dolgozó lebetegszik, akkor másnak kell beállnia a pihenőnapján, hogy az alapvető feladatokat el lehessen látni a boltban. A dolgozók azt írják:

Gyakori, hogy a félórás ebédszünetükben sem tudnak pihenni, és sokszor az áruházi vezetőknek kell beállniuk valamelyik pultba vagy a kasszába.

A dolgozók a hajtástól mentálisan is kimerülnek, de sokan panaszkodnak hát- és lábfájásra is, és van, aki már betegállományba is vonult.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a lapnak azt mondta, a szektor már három éve küzd komoly munkaerőhiánnyal, de a cégek felkészültek az év végi rohamra, és már egy ideje toboroznak szezonális munkásokat. Télen tipikusan nem a diákok közül lehet idénymunkást találni, viszont sok a nyugdíjas, aki ilyenkor munkába áll.

A főtitkár szerint nem kell attól tartani, hogy a hatnapos szünetben áruhiány lesz a két ünnep között, mert ezalatt is mindig lesz olyan üzlet, ahol legalább az alapvető élelmiszereket meg lehet majd vásárolni.