Felrobbanthatja a bankszektort az Apple

Forradalmi változások közelednek a bankszektorban. A közeget eddig is folyamatos versenyfutás jellemezte, most viszont kívülről érkezhet fenyegetés a bankok számára. Jelen állás szerint az Apple a legizgalmasabb kihívó, a technológiai óriás gőzerővel készül arra, hogy végleg megváltoztassa a bankolást.

Senki ne érezze magát rosszul, ha lemaradt az Apple elmúlt években bemutatott pénzügyi megoldásairól, mert néhány kivétellel ezek még nem érhetők el Magyarországon. A sort annak idején az Apple Pay nyitotta. A hazánkban is népszerű szolgáltatás egyszerűen teszi lehetővé, hogy az iPhone-tulajdonosok telefonjuk segítségével hajtsanak végre érintésmentes fizetéseket.

Jöttek, láttak, győztek, és maradtak

Az Apple Payt mostanra több mint 500 millióan használják világszerte, vagyis az úttörő projektből hatalmas sikersztori lett. Ez kellett is ahhoz, hogy a sor folytatódhasson, többek között egy hitelkártyával. Az Apple Card páratlanul barátságos feltételeket – díjmentességet és alacsony kamatokat – kínál az ügyfeleknek.

Piacra dobásához az Apple-nek kellett egy olyan pénzügyi partner, akinek megvannak a szükséges engedélyei.

Ez végül a Goldman Sachs lett, a befektetési bank pedig azóta is visszatérő partner a vállalat életében. Az Apple-nek rendszeresen pénzintézetekre kell támaszkodnia, hiszen saját maga nem rendelkezik pénzügyi engedélyekkel. A szakértők szerint viszont néhány éven belül a helyzet megváltozhat, az Apple akár banki engedélyért is folyamodhat.

De ez még nem aktuális, sokkal kifizetődőbb másokra támaszkodni, mint súlyos dollárszázmilliókat elkölteni egy saját engedélyre. Így is sikerült megalkotni az Apple Wallet digitális tárcát, ahol a felhasználók virtuálisan tárolhatják bankkártyájukat. Innen indíthatók az érintésmentes fizetések is, amelyeket az Apple Pay tesz lehetővé.

Monopóliumot épít az Apple

A sor korántsem ér véget. Ott van az Apple Cash, amivel a felhasználók egyszerűen küldhetnek egymásnak pénzt az iMessage üzenetküldő alkalmazásban. Az Apple Tap to Pay egy izgalmas és megosztó fejlesztés, melynek lényege, hogy a kereskedők iPhone eszközökkel is fogadhatnak fizetéseket a vásárlóiktól. Így a kasszánál az is elég lesz, ha mindkét félnél van egy iPhone.

Ezzel meg is érkeztünk a pénzügyi tervek mögötti szándékhoz. Az Apple-nél tudatosan olyan projektet választottak, amely a meglévő központi tevékenységüket is erősíti azzal, hogy növeli az iPhone-ok vonzerejét.

Az imént bemutatott kényelmes fizetési szolgáltatások pont ezt teszik. Segítenek úgy érezni, hogy mindenkinek iPhone-felhasználónak kell lennie, mert így sokkal gyorsabban és könnyebben végezhetnek el egyébként komplex és hosszadalmas mindennapi teendőket. Innen nézve a banki ambíciók máris logikusan illeszkednek az Apple hagyományos tevékenységébe.

Közel tíz pénzügyi termékük van már

A sor folytatódik a tavaly bejelentett Apple Pay Laterrel, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók kamatmentesen vásároljanak részletre. Fizetéskor elég lesz a végösszeg negyedét rendezni, a maradékot másfél hónap alatt, három részletben kell majd kifizetni. A szolgáltatás szeptemberben indult volna el, de végül jövő tavasszal érkezik meg az USA-ba. Mindez jól kombinálható lesz majd az Apple Monthly Installmentsszel, egy másik kamatmentes részletfizetési megoldással, amit kifejezetten Apple termékekre lehet felhasználni. Az érdeklődés várhatóan nagy lesz, hiszen a megszokott kamatok nélkül vásárolhatunk majd iPhone-t részletre.

Apropó, kamatok. Egészen friss hír, hogy érkezik egy megtakarítási számla is, ismét a Goldman Sachs közreműködésével. Az Apple Savings az átlagnál magasabb kamatokat kínál majd. A hitelkártya után az Apple megint egy klasszikus pénzügyi megoldással állt elő. A termék sikerével tovább növekedhet majd az Apple pénzügyi szolgáltatóként épülő hitelessége.

