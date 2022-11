Észre sem vesszük, a biztosítók bárhonnan adatot gyűjthetnek

Nagyon leegyszerűsítve: a biztosítás egyfajta pénzügyi védelem az emberek számára, amely kisebb vagy nagyobb károk esetén pénzügyi segítséget nyújt. Biztosítás nélkül az ember arra játszik, hogy nem éri semmilyen jelentős veszteség, ami kifejezetten kockázatos pénzügyi döntés. Gyakran megéri befizetni a biztosítási díjat, és nyugodtabban élni az életet.

Azonban sokan még a felkínált nyugalom ellenére sem kötnek biztosítást. Ennek több oka is lehet – nem megfelelő tájékozottság, magasnak ítélt biztosítási díjak vagy túl bonyolult folyamatok. Az új vonalas biztosítási technológia, azaz insurtech igyekszik megoldást nyújtani minden kihívásra, ezáltal többek számára népszerűsítve a biztosításokat.

Az insurtech startupok kínálatában a legegyszerűbb megoldásoktól a legkomplexebb szolgáltatásokig több példát is lehet találni.

Ki gondolná mondjuk, hogy a húsz-harminc oldalas biztosítási szerződések egyszerű, fogyasztható formában való bemutatása már insurtech újításnak számít? Ugyanakkor, mint számos techterületen, itt is lehet nagy szavakkal dobálózni. Teljesen reális kifejezés lehet a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás által támogatott big data elemzési biztosítási szolgáltatás, amelyet blockchainen vezetett automatizmusok egészítenek ki.

A számos egyedi megoldás között viszont egyértelműen a készülékeket lehet a legkönnyebben megfogni, amelyek különböző módokon segítik a biztosítás és a kárrendezés folyamatait.

Az időnél sokkal többet mond az okosóra

Az Apple Watch esete tökéletes példa arra, hogy miként épülnek be az okoskészülékek az emberek életébe és potenciálisan a biztosításaikba.

A híresztelések szerint az Apple egy egészségbiztosítással léphet be a piacra, amelynek árazását nagyban befolyásolják az okosóra által kinyert személyes adatok.

Ilyen például a megtett lépések száma, a pulzus, a vérnyomás, a véroxigénszint, valamint a testhőmérséklet. Így ébren fizikailag aktív és passzív állapotban, valamint alvás közben is figyelheti majd ügyfeleit az Apple, akik ha egészségesnek számítanak, akár kedvezőbb árazású, személyes kockázatokra szabott biztosítást is kaphatnak.

Ennek kapcsán felmerülhetnek etikai megfontolások, azonban az adatokat transzparensen követi a legtöbb szolgáltató. Az okosórák és -karkötők óriási népszerűségnek örvendenek, kifejezetten a fitneszszubkultúrában, ahol hobbi- és versenysportolók igenis szeretnék követni a különböző adatokat, így az adatfeldolgozás kölcsönösen kívánt.

Fontos megjegyezni, hogy ez néha káros formákat is felvethet – bár egyrészről előnyös pontosabb képet kapni egészségünkről, a túlzottan adatokra koncentráló életvitel komoly szorongással járhat a legkisebb, természetes kilengések hatására is.

Ha jól vezetsz, jobb ajánlatot kapsz

Ha már biztosítás, nem maradhat ki a kötelező felelősségbiztosítás. Mindenki, aki rendelkezik valamilyen gépjárművel, köteles biztosítást kötni rá. Sokan ezt egészítik ki a szabadon választható cascóval, amely többféle kár esetében kárpótolja az ügyfelet, például jégeső okozta szépséghibák során.

Tehát minden gépjármű-tulajdonosnak kell kötnie biztosítást, amelyet gyakran érdemes kiegészíteni további biztosításokkal.

A vezetési stílusra azonban ezeknek a biztosításoknak nem tér ki a díja. Amíg a fiatalabb sofőröknek többet kell fizetniük, a veszélyesen vezető, de a karambolokat szerencsésen elkerülő emberek nem feltétlenül kapnak büntetést.

A telematikai újítások ezt a problémát orvosolják egy bizonyos szintig. Okostelefonok, valamint speciális, autóba kötött készülékek képesek navigációs adatokat kinyerni, amelyekkel követhető a sofőr vezetési stílusa. Egy insurtechsztár, a Lemonade is ilyen alapokon kínál alacsonyabb díjakat az óvatosabb ügyfeleknek, valamint azoknak, akik ritkábban vezetnek.

A személyre szabott díjazáson túl a telematika és a használat alapján meghatározott biztosítás egy sokkal átláthatóbb biztosítási szektort is létrehozhat. Az alacsonyabb díjak érdekében az emberek szorosabban követik a szabályokat, és megfelelő alternatíva birtokában még kevesebbet is használhatják járműveiket.

Kár egy pillanatban, kárrendezés a következőben

Végül mindenképpen említést érdemelnek az okosotthonok és a bennük megtalálható szenzorok, kamerák és készülékek. Vannak szenzorok, amelyek víz-, tűz- és füstveszélyt is képesek jelezni. A riasztórendszerek minden illetéktelen behatolásról értesíthetik a tulajdonosokat és a rendőrséget – valamint a biztosítót is.

A készülékek képesek interneten alapuló hálózatokon keresztül átadni az általuk kinyert információt, ami adott esetben lehet csőtörésre, tűzre vagy betörésre utaló adat. A potenciális kárról gyorsan értesül a biztosító is, és akár automatikusan elindulhat a kárrendezési folyamat, ezzel is felgyorsítva az ügyfelek pénzhez jutását. Néhány biztosító már maga is kínál szenzorokat, valamint teljes okosotthoncsomagokat az ügyfeleinek, hogy képesek legyenek akár megelőzni is a káreseteket.

Ebből a néhány példából látszik, hogy az insurtech miként képes új adatokat szerezni a biztosított ügyfeleiről, ezáltal hogyan emeli új szintre az egészségbiztosítást, a gépjármű-biztosítást és a lakásbiztosítást is. És ez még nem minden. A technológiai fejlődéssel újabb és újabb biztosítási megoldások látnak napvilágot, amelyek miatt érdemes szorosan követni ezt a területet.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.