Ezzel végére értünk a jelenlegi kínálatnak, egy friss pletyka viszont még említést érdemel. Néhány napja olvashattunk arról, hogy 2024-re az Apple egészségbiztosítást is nyújthat felhasználóinak.

Mindennek alapját az Apple Watch okosórák jelenthetik, amelyek napjainkban is rengeteg egészségügyi adatot gyűjtenek be tulajdonosaikról, legyen szó a lépésszámukról, pulzusukról vagy épp alvási szokásaikról. Ebből akár egy páratlanul sikeres termék is kisülhet, hiszen kiemelkedő adatvagyonának segítségével az Apple mindenkinél pontosabban állapíthatja meg az ügyfelek fizetőképességét és egészségük várható alakulását.

Nem is olyan őrült ez az ötlet

A látottak alapján máris érthetők az elsőre meglepő törekvések. Az Apple kiemelkedően értékes branddel rendelkezik, amely nem csupán különleges, de mindenki ismeri, több száz millióan pedig egyenesen vallásos imádatot éreznek iránta.

A vállalat összes termékét egyszerre jellemzi az újszerűség, az egyszerűség és a rendkívül vonzó, letisztult megjelenés. A riválisok által azonban egyre nagyobb nyomás helyeződik rájuk az elektronikai eszközök piacán, ezért új bevételi forrásokat kell találniuk. A pénzügyi irányba való terjeszkedés egyszerre hozhat új típusú bevételeket, és erősítheti meg a legfontosabb célt, a minél több készülék eladását.

Ráadásul nem kell aggódni amiatt, hogy miként finanszírozzák majd ezeket az ambiciózus terveket.

Az Apple jelenleg több mint 200 milliárd dollár készpénztartalékkal rendelkezik. Ebből az összegből ekkora infláció mellett különösen jó ötlet költekezni és új területeket meghódítani.

Ezek a tervek nem a levegőben lógnak, az Apple-ről általában tudható, hogy milyen egyedi kompetenciára vagy adottságra építkezik majd. A pénzügyi megoldások terén egyértelműen a tetemes adatvagyon jelenti a legfontosabb építőkockát. Az Apple pontosan tudja, hogy mit olvasnak és miről e-maileznek a felhasználói, sőt a keresési szokásaikat és pénzügyi helyzetüket is behatóan ismeri. Mostantól pedig ki is aknázza az ebben rejlő lehetőségeket.

Nem garantált a gondmentes diadalmenet

Az eddigiek alapján könnyű beleszeretni a projektbe. Tény, hogy a sikerhez minden adott, de a nagy célokkal kockázatok is járnak.

Egyrészt a termékek fejlesztése rengeteg pénzt visz el, a profittermelés pedig egyelőre nincs terítéken. Illetve nehézséget jelenthet az Apple átfogó pénzügyi szakértelmének hiánya, igaz, a potenciális problémát máris orvosolják. Egyrészt fintechcégek felvásárlásával hozzák házon belülre a szükséges szakértelmet, másrészt a banki partnerek (ld. Goldman Sachs) tapasztalataira is építenek.

Végül nem szabad megfeledkezni arról, hogy nem mindenki szeretné, hogy a bankja az élete minden területére rálásson.

Igaz, hogy az Apple legnagyobb fegyverének a technológiai fölény mellett épp a felhasználók életének ismerete számít, de ez a fegyver akár rossz irányba is elsülhet.

A szakértők többsége mégsem erre számít. A mai világban annyira értékes lett az Apple által kínált egyszerűség és kényelem, hogy emiatt az emberek többsége hajlandó lemondani személyes adatainak és magánéletének védelméről. A fogyasztói nyitottság révén az Apple tényleg nagyot profitálhat páratlan adottságaiból, és eljöhet az Apple Bank ideje.

Egy új kor hajnalán a bankolásban

Nem csak az Apple próbál technológiai cégként meghatározó pénzügyi szolgáltatóvá válni. Hasonló célokat dédelget a Google, az Amazon és a Meta is, de ilyen jó esélye azok elérésére pillanatnyilag egyiküknek sincs.

Az Apple úgy gondolja, hogy a végén az a bank lesz a legerősebb, amely képes állandóan kapcsolatot teremteni az ügyfelekkel. Ha pedig tényleg ez lesz a siker receptje, nehéz jobb pozícióban lévő szereplőt elképzelni annál a vállalatnál, amely a legerősebb beágyazottsággal rendelkezik a felhasználóinak az életében. Bár a következő években még rengeteg irányba mozdulhatnak az Apple pénzügyi tervei, most úgy tűnik, megint megcsinálhatják a lehetetlent.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